Ошибка 400 в YouTube — что это и как исправить

Как показывает статистика, подавляющее большинство YouTube-юзеров пользуется мобильным приложением для доступа к видеохостингу. Оно есть на разных платформах, но почему-то именно на Андроид появляется ошибка 400 в Ютубе, как только человек пытается запустить программу. Проблема дает о себе знать на смартфонах, планшетах, магнитолах и чуть реже на телевизорах. Попробуем разобраться, как исправить ошибку 400 и открыть YouTube.

Что значит ошибка 400

Код ошибки 400 содержит в себе небольшое описание, которое появляется на экране. Чаще всего оно говорит о проблеме сети или о неполадках сервера. Следовательно, первым делом вы должны убедиться, что на вашем устройстве работает интернет. Для этого попробуйте запустить любое приложение или открыть сайт в браузере.

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Если ошибка 400 на телефоне или на другом устройстве продолжает отображаться только в YouTube, то вы имеете дело с проблемами доступа к серверам видеохостинга. Это могло произойти по двум причинам: либо в приложении (на сайте) ведутся технические работы, либо видеохостинг никак не хочет распознать ваш аккаунт.

Почему не работает Ютуб

Ошибка сервера 400 на Ютубе — частое явление, если в работе видеохостинга произошел сбой. Понять, так ли это на самом деле, можно при помощи DownDetector и прочих сервисов, которые отслеживают функционирование самых популярных сайтов, включая youtube.com.

Узнать, работает ли YouTube

Если Ютуб не работает у нескольких десятков пользователей, то проблема носит локальный характер. При помощи интерактивной карты уточните, из каких точек планеты поступает наибольшее количество жалоб. Если вы видите больше нескольких сотен сообщений о проблеме, а на графике виден резкий всплеск негативных отзывов, то стоит просто немного подождать, пока сотрудники видеохостинга устранят неполадки. Но с высокой долей вероятности ошибка 400 на Андроид появляется отнюдь не из-за технических работ и сбоев на сервере.

Как исправить ошибку 400

Проблема с сетью и ошибка 400 являются распространенными, но редко дают о себе знать одновременно на устройствах миллионов и даже тысяч людей по всему миру. Как правило, неполадки возникают лишь у отдельных пользователей, а потому ключ к их устранению нужно искать на конкретном смартфоне или планшете Android. Чаще всего помогает либо очистка данных приложения, либо выход из учетной записи с повторной авторизацией.

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Очистить кэш в Ютубе

В 99% случаев на Андроид код ошибки 400 появляется в приложении YouTube, но не на сайте видеохостинга. Следовательно, нужно разбираться с самой программой. Что я предлагаю сделать:

Открыть настройки устройства. Перейти в раздел «Приложения». Выбрать «YouTube». Нажать «Очистить» и подтвердить удаление всех данных. Если после этого зайти в YouTube все рано не получится, нажать на «Удалить обновления».

Затем вам нужно перезагрузить смартфон или другое устройство, где появляется код ошибки 400 в Ютубе. Если это не поможет — обновите приложение через Google Play.

Выйти из аккаунта Гугл на телефоне

Также в Ютуб ошибка сервера 400 на телефоне и прочих Android-девайсах устраняется за счет выхода из аккаунта Гугл, для чего нужно сделать следующее:

Открыть настройки смартфона. Перейти в раздел «Аккаунты и синхронизация». Выбрать «Google». Нажать кнопку «Еще», а затем — «Удалить аккаунт».

Как и в случае с предыдущим способом решения проблемы, следом вам нужно перезагрузить устройство. Затем снова войдите в аккаунт Google, используя YouTube, любое другое приложение американской компании или настройки устройства.

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Что делать, если ошибка 400 в Ютубе не исчезает

Очистка данных приложения, а также повторная авторизация в учетной записи Гугл помогают исправить ошибку 400 на Андроид в большинстве случаев. Если вы оказались в числе тех, кого постигла неудача, воспользуйтесь одной из нескольких рекомендаций:

обновите Google Play и другие приложения, установленные на вашем устройстве;

установите актуальную версию операционной системы, если в разделе «О телефоне» доступны обновления;

убедитесь, что на вашем устройстве установлены правильные дата и время.

В крайнем случае вы можете удалить YouTube с телефона, воспользовавшись нашей инструкцией, после чего приложение видеохостинга получится заново установить через Google Play или любым другим способом из тех, которые подробно описаны в материале о настройке Ютуб на Андроид.