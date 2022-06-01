Не работает Bluetooth на Андроиде. Что делать

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Иван Герасимов 0

Не все помнят, но было время, когда в телефонах не было Bluetooth: приходилось пользоваться ИК-портом для передачи данных. С начала 2010-х модуль начали устанавливать во все смартфоны: в 2022 году он уже практически не используется для отправки файлов, зато без него сложно представить повседневную жизнь: управление гаджетами в доме, подключение к телевизору или акустике. К сожалению, иногда Bluetooth на телефоне перестает работать или ведет себя некорректно. Решить проблему можете вы сами: рассказываем, что делать, если не работает Блютуз на смартфоне и не только.

Разбираемся, что делать, если возникли проблемы с Блютузом на Андроид

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Блютуз видит, но не подключается

Думаю, каждый хотя бы раз сталкивался с тем, что устройство сопрягалось, но не подключалось. Это означает, что блютуз другого гаджета находится в поле видимости, но подключения по каким-то причинам нет. Так часто бывает в Windows 10 или на Android-смартфоне при подключении к беспроводной колонке. Как быть?

Колонка

Блютуз-колонки имеют кнопку видимости. Нажмите ее, чтобы смартфон подключился

  • Просто удалите устройство из списка подключений, перезагрузите его и создайте подключение заново!
  • На телефоне зайдите в настройки и отметьте необходимые переключатели.
  • Отключите другое аналогичное устройство, например, наушники — это также может мешать подключению.

Обычно эти способы помогают, если блютуз-соединение не создается, а устройства видят друг друга.

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На телефоне сам включается Блютуз

Вы могли заметить, что на телефоне иногда сам по себе включается Bluetooth. Скорее всего, это не ошибка, а функция включается автоматически из-за особенностей работы системы или багов в прошивке. Исправить это может лишь свежее обновление. А вот еще несколько причин, почему так происходит.

Блютуз включился сам? Не переживайте, это решаемо

  • Недавно скачанное приложение получило разрешение на работу с Bluetooth. Если соединение стало само активироваться после скачивания приложения, стоит отменить доступ к Bluetooth в разрешениях приложения.
  • Сомнительные приложения из ненадежных источников также могут стать причиной внезапной активации Bluetooth.
  • Также Bluetooth используется для поиска других устройств и подключений для улучшения сигнала и работы сервисов. Достаточно просто отключить поиск в настройках местоположения.

Вообще, судя по тому, что пишут владельцы Android-смартфонов, проблема проходит сама или с помощью сброса настроек, но это уже в крайнем случае.

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Почему Блютуз-наушники подключаются по одному

Недорогие модели от Xiaomi чаще всех подключаются по отдельности

Часто читатели нашего Телеграм-чата жалуются на то, что их наушники подключаются к Android-смартфону по одному. И речь не только про недорогие модели, но и про те же AirPods или Beats. Разобраться в этой проблеме реально самому. Смотрите, что можно сделать.

  • Если к телефону подключился только один наушник, вероятно, вам нужно их зарядить. Дело в том, что при низком уровне заряда батареи между двумя наушниками нет соединения, из-за чего музыка идет только в заряженный. Просто зарядите их и проблема исчезнет.
  • Вероятно, соединение создано неправильно: попробуйте удалить гарнитуру из памяти телефона и подключиться заново.
  • Наушники конфликтуют с другим устройством: попробуйте разорвать соединение с фитнес-браслетами или смарт-часами, если они есть.
  • Сбой в работе системы: для этого достаточно разорвать соединение, перезагрузить смартфон и создать подключение заново.

В случае, если ни один из способов не помог, попробуйте подключить их заново к смартфону с помощью нашей инструкции.

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Почему не работает блютуз на телевизоре

В качестве бонуса расскажу вам о том, что делать, если на телевизоре с Android TV не работает Bluetooth. Многие уверены, что при работе со Smart TV или ТВ-приставкой Bluetooth не так важен, но это в корне не так — взять хотя бы тот факт, что модуль нужен для подключения пульта, наушников, клавиатур или передачи данных. Что делать, если устройства не подключаются?

Даже Android TV имеет проблемы с Bluetooth

  • Во-первых, включите режим видимости на наушниках, чтобы телевизор мог их обнаружить для установки связи.
  • Во-вторых, проверьте, чтобы устройство находилось вблизи от телевизора, а не в соседней комнате через несколько стен. Устройство на Android TV даже плохо ловит Wi-Fi из-за этого.
  • Попробуйте подключить другое устройство к телевизору, например, мышь или клавиатуру. Посмотрите, будут ли работать они.

Если подключаете пульт, обратите внимание на то, чтобы батарейки в нем были рабочими и замените их при необходимости. После этого пульт должен без проблем подключиться к телевизору.

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Кстати, Bluetooth необходим еще и для того, чтобы смартфон мог подключаться к Android Auto. Что это такое, как работает система и чем отличается от CarPlay мы рассказали в нашей статье.

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