С рассрочкой на Ozon довольно легко уговорить себя на покупку. Когда рядом с дорогой вещью видишь небольшой ежемесячный платёж, полная цена как-то отходит на второй план. Если товар стоит, скажем, 50 тысяч рублей, а в рассрочку за него нужно платить всего по 5 тысяч в месяц, это сильно меняет дело. Вот только маленький платёж сам по себе вообще ничего не означает. Поэтому, прежде чем дробить цену, надо сначала разобраться, на что вообще вы подписываетесь. Потому что нюансов там предостаточно.

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Сначала отделим рассрочку от кредитки

Причём запутаться здесь можно ещё до оформления. В карточке товара рядом стоят «Оплатить позже» и «Поделить», а над ними бывает крупно написано «Без переплат до 140 дней». После небольшой суммы в месяц такая надпись выглядит особенно привлекательно: вроде бы можно получить вещь сейчас и ничего за это не доплатить. Вот только обещание относится к кредитной карте Ozon Банка, а не к рассрочке.

Разница становится понятнее, если открыть предложения. «Оплатить позже» ведёт к кредитке. А «Поделить» открывает панель «Оплачивайте позже», где сверху показана та же кредитная карта, снизу — Ozon Рассрочка. И у нижнего блока уже другая подпись: «Фиксированная доплата».

Вот эта доплата и прибавляется к стоимости покупки. Деньги на неё выдаёт МКК «Озон Кредит» — микрокредитная компания, один из видов МФО. Вы оформляете заём и потом возвращаете взятую сумму вместе с платой за пользование деньгами. Получается, в обычном предложении рассрочки на части делят уже не только цену товара: в платежах будет и доплата.

При этом купить без переплаты на Ozon действительно можно. Для таких товаров есть предложение «Рассрочка 0-0-6»: ноль рублей сразу, ноль переплаты и шесть платежей. Так прямо написано в фильтрах приложения. Здесь всё ближе к привычному представлению о рассрочке — возвращаете только стоимость вещи за полгода.

Кроме того, бывают индивидуальные предложения и акции. Поэтому один покупатель может получить бесплатный вариант, а другому приложение покажет доплату. По одной кнопке «Поделить» этого не определить — нужно открыть условия выбранной покупки.

И тогда у небольшой цифры в месяц появляется смысл. Вы уже понимаете, какую сумму распределили на платежи: только стоимость товара или стоимость вместе с доплатой. Я бы сначала посмотрел этот итог, а потом решал, удобно ли отдавать его частями. Потому что посильный ежемесячный платёж ещё не означает, что сама покупка обойдётся в приемлемую сумму.

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Смотрим на всю сумму, а не на платёж в месяц

Для этого при оформлении заказа есть ссылка «График платежей и условия». Нажимаете её — открывается окно, где можно переключить 6, 12 и 24 месяца и посмотреть, сколько придётся платить. Доплата показана там же, до подтверждения покупки. Если лимит ещё не оформлен, сначала понадобится пройти анкету; к стоимости заказа после этого всё равно стоит вернуться.

На реальных экранах платной рассрочки разница выглядит так:

Срок Платёж в месяц Доплата в месяц 12 месяцев 19 984 ₽ ≈ 6310 ₽ 24 месяца 13 598 ₽ ≈ 6708 ₽

Смотрите, что получается. На два года платёж заметно меньше, и именно это первым бросается в глаза. Но ежемесячная доплата в этом предложении даже выше, а платить придётся вдвое дольше. То есть удобнее для бюджета — ещё не значит выгоднее для покупки.

Поэтому я бы сравнивал три вещи:

Сумму всех платежей. Сложите весь график или посмотрите готовый итог, если приложение его показывает. Первый и последний платежи могут отличаться от остальных.

Сложите весь график или посмотрите готовый итог, если приложение его показывает. Первый и последний платежи могут отличаться от остальных. Цену своими деньгами. Берите тот же товар у того же продавца, со скидками, которыми действительно можете воспользоваться.

Берите тот же товар у того же продавца, со скидками, которыми действительно можете воспользоваться. Срок, который выбрали сами. Если его не выбрать в личном кабинете, Ozon автоматически установит 24 месяца.

С зелёной ценой я бы тоже не торопился радоваться. Ozon обещает её и при оплате рассрочкой, но «до 30%» — не скидка на любую вещь. Посмотрите, сколько покупка стоит при обычной оплате и сколько вы отдадите по графику. Если своими деньгами вышло бы дешевле, эту разницу тоже нужно учитывать.

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А если в вашем предложении доплаты нет, всё проще: сравните итог с ценой товара и проверьте даты. Для «0-0-6» Ozon обещает оплату стоимости за шесть месяцев. Есть также отдельные предложения с беспроцентным периодом от 4 до 40 дней, когда такая функция доступна в приложении. В них нужно вернуть всю сумму к указанной дате. Если не успеть, проценты начислят с даты выдачи займа. Поэтому смотреть стоит на своё условие оплаты, а не только на слово «рассрочка».

Оформляем лимит и проверяем заказ

Когда с условиями разобрались, можно переходить к оформлению. Здесь сначала нужен лимит — сумма, которую МКК одобрит для покупок. Начать можно прямо из карточки товара:

Нажмите «Поделить». В панели «Оплачивайте позже» нажмите «Оформить» в нижнем блоке рассрочки. На экране «Введите желаемый лимит» укажите нужную сумму.

