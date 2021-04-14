Ошибка «Необходимо войти в аккаунт Google». Что делать

Сам не знаю, как так получается, но я практически никогда не сталкиваюсь с проблемами, с которыми сталкивается большинство пользователей. Поэтому иногда мне бывает сложно поверить в недостатки Android, о которых обычно рассказывают. Но сегодня я лично столкнулся с проблемой, решение которой мне пришлось вырабатывать самому, просто потому что те, что описаны в интернете, абсолютно не подходили. Поэтому настоятельно рекомендую сохранить статью в закладки, ведь никогда не знаешь, когда она пригодится.

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Проблема, о которой я говорю, — это уведомление с текстом «Необходимо войти в аккаунт Google», которое я получил, когда запустил Google Play. Сам не знаю, что именно побудило каталог выдать мне эту ошибку. Поэтому первым делом я просто перезагрузил смартфон, но ничего не произошло. Всё, что я видел, — был полупустой экран с кнопками принять или передать приложение через Nearby Sharing или поиграть в казуальные игры, которые доступны без интернета.

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В интернете рекомендуют в таком случае сбросить кэш Google Play и удалить обновления каталога, потому что скорее всего сбой спровоцировали они. Вот как это сделать:

Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Приложения»;

В открывшемся окне найдите Google Play Market и откройте его;

Зайдите во вкладку «Память» и нажмите «Очистить кэш»;

Затем нажмите на контекстное меню и выберите «Удалить обновления».

Важное уточнение: даже если Google Play не принимает вашу повторную авторизацию, вы сможете устанавливать приложения из фирменного каталога поискового гиганта. Для этого можно воспользоваться веб-версией Google Play. Просто найдите в поиске нужное приложение и нажмите на кнопку установки, а затем подтвердите действие. В этом случае приложение всё равно установится, даже если приложение Google Play требует авторизацию.

После этого выйдите на рабочий стол и попробуйте запустить Google Play заново. Несмотря на то что каталог откатится к исходной версии, в которой он был установлен на ваш смартфон производителем, в этом нет ничего страшного. Примерно через час-другой он подтянет все обновления и установит их автоматически. Однако важно не это, а то, чтобы ошибки, требующей войти в аккаунт Google, больше не было. Как правило, большинству этот способ помогает, но не мне.

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Поэтому я решил попробовать удалить свою учётную запись Google и добавить её заново:

Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Пользователи и аккаунты»;

Во вкладке «Личные» откройте Google и выберите свою учётную запись;

В открывшемся окне нажмите «Удалить» и подтвердите удаление аккаунта;

Запустите Google Play и войдите в свою учётную запись Google заново.

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Несмотря на то удаление аккаунта приведёт к отключению всех сервисов Google, где требуется авторизация, повторный логин вернёт всё на место. Правда, кое-где, например, в Google Duo, придётся авторизоваться заново. Но не думаю, что это большая проблем, тем более что речь шла о спасении целого Google Play, который для многих пользователей куда важнее всех остальных приложений и служб Google.