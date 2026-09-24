Ozon Банк предлагает пройти подтверждение личности через Госуслуги всем, у кого счёт остаётся на начальном, Анонимном уровне. Запрос выглядит настойчиво, но исходит не от маркетплейса, а от банка, и объясняется законом, а не желанием собрать лишние данные. К слову, аналогичные требования есть и у конкурента — Wildberries, который также просит подтвердить личность через Госуслуги. Ниже — что именно требуют, что получит банк взамен и чем ограничится пользователь, который решит ничего не подтверждать.

Требование идёт от банка и от закона, а не от маркетплейса

Сообщение о подтверждении личности появляется в момент, когда пользователь пытается сделать что-то со счётом Ozon Банка: перевести деньги другу, вывести средства в другой банк, открыть накопительный счёт или вклад. Сам по себе маркетплейс Ozon паспорт не спрашивает, ему хватает номера телефона.

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Основание — закон 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов и закон 161-ФЗ о национальной платёжной системе. Они обязывают банк знать, кому принадлежат деньги, а для кошельков без установленной личности жёстко ограничивают суммы и запрещают переводы другим людям. Поэтому любой новый счёт в Ozon Банке по умолчанию открывается как анонимный, и снять ограничения можно только после идентификации.

Госуслуги здесь не единственный путь, а самый быстрый. Упрощённую идентификацию можно пройти и по фотографии паспорта прямо в приложении, а полную — при личной встрече с представителем банка или в специальном пункте выдачи Ozon с паспортом в руках.

Три уровня счёта и разница между ними

В Ozon Банке лимиты зависят не от карты, а от уровня счёта. По данным самого банка, картина такая:

Анонимный уровень : хранить до 15 000 рублей, тратить до 40 000 рублей в месяц и не больше 15 000 за одну оплату, переводы в другие банки недоступны;

: хранить до 15 000 рублей, тратить до 40 000 рублей в месяц и не больше 15 000 за одну оплату, переводы в другие банки недоступны; Расширенный уровень : переводы до 200 000 рублей за раз и до 600 000 рублей в месяц, открывается через упрощённую идентификацию — по Госуслугам или фото паспорта;

: переводы до 200 000 рублей за раз и до 600 000 рублей в месяц, открывается через упрощённую идентификацию — по Госуслугам или фото паспорта; Максимальный уровень: полноценный банковский счёт, переводы до 1 000 000 рублей в сутки без месячного потолка, требует полной идентификации с паспортом при встрече.

Есть нюанс с накопительными продуктами. При открытии накопительного счёта уровень автоматически поднимается до Максимального, а значит, одной проверки через Госуслуги для этого может не хватить — понадобится личная идентификация. Зато после Максимального уровня деньги на счёте попадают под страхование АСВ, как в любом обычном банке.

Банк получает ФИО, паспорт и СНИЛС — согласие можно отозвать

При подтверждении через Госуслуги пользователь авторизуется на портале, видит анкету с данными и подтверждает их передачу. В Ozon Банк уходит ограниченный набор: фамилия, имя и отчество, реквизиты паспорта и СНИЛС. Пароль от Госуслуг банку не передаётся, вход происходит на стороне самого портала. Если вы забыли свой пароль, у нас есть инструкция о том, как его восстановить.

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Сам процесс в приложении Ozon Банка выглядит так:

Откройте профиль и найдите раздел с уровнем счёта (на сайте он называется Мои финансы, Уровень счёта). Нажмите «Повысить уровень» и выберите вариант через Госуслуги. Войдите на портал и подтвердите вход кодом из СМС. Проверьте анкету и подтвердите передачу данных.

Если анкета не проходит проверку, чаще всего причина в незавершённом входе на портал или устаревших паспортных данных в профиле Госуслуг. В таких случаях стоит обновить данные или воспользоваться способом с фото паспорта. Выданное согласие живёт в личном кабинете Госуслуг: в разделе Профиль, Согласия и доверенности оно отображается отдельной записью, и там же его можно отозвать. Уровень счёта после отзыва не понизится — банк уже провёл идентификацию, но новых данных с портала получать не будет.

Отказ не мешает покупкам, но запирает деньги на счёте

Ничего подтверждать не обязательно. Товары на Ozon можно заказывать и оплачивать как раньше — любой картой любого банка или с анонимного счёта Ozon Карты в пределах его лимитов. Маркетплейс доступ к каталогу не закрывает и аккаунт не блокирует.

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Ограничения касаются только банковской части. Без идентификации не получится перевести деньги другому человеку или в другой банк, снять наличные, положить на счёт больше 15 000 рублей, открыть накопительный счёт или вклад. Кешбэк и скидки по Ozon Карте тоже привязаны к повышению уровня: банк прямо пишет, что для их получения нужно заполнить анкету. Фактически анонимный счёт превращается в кошелёк для одного маркетплейса — удобно, если хочется держать Ozon отдельно от основных финансов, и бесполезно, если планировалось использовать карту как обычную дебетовую.