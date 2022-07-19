Как сделать сброс Android TV. Все способы

Уже не раз говорилось о том, что телевизор со Smart TV — практически тот же смартфон, а если на устройстве установлена Android TV, то это смартфон, который будет время от времени глючить. Увы, от этого никуда не деться, но если с подвисаниями Android TV разобраться можно, то вот сделать сброс, когда телевизор завис на заставке, уже намного сложнее. Не спешите убирать его в коробку и нести его в сервис — разобраться можно самому. Сегодня расскажем о том, как сделать сброс телевизора до заводских настроек, даже если он не включается.

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Зачем нужен сброс до заводских настроек

Если заметили, что телевизор стал работать хуже, забилась внутренняя память или просто решили продать его, стерев все данные внутри, то сделайте сброс до заводских настроек. Также сброс Android TV рекомендуется сделать в следующих случаях.

Тормозит картинка, звук на постоянной основе, а перезагрузками это не лечится.

Изображение зависает, но звук идет, хотя сигнал Wi-Fi нормальный.

Телевизор не реагирует на нажатия клавиш на пульте.

После сброса ваш телевизор будет полностью очищен от файлов и приложений, все настройки изображения и звука будут установлены по умолчанию как при покупке, а в учетные записи придется входить заново. Но это намного лучше, чем продолжать пользоваться телевизором с глюками. Ниже расскажем о том, какими способами можно сбросить настройки на Android TV.

Сброс телевизора до заводских настроек

Самый простой способ сделать сброс Android TV — воспользоваться настройками. При этом ваш телевизор должен быть в рабочем состоянии, а все данные — перенесены в облако или на флэшку. В остальном все просто.

Нажмите на пульте значок «Настройки» или перейдите в пункт с главного экрана.

Выберите «Настройки устройства».

В самом низу нажмите «Сброс».

После этого подвердите выбор, нажав «ОК» на пульте.

Ваш телевизор перезагрузится и включится, после чего будет необходимо заново зайти в учетную запись Google, чтобы установить все приложения обратно.

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Как сбросить телевизор до заводских настроек, если он не включается

Если заметили, что ваш телевизор начал работать неправильно, зависать или самостоятельно перезагружаться, то это знак того, что однажды просто не включится. Точнее, включится, но пользоваться им будет нельзя — он зависнет на экране загрузки. Так и произошло у читательницы нашего Телеграм-чата. К счастью, есть способ сделать сброс даже из такого состояния.

Выключите телевизор из розетки и включите снова.

Нажмите на пульте кнопку «ОК» и «Назад» (стрелочку влево). В некоторых случаях приходится держать кнопки нажатыми около 30 секунд.

После этого вы увидите режим восстановления Android или логотип телевизора. Можете отпустить кнопки.

Это режим восстановления. Используйте кнопки вверх/вниз на пульте.

Выберите пункт «Wipe data/factory reset».

Подтвердите выбор и нажмите «Yes», после чего телевизор начнет процесс полного сброса.

Затем выберите «Reboot system now» — телевизор перезагрузится и запустится без проблем.

Имейте в виду, что комбинация клавиш может отличаться у разных производителей, а вообще она является уникальной и подходит для ТВ-приставок.

Сброс Android TV без пульта

По некоторым причинам под рукой пульта может не быть: потерялся, сели батарейки или просто не работает из-за поломки. Не переживайте: сбросить Android TV можно и без пульта. Для этого зажмите кнопку включения на корпусе телевизора на 20 секунд, после чего телевизор перезагрузится сам. У некоторых моделей предварительно нужно отключить телевизор от розетки, зажать кнопку включения и подключить его к сети обратно, не отпуская клавишу.

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Сброс настроек ТВ бокса

Если пользуетесь модулем со Smart TV и даже его отключение не исправляет ошибку, попробуйте следующий способ. Так можно сделать сброс приставки Android TV до заводских настроек.

Осмотрите ТВ-бокс. На некоторых моделях есть кнопка сброса (Reset) или же отверстие в корпусе.

Нажмите кнопку или используйте иголку (зубочистку), чтобы сделать сброс. Нажмите и удерживайте.

Удерживайте ее в таком состоянии, отключите от телевизора приставку и подключите снова.

У вас должно появиться меню восстановления. Далее действуйте по инструкции, указанной выше. Система перезагрузится и ТВ-приставка заработает.

К сожалению, иногда способы сброса настроек телевизора могут разниться: больше информации можете получить в инструкции от телевизора или на сайте производителя. Это происходит из-за того, что Android TV — бесплатная открытая платформа, на которой OEM-производители создают собственные решения. К счастью, решение почти всегда одинаковое: используйте специальные хитрости, которые будут полезны всегда!