Раньше с ненужным заказом на Ozon всё было просто: не забрал его из пункта выдачи, и дело с концом. Но с августа в 38 регионах Ozon отключил оплату при получении для товаров со своих складов, и теперь за многие покупки деньги списываются сразу. Так что, если вы передумали, заказ лучше именно отменить, причём желательно как можно раньше. Потому что чем дольше тянешь, тем меньше вариантов и тем дольше потом ждёшь деньги. А в какой-то момент кнопка «Отменить» просто исчезает со страницы заказа.

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Пока заказ собирают, хватит пары нажатий

Проще всего отменить заказ, пока он в сборке и ещё не передан в доставку. Кнопка отмены в этот момент есть прямо на странице заказа:

откройте в приложении Ozon раздел «Заказы» и выберите нужный заказ;

вверху страницы заказа нажмите «Отменить»;

на экране «Товары для отмены» отметьте товары, которые передумали получать, или нажмите «Выбрать всё», затем «Продолжить»;

выберите причину, например «Нашлось дешевле» или «Слишком долго ждать», и снова нажмите «Продолжить».

Обратите внимание на галочку «Вернуть отменённые товары в корзину» внизу экрана с причинами. Она включена сразу, и это удобно, если вы отменяете заказ, чтобы оформить его заново, например с промокодом, который не применился. А вот если товары больше не нужны, её лучше снять.

Иногда отменять заказ и вовсе не обязательно. Рядом с кнопкой «Отменить» есть «Адрес»: если вы ошиблись с пунктом выдачи, его можно поменять, не отменяя покупку. По справке Ozon, в зависимости от статуса заказа можно ещё поменять способ оплаты, перенести время доставки или изменить получателя, а для постамата — продлить хранение.

За саму отмену Ozon, судя по справке, денег не берёт. В этом его отличие от Wildberries, где отмена заказа стала платной ещё летом. Но платная доставка не вернётся, если отменить заказ уже после передачи в доставку.

Часть заказа можно оставить

Отменять весь заказ целиком не обязательно: на экране отмены можно отметить только те товары, которые больше не нужны. Остальные приедут как обычно.

Подвох тут один, и он про бесплатную доставку. Если после отмены стоимость оставшихся товаров окажется ниже порога бесплатной доставки, Ozon вернёт деньги за отменённые товары, но вычтет из них стоимость доставки. Поэтому перед частичной отменой стоит прикинуть, сколько останется в заказе. Иногда выгоднее забрать всё и потом вернуть лишнее.

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Кнопка пропала — отказывайтесь в пункте выдачи

В справке Ozon сказано коротко: возможность отмены зависит от статуса заказа и способа доставки. На деле это значит, что чем дальше заказ продвинулся, тем меньше шансов увидеть кнопку «Отменить». Когда он передан в доставку, её может уже не быть, а когда заказ приехал в пункт выдачи и ждёт вас, отменить его в приложении, как правило, уже не получится. Если кнопки нет, а заказ ещё в пути, можно написать в чат поддержки: Ozon сам советует так делать при проблемах с отменой. Но гарантий тут нет.

Если заказ уже в пункте выдачи, остаётся отказаться от него при получении. Порядок такой:

придите в пункт выдачи и покажите сотруднику штрихкод из раздела «Заказы»;

скажите, что отказываетесь от всего заказа или от части товаров;

если с товаром что-то не так, например он повреждён или пришёл не тот, обязательно назовите причину.

Частичный выкуп, по данным Ozon, доступен во всех его пунктах выдачи. Если заказ был оплачен заранее, деньги вернутся автоматически, обычно за 2–3 дня. А при оплате при получении вы просто заплатите только за то, что забрали. Учтите, что стоимость платной доставки при отказе от товара без брака Ozon не возвращает.

Можно и вовсе не приходить за заказом. В пункте выдачи Ozon он хранится 14 дней, в постамате — 2 дня, на почте — 15 дней. Продлить хранение можно только в постамате. Но я бы так не делал: деньги за оплаченный заказ в этом случае вернутся только после того, как закончится срок хранения, а в пункте выдачи это две недели. Отказ в пункте выдачи решает вопрос быстрее.

Деньги возвращаются с разной скоростью

Быстрее всего деньги вернутся, если заказ был оплачен со счёта в Ozon Банке. С картой другого банка всё зависит от того, сколько прошло времени с оплаты.

Если после оплаты не прошло и 6 часов, деньги ещё не списаны, а только заблокированы на карте. После отмены Ozon просто просит банк их разблокировать. Отдельной операции возврата в банковском приложении при этом обычно нет: списание за заказ либо исчезает из истории, либо уменьшается на сумму отменённых товаров. Так что не пугайтесь, если не увидите «возврата», — деньги уже на карте.

Если прошло больше 6 часов, деньги успели списаться. Тогда Ozon отправляет их обратно в течение 72 часов, а на счёт они приходят за 2–3 дня, максимум за 10. Посмотреть, что с деньгами, можно в разделе «Заказы»: статус возврата там висит две недели:

«Возврат денег ещё не начат» — Ozon ещё не отправил деньги, обычно это занимает до трёх дней;

«Деньги отправлены на карту» — ждите зачисления от банка;

«Деньги возвращены на баланс» — они лежат на балансе Ozon, откуда их можно потратить или вывести на карту своего банка;

«Не удалось вернуть деньги» — пишите в чат поддержки.

Если прошло 10 дней, а денег на карте нет, Ozon советует обращаться уже в свой банк. Обсудить, у кого как быстро вернулись деньги, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Отмена без вашего участия

Иногда заказ отменяется без вашего участия. Чаще всего так бывает, если заказ не удалось обработать или доставить, его не оплатили вовремя, пункт выдачи временно закрылся или товар закончился на складе.

Точную причину видно на странице заказа, для этого там есть кнопка «Почему заказ отменён?». Деньги за оплаченный заказ Ozon в этом случае отправляет сразу, и приходят они так же, за 2–3 дня.

Восстановить отменённый заказ нельзя, но это и не нужно. Вверху его страницы есть кнопка «Повторить»: она соберёт новый заказ из тех товаров, что есть в наличии. А если товар закончился, на его странице можно нажать «Узнать о поступлении», и Ozon сообщит, когда он появится. Если же деньги со счёта уходят, а заказов вы не делали, загляните в наш разбор о том, почему Ozon списывает деньги.

После получения — только возврат

Как только заказ у вас на руках, отменить его уже нельзя. Дальше работают правила возврата: для большинства товаров у Ozon есть 15 дней, а заявка оформляется в том же разделе «Заказы». Весь порядок я подробно разобрал в статье о том, как вернуть товар на Ozon.

Если честно, главный совет тут простой: передумали — отменяйте сразу, не дожидаясь, пока заказ поедет. Пока он собирается, всё решается в пару нажатий и без потерь на доставке, а деньги часто даже не успевают списаться. А отказ в пункте выдачи я бы оставил на случай, когда с товаром действительно что-то не так. Кстати, удачные находки с Ozon, WB и AliExpress, которые отменять точно не захочется, мы собираем в «Сундуке Али-Бабы». А вам часто приходится отменять заказы на Ozon? Расскажите в нашем Telegram-чате.