Как полностью удалить YouTube с телефона, а вместе с ним канал и аккаунт

Почти на каждом Андроид-смартфоне установлено приложение YouTube. Эта программа представляет из себя мобильный клиент самого популярного видеохостинга на планете, что вы наверняка прекрасно знаете. Без преувеличения ей пользуются все от мала до велика. Но, если вы хотите удалить Ютуб с Андроида, то можете это сделать, воспользовавшись нашей инструкцией. Все довольно просто, однако будьте внимательны, так как даже одна ошибка не позволит осуществить задуманное.

Как удалить канал на Ютубе

Предположим, вас вполне устраивает приложение, но после неудачного опыта в видеоблогинге хочется удалить канал на Ютубе. Сделать это удастся только на компьютере или при выполнении указанных ниже действий в режиме просмотра страниц для ПК на телефоне:

Откройте Творческую студию YouTube и при необходимости авторизуйтесь. Через меню, расположенное слева, кликните по пункту «Настройки». Перейдите в раздел «Канал», а затем — «Расширенные настройки». Нажмите на «Удалить контент с YouTube». Еще раз авторизуйтесь и подтвердите действие.

Система предложит вам скрыть канал на Ютубе или полностью его удалить. В первом случае контент просто будет спрятан от посторонних глаз. При выборе второго сценария исчезнет сам канал вместе со всем контентом, включая видео, комментарии, плейлисты и так далее.

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Как удалить аккаунт в Ютубе

Если вы не являетесь видеоблогером и пользуетесь YouTube исключительно в качестве зрителя, то при желании можете удалить аккаунт Ютуб. Учтите, что учетная запись на видеохостинге — это ваш профиль в экосистеме Гугл. Следовательно, избавившись от аккаунта в YouTube, вы лишитесь доступа к Play Маркету, Google Drive и другими сервисами американской компании.

Подробности о том, как удалить аккаунт Гугл с телефона, изложены в отдельном материале. Сейчас приведу лишь краткую инструкцию:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Google». Нажмите «Управление аккаунтом Google». Откройте вкладку «Данные и конфиденциальность» и нажмите кнопку «Удаление аккаунта Google». Авторизуйтесь. Согласитесь с условиями избавления от учетной записи и подтвердите свое действие нажатием на «Удалить аккаунт».

Если вы желаете просто выйти из аккаунта Ютуб, то обратитесь к тексту об удалении профиля в Google. Там рассматривается этот вариант, а также способы восстановления учетной записи и все подводные камни.

Как очистить Ютуб

Сразу замечу, что я уже рассказывал, как очистить историю в Ютубе. С вашего позволения в рамках этого материала повторяться не буду. Давайте лучше сосредоточимся на приложении видеохостинга, а не на истории поиска. Без вспомогательных средств вы не сможете избавиться от него. По умолчанию доступна только очистка Ютуба на телефоне, для выполнения которой нужно:

Открыть настройки. Перейти в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Выбрать YouTube. Нажать кнопку «Очистить», после чего — «Очистить все». Нажатием на «Удалить» получится откатить версию программы, но не более того.

Очистив Ютуб на Андроиде, вы освободите место. Вместе с тем при удалении всех данных будет выполнен выход из учетной записи. Поэтому в случае повторного входа придется заново проходить авторизацию.

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Как удалить Ютуб с телефона

Почему не удаляется Ютуб? Приложение видеохостинга входит в стандартный пакет программного обеспечения всех Андроид-устройств, сертифицированных компанией Google. Американская корпорация не заинтересована в том, чтобы вы избавлялись от фирменных продуктов и тем самым лишали ее дохода. Поэтому без лишней нервотрепки получится удалить YouTube только на смартфонах, где приложение устанавливалось вручную. Кроме того, легко удается избавиться от сторонних клиентов вроде Vanced.

Несмотря на все сложности, удалить Ютуб с Андроида все-таки можно. Для этого вам понадобится компьютер и Android Debug Bridge — инструмент программирования, который обычно используется разработчиками. Прочитайте текст, посвященный этому ПО, после чего действуйте по инструкции:

Скачайте ADB на компьютер и распакуйте содержимое архива в корневую папку. Чтобы узнать ее расположение, откройте командную строку (сделать это можно через поисковую строку Windows). В настройках смартфона включите отладку по USB, не забыв дать разрешение на установку приложений через компьютер. Все необходимые для активации переключатели изображены на скриншоте. Подключите смартфон к ПК, используя USB-кабель. На компьютере запустите командную строку. Введите запрос «adb shell» и нажмите «Enter». При первом подключении смартфон попросит запомнить компьютер. Во всплывающем окне нажмите «ОК», перезапустите командную строку и снова введите «adb shell». Пропишите команду следующего содержания: pm uninstall -k --user 0 com.google.android.youtube Нажмите «Enter».

Если все сделано правильно, то в командной строке появится надпись «Success», а на смартфоне исчезнет YouTube. Кстати, аналогичным образом у вас получится удалить все системные приложения на Андроид, а не только программу, отвечающую за работу видеохостинга. Впрочем, это уже совсем другая история.

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Как восстановить удаленный Ютуб

Ну что, попробовали? Теперь хотите восстановить удаленный YouTube? Да запросто! Вот вам инструкция, помогающая это сделать:

Откройте страницу YouTube в Google Play. Нажмите кнопку «Установить». Дождитесь окончания загрузки.

Еще больше способов установить Ютуб на телефон вы найдете в тематическом материале. Ну а для всех остальных замечу, что после повторной инсталляции не нужно заново входить в аккаунт Гугл. Разумеется, если ранее не выполнялась очистка данных.