Новый вирус для Android блокирует смартфоны от имени МВД РФ

Думаю, не ошибусь, если предположу, что большинство пользователей Android в том или ином виде сталкивались с вредоносным ПО. Это могли быть рекламные вирусы, которые принято называть adware, приложения-шпионы, которые собирали информацию обо всех перемещениях своих жертв, или программы-вымогатели, которые требуют выкуп, угрожая в случае неподчинения заблокировать смартфон или сделать кое-что похуже. Казалось бы, что может быть хуже? Но жертвы нового трояна-вымогателя знают.

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В рунете объявился новый троян, MalLocker.B, который попадает на устройства своих жертв, а потом блокирует их и, выдавая себя за скрипт МДВ РФ, требует оплатить штраф якобы за посещение сайтов для взрослых. По большому счёту ничего необычного в этом нет. Такого рода программы существуют уже давно и, надо сказать, довольно эффективны, потому что пользователи в большинстве своём ведутся на требования и переводят злоумышленникам требуемую сумму. Но уникальность MalLocker.B состоит в другом.

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Попадая на устройстве, троян задействует систему уведомлений о входящих звонках. То есть он выдаёт себя за стороннее приложение «Телефон» и выводит на экран интерфейс входящего звонка, который переработан до неузнаваемости и не предлагает кнопок ответа или сброса. Вместо них там изложен следующий текст:

Интерфейс вашего устройства заблокирован за неоднократное посещение сайтов содержащие видео со сценами детской порнографии, а так же на основании ст. 242 УК РФ, ч. 2 ст. 41 КАС РФ и ст. 31 УКП РФ, по месту жительства, будет отправлен наряд для сбора вещественных доказательств, изъятия заблокированного устройства и вашего задержания для дачи пояснения. При попытках выключения или перезапуска устройства, счётчик времени будет автоматически уменьшаться на час, при полностью выключенном устройсве, счётчик времени продолжает работать.

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Я специально привожу текст уведомления, которое отправляет троян своей жертве, в исходном виде. Поэтому даже тот, кто окончил хотя бы 9 классов школы, может увидеть все орфографические и пунктуационные ошибки, не говоря уже о том, что УКП РФ – это несуществующий документ. Уголовно-процессуальный кодекс, о котором, очевидно, идёт речь, сокращается, как УПК, а ст. 31, которую здесь приводят в доказательство непонятно чего, описывает подсудность уголовных дел и ничего не говорит ни об обысках, ни о выемке доказательной базы, ни о чём-либо другом.

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Этот интерфейс с текстом нужен для того, чтобы удержать пользователя на одном месте и не позволить ему выйти. А чтобы пользователь случайно не вышел, троян так же задействует кнопку и жест «Домой», блокируя возможность выхода. Единственной возможностью покинуть этот экран будет отключение смартфона. Но учитывайте, что после повторного включения MalLocker.B заблокирует ваш аппарат снова, а потому вам понадобится зайти немного с другой стороны.

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Если вы вдруг стали жертвой MalLocker.B, вас спасёт загрузка устройства в безопасном режиме. Как это сделать, мы уже описывали вот в этой статье, поэтому не вижу смысла повторяться. После того, как вы включите смартфон в безопасном режиме, перейдите в «Настройки» — «Приложения», отыщите там программу MalLocker.B и удалите её. После этого запустите аппарат в обычном режиме и пользуйтесь им как раньше. Скорее всего, это действие поможет вам навсегда избавиться от трояна и снять блокировку.