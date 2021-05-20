Павел Дуров рассказал, почему выбирает Android-смартфоны, а не iPhone

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Иван Кузнецов 0

Каким смартфоном пользуется Павел Дуров? Достоверных сведений о марке и тем более модели у нас нет. Однако сам предприниматель утверждает, что предпочитает айфонам аппараты под управлением Android. Раньше он никогда не вдавался в подробности относительно своего выбора, ограничиваясь в основном рассказами о свободе выбора, которая есть у пользователей ОС от Google. Но на этой неделе он поставил точку в этом вопросе, решив объяснить более подробно, чем ему так нравятся Android-смартфоны и почему он выбирает их, хотя именно iPhone считаются эталонным устройством на рынке.

Дуров

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Павел Дуров рассказал, почему нужно переходить с iOS на Android

На самом деле причин, почему Дуров выбирает Android, несколько. Тут дело как в самой операционной системе, так и в подходе Google к её развитию, а также в технологических преимуществах, которыми обладают аппараты, работающие на платформе поискового гиганта. Но обо всём по порядку.

Чем Android лучше iOS

S21

Дурову нравятся продвинутые смартфоны с крутыми дисплеями

Важнейшее значение для Дурова имеет открытость Android. Вот что об этом говорит он сам:

Apple может ограничивать вас в том, какие приложения вы можете использовать, тогда как на Android вы можете устанавливать любые приложения в виде APK. Вот почему я призываю пользователей переходить с iOS на Android. Это меньшее из того, что они могут сделать для сохранения доступа к свободному потоку информации.

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Вообще, iOS не нравится Дурову по нескольким причинам:

  • Во-первых, это ограничение на загрузку софта со стороны. Предпринимателя очень расстраивает тот факт, что у разработчиков нет возможности опубликовать ПО, написанное под iOS, где-нибудь ещё, а у пользователей нет шанса не покупать его через App Store.
  • Во-вторых, iCloud, по мнению Дурова, — это инструмент слежки за пользователями. Сама Apple напрямую подтверждала это, когда говорила, что проверяет фотки, которые пользователи хранят в облаке, на предмет насильственных действий и сдают их полиции.
  • В-третьих, Apple сильно препятствует развитию софта для iOS. Из-за ограничений App Store многие приложения лишаются части функций, которые для них запланировали разработчики. Например, если бы не правила App Store, в Telegram уже давно появились бы игры, платные функции и встроенные платежи.

Что не так с iPhone 12

iPhone 12

Дурову не нравится iPhone из-за его дизайна и технологического несовершенства

Однако претензии Дурова не сводятся только к операционке и политике Apple. Техническая сторона вопроса имеет для него большое значение.

Только что взял в руки iPhone 12 Pro — какой-то невероятный громоздкий аппарат. Ощущается и выглядит как увеличенный iPhone 5 из 2012 года, но его камеры уродливы, еще и выпирают на 3 разных уровня. Надоедливая челка и широкие рамки все еще присутствуют, в итоге экран занимает меньше места, чем мог бы. Создается общее ощущение устаревшего устройства, — написал Дуров в своем канале в Telegram.

Да, дизайн – вещь субъективная, и кому-то то, как исполнен iPhone 12, напротив, нравится. Поэтому придираться к дизайну не вижу смысла. А вот дисплею, который хоть и хорош, но всё-таки недостаточно продвинут по современным меркам, можно высказать своё фи, чем Дуров и воспользовался.

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Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения для iOS, я чувствую, что попадаю в Средневековье. Дисплеи iPhone имеют частоту обновления 60 Гц и не могут конкурировать с дисплеями 120 Гц современных телефонов на Android, которые поддерживают гораздо более плавную анимацию, — написал Дуров.

К сожалению, нам так и не удалось выяснить, какой смартфон для себя выбирает Павел Дуров. Но, если подумать, то скорее всего это должен быть какой-то флагман. Ведь, как мы поняли, предприниматель очень ценит высокую технологичность своих устройств. Очевидно, что это какой-то очень продвинутый аппарат с качественным экраном с частотой обновления 120 Гц. Но поскольку таких на рынке великое множество, определить однозначно возможности не представляется, хотя лично я бы поставил на какой-нибудь из топовых Galaxy. А вы?

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