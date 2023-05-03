Не подключается пульт к Android TV. Что делать

Что может быть проще, чем включить телевизор? Взял пульт и нажал на кнопку включения. Вроде бы никаких проблем быть не должно. Но все далеко не так просто. Большинство современных телеков с Android TV предполагают подключения пульта по Bluetooth. И если он разрядится, простой заменой батареек или зарядом аккумулятора здесь может не обойтись. На днях я столкнулся с тем, что пульт от телевизора Xiaomi, который как раз работает на Андроид ТВ, просто перестал работать и не позволял управлять телеком. При этом в настройках он отображался как подключенный.

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Вот только оказалось, что без подключенного пульта реанимировать его очень сложно. Но выход я все-таки нашел. В этом материале рассказываем, что делать, если ПДУ не подключается к Андроид ТВ. Сохраните себе эту статью на случай каких-то проблем, чтобы в нужный момент она всегда была под рукой.

Как перезагрузить Андроид ТВ без пульта

Первое, с чего следует начинать решать проблему неработающего пульта — это проверка его заряда. Хоть разряжается он редко, но чаще всего происходит это в самый неподходящий момент. Поэтому если вы нажимаете на кнопку включения, а ничего не происходит, то просто замените батарейки в пульте или поставьте его на зарядку, если он у вас аккумуляторный. После этого попробуйте включить телевизор. Если он запустится, то все в порядке и проблема решилась самым простым способом.

Но может быть и банальный отвал соединения, который можно решить только переподключением. На всякий случай я советую вам перезагрузить Андроид ТВ. Но без пульта сделать это весьма проблематично. Поэтому просто отключите его от розетки и подключите снова. После этого кнопкой на корпусе самого телека его можно легко включить. В некоторых ситуациях перезагрузка поможет восстановить соединение с пультом, и вы сможете снова смотреть любимые фильмы и программы.

Как управлять телевизором с телефона

Но в той ситуации, с которой я столкнулся на выходных, перезагрузка мне не помогла. Пришлось делать очень интересный финт ушами, который в итоге вылился в лайфхак. На корпусе любого телевизора есть кнопка включения, которая позволяет запустить его без пульта. К тому же можно легко подключить смартфон к Андроид ТВ и использовать его в качестве пульта. Но самое интересное в этой процедуре, что вам не потребуется для этого обычный пульт. Смотрите, как это работает:

Скачайте из Google Play приложение Google Home. По какой-то причине оно не ищется поиском, поэтому просто перейдите по ссылке;

Включите телевизор с помощью кнопки на корпусе и дождитесь, когда он загрузится;

Откройте Google Home и войдите под той же учетной записью Google, которая используется на телевизоре;

и войдите под той же учетной записью Google, которая используется на телевизоре; Как только авторизация будет закончена, в нижней части экрана отобразится ваш Android TV . Никаких дополнительных настроек не потребуется;

. Никаких дополнительных настроек не потребуется; Нажмите на название вашего телевизора;

В появившемся окне уже можно отрегулировать громкость. Здесь же нажмите “Открыть пульт”;

На экране телевизора появится шестизначный код, который необходимо ввести на смартфоне;

Сразу после этого перед вами появится интерфейс пульта.

Скачать Google Home

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Теперь вы без всяких проблем можете управлять телевизором на Андроид ТВ. Вообще, я советую вам скачать Google Home, даже если у вас все в порядке с основным пультом. Мало ли какие ситуации могут возникнуть, а тут уже все готово.

Как подключить пульт к Андроид ТВ

После того как ваш смартфон стал пультом от телевизора, можно переходить к переподключению основного ПДУ. Для этого сделайте следующее:

С помощью приложения Google Home и активированного пульта зайдите в настройки Android TV;

и активированного пульта зайдите в настройки Android TV; Пролистайте в самый низ и выберите “Пульт и аксессуары”;

На телеках Xiaomi пульт называется “Xiaomi RC”. Откройте его;

Нажмите кнопку “Отключить” и подтвердите отключение;

Поднесите пульт к телевизору и нажмите кнопки MI+Домой для установления соединения. Мне нажимать кнопки не понадобилось, пульт подцепился сам, как только я поднес его поближе к телевизору.

Как только переподключение было выполнено, обычный пульт стал работать как надо, и сбоев больше не случалось. Хорошо, что была возможность без головной боли настроить смартфон на управление телеком. В противном случае пришлось бы сбрасывать его до заводских настроек и тратить время на новую настройку.

Приложение для пульта Сяоми

Кстати, владельцам смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO можно обойтись и без приложения Google Home. На этих смартфонах из коробки есть прекрасное приложение “Mi Пульт”. Вот как его настроить на управление телеками Xiaomi на Андроид ТВ:

На смартфоне Xiaomi, Redmi или POCO откройте настройки и перейдите в раздел Bluetooth;

Дождитесь, пока телефон найдет телевизор, и подключитесь к нему;

Убедитесь, что на экранах обоих устройств совпадает код, и подтвердите подключение;

На смартфоне откройте приложение “Mi Пульт” и нажмите Mi TV/Mi Box;

Задайте имя устройство и нажмите в самом низу страницы кнопку “Подключено”.

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Все! Теперь ваш Xiaomi, Redmi или POCO может управлять телевизором. Вот только в работе приложения я заметил некоторую странность. По идее, соединение идет по Bluetooth, но если не направлять смартфон на телек, то никакой реакции от последнего не последует. Ну и настроить это приложение без работающего пульта вы тоже не сможете, ведь потребуется подтвердить подключение на ТВ. Поэтому сделайте все настройки заранее, и у вас всегда будет возможность переподключить основной пульт без каких-либо проблем.