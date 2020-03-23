Принято считать, что новые смартфоны Huawei совершенно не отличаются от аппаратов других брендов, за исключением отсутствия сервисов Google Play. Да, это немного неприятно, но поскольку китайцам удалось создать собственный каталог приложений, наполнив его контентом, то никаких проблем с использованием возникнуть было не должно. Во всяком случае, об этом говорила сама Huawei. Вот только почему-то в компании скрыли, что некоторые довольно популярные программы без сервисов Google не могут работать в принципе, даже если они были установлены из каталога AppGallery.

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Несмотря на то что разработчики с готовностью публикуют в AppGallery свои приложения, некоторые делают это совершенно без разбору, не задумываясь о том, будут они работать на устройствах без Google Play или нет. Это подтвердил один из пользователей, который столкнулся с проблемами при запуске мобильного клиента «МТС Денег» на своём смартфоне Huawei. По его словам, приложение, хотя оно и было установлено из AppGallery, попросту не работает на его аппарате из-за отсутствия оптимизации под Huawei Mobile Services.

Приложение не поддерживается. Что это значит

При каждой попытке запустить приложение «МТС Деньги» на экране смартфона появляется предупреждение о том, что оно не может работать на устройстве без поддержки сервисов Google Play. То есть получается, что Huawei Mobile Services, которыми китайцы так кичились, не просто ограничивают функциональность ряда приложений, например, запрещая им получать доступ к геолокации или присылать уведомления, если только они не работают в фоновом режиме, но и не дают им работать в принципе.

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По словам, пользователя, который пожаловался на данную проблему, «МТС Деньги» — это далеко не единственное приложение, которое отказывается работать на смартфонах Huawei без сервисов Google. Бесспорно, это случается нечасто, но время от времени попадаются такие программы, которые требуют обязательного присутствия на устройстве Google Mobile Services, отказываясь запускаться без них в принципе. Проблема усугубляется ещё и тем, что приложений в AppGallery накопилось уже довольно много, а устройств без поддержки сервисов Google можно пересчитать по пальцам одной руки. То есть тех, кто мог бы пожаловаться на недоработки ПО, оказывается слишком мало, чтобы привлечь к этому внимание общественности и самой Huawei.

Приложения из AppGallery

Несмотря на то что мы не знаем, сколько именно приложений из AppGallery не работают с устройствами Huawei без сервисов Google, совершенно очевидно, что «МТС Деньги» в этом списке не единственное. Из этого следует, что либо Huawei позволяет разработчикам публиковать такие программы в своём каталоге осознанно, либо попросту не проверяет их должным образом, чтобы вычислить проблемы несовместимости ещё до размещения. Один вариант хуже другого, поскольку демонстрирует явно пренебрежительное отношение компании к своим клиентам, особенно тем, кто решился поддержать её в этот трудный момент и купил заведомо урезанное устройство.

Впрочем, если вы столкнулись с такой проблемой, у вас есть возможность вернуть аппарат Huawei обратно. Правда, тут есть несколько оговорок.

По умолчанию смартфон или планшет считается технически сложным товаром и не подлежит возврату в принципе;

Huawei готова принять возврат в течение 7 дней после совершения покупки (это правило действует на все дистанционные покупки);

Магазины-партнёры Huawei имеют полное право отказать вам в возврате;

Вы можете написать претензию, сославшись на недостатки смартфона, которые не были оговорены продавцом.

Продавец имеет право отказать в удовлетворении претензии, поскольку ни один закон или подзаконный акт не учитывает Google Play как обязательный критерий смартфона или планшета.

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Как видите, ситуация довольно противоречивая и на каждый аргумент может найтись контраргумент, который не позволит сдать технически сложный товар в магазин. Но есть одна лазейка. По закону все товары, купленные дистанционным способом (то есть через интернет) подлежат возврату в течение недели со дня получения, поэтому если всё-таки решитесь покупать аппарат Huawei, лучше заказывайте его с доставкой, а не оплачивайте его в магазине. Тем не менее, удерживать пользователей силой, обвиняя их самих в невнимательности, — это явно не выход. Ведь на данном этапе Huawei, возможно, и заставит часть клиентуры пользоваться своими устройствами, но в долгосрочной перспективе большая часть из них, очевидно, просто разбежится, если китайцы не наладят возможность установки любых приложений и не смогут гарантировать, что они смогут адекватно работать.