Выбрать сумму в поле ещё не значит получить её. По описанию сервиса, рассрочку могут оформить граждане России от 18 до 80 лет, а верхняя граница лимита — 500 тысяч рублей. Сколько одобрят вам, МКК решает по анкете.

Дальше, по справке Ozon:

Подтвердите личность, если этого ещё не делали. Укажите ежемесячный доход. После одобрения активируйте лимит по СМС.

Для подтверждения предлагаются Госуслуги или мобильный оператор. Мы отдельно разбирали, зачем Ozon Банк просит подтверждение через Госуслуги. Есть и другой вход в анкету: «Финансы» — «Новый счёт или продукт» — «Ozon Рассрочка», если предложение доступно.

Одобренный лимит — ещё не долг. Вы должны будете вернуть деньги, когда воспользуетесь ими, например оплатите заказ. Но сама анкета тоже не пустая формальность: в ней есть согласия на обработку данных и проверку кредитной истории. Сведения о займе и о том, как вы его погашаете, будут передаваться в бюро кредитных историй. Сам факт займа не означает испорченную историю, а вот просрочки уже могут иметь последствия.

После одобрения вернитесь к покупке:

При оформлении заказа выберите «Ozon Рассрочка». Откройте «График платежей и условия». Проверьте общую сумму и даты платежей. Если условия вас устраивают, подтвердите оформление.

В бесплатном варианте «0-0-6» это выглядит так:

Здесь сегодня платить не нужно, следующие видимые платежи — по 1425 рублей, а общая сумма составляет 8549 рублей. Это отдельный бесплатный заказ на шесть месяцев, не предложение из таблицы выше. Готовый итог уже показан в строке «Сумма всех платежей», поэтому умножать один платёж и угадывать цену не нужно.

Если заказ не проходит, я бы сначала посмотрел доступный лимит и состав корзины. Сумма покупки должна быть меньше лимита на 150 рублей — это запас, а не комиссия. Алкоголь, подарочные сертификаты и ряд других категорий в рассрочку не продаются. Лимит могут заблокировать из-за просрочки, а в самой анкете отказать из-за ИНН или самозапрета, который распространяется на такой заём. Отсутствие этих препятствий не гарантирует одобрения: все факторы оценки Ozon не раскрывает.

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Возвращаем деньги и закрываем лимит

После покупки главное — не потерять из виду график. Платежи списываются с Ozon Карты, а если денег не хватает, сервис может списать недостающее с привязанной карты другого банка. Но в договоре это право МКК, а не гарантия. Поэтому я бы пополнял Ozon Карту заранее, а после даты платежа проверял, что деньги действительно зачли. В последний вечер лучше не тянуть: условия допускают учёт оплаты на следующий день.

Если деньги появились раньше, ждать конца графика не обязательно. Полностью или частично погасить долг можно в любой день. Для этого:

Посмотрите сумму погашения в личном кабинете. Проверьте, хватает ли денег на карте. Оформите платёж через «Оплатить».

Просто пополнить карту недостаточно — вы ещё не распорядились закрыть этими деньгами заём.

На экране платной рассрочки Ozon прямо пишет: «Если будете вносить досрочные платежи, доплата уменьшится». По общим условиям проценты начисляют на фактический остаток основного долга, поэтому чем раньше он уменьшится, тем меньше набежит дальше. Это не обещание вернуть всю уже уплаченную доплату. После частичной оплаты проверьте новый график, после полной — что долга больше нет.

А если вещь не подошла, её можно вернуть. Вот только заявка на возврат сама по себе долг не закрывает: деньги за товар должны вернуться и пойти на погашение задолженности. По справке Ozon, после отмены заказа это занимает до суток, после возврата товара — до десяти дней. Пока долг и график не изменились, очередной платёж нужно внести. Ждать возврата и из-за этого пропустить дату я бы не стал.

Когда всё пересчитают, посмотрите остаток долга и доплату. Особенно если вернули одну вещь из нескольких: остальные покупки всё ещё нужно оплачивать. Сам возврат и отмену мы разбирали по шагам — как вернуть товар и как отменить заказ. А если не узнаёте операцию по карте, пригодится разбор, за что Ozon может списывать деньги.

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Если же платёж уже пропущен, не рассчитывайте на семь дней из справки как на разрешённую отсрочку. Договор позволяет блокировать лимит при нарушении обязательств. Возможна неустойка, сведения о просрочке могут попасть в кредитную историю. Если денег на очередной платёж не хватает, лучше сразу связаться с МКК.

И ещё одна вещь, о которой легко забыть после последнего платежа: последний платёж не закрывает лимит. Он возобновляемый — вернули долг, и доступной суммой снова можно пользоваться. Если рассрочка больше не нужна, по общим условиям порядок такой:

Убедитесь, что нет долга и незавершённых заказов, оплаченных в рассрочку. Обратитесь в колл-центр с кодовым словом и откажитесь от лимита или его автоматического продления. Уточните, закрыты ли договор и лимит, а не только погашена одна покупка.

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Мне рассрочка кажется удобной для вещи, которую вы и так собирались купить. Но сначала я бы посмотрел её полную стоимость, а уже потом решал, удобно ли отдавать эту сумму частями. Если доплаты нет или она вас устраивает, крупный расход можно распределить на несколько месяцев. Если нет, сама возможность платить понемногу — слабая причина соглашаться на покупку. В конце концов, возвращать придётся всю сумму, а не ту красивую цифру в месяц, с которой всё началось.

А вы пользовались рассрочкой на Ozon? Получилось купить без доплаты или итог оказался больше, чем вы ожидали? Расскажите в нашем Telegram-чате.