Павел Дуров рассказал, почему выбирает Android-смартфоны, а не iPhone

Каким смартфоном пользуется Павел Дуров? Достоверных сведений о марке и тем более модели у нас нет. Однако сам предприниматель утверждает, что предпочитает айфонам аппараты под управлением Android. Раньше он никогда не вдавался в подробности относительно своего выбора, ограничиваясь в основном рассказами о свободе выбора, которая есть у пользователей ОС от Google. Но на этой неделе он поставил точку в этом вопросе, решив объяснить более подробно, чем ему так нравятся Android-смартфоны и почему он выбирает их, хотя именно iPhone считаются эталонным устройством на рынке.

Павел Дуров рассказал, почему нужно переходить с iOS на Android

На самом деле причин, почему Дуров выбирает Android, несколько. Тут дело как в самой операционной системе, так и в подходе Google к её развитию, а также в технологических преимуществах, которыми обладают аппараты, работающие на платформе поискового гиганта. Но обо всём по порядку.

Чем Android лучше iOS

Важнейшее значение для Дурова имеет открытость Android. Вот что об этом говорит он сам:

Apple может ограничивать вас в том, какие приложения вы можете использовать, тогда как на Android вы можете устанавливать любые приложения в виде APK. Вот почему я призываю пользователей переходить с iOS на Android. Это меньшее из того, что они могут сделать для сохранения доступа к свободному потоку информации.

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Вообще, iOS не нравится Дурову по нескольким причинам:

Во-первых, это ограничение на загрузку софта со стороны. Предпринимателя очень расстраивает тот факт, что у разработчиков нет возможности опубликовать ПО, написанное под iOS, где-нибудь ещё, а у пользователей нет шанса не покупать его через App Store.

Во-вторых, iCloud, по мнению Дурова, — это инструмент слежки за пользователями. Сама Apple напрямую подтверждала это, когда говорила, что проверяет фотки, которые пользователи хранят в облаке, на предмет насильственных действий и сдают их полиции.

В-третьих, Apple сильно препятствует развитию софта для iOS. Из-за ограничений App Store многие приложения лишаются части функций, которые для них запланировали разработчики. Например, если бы не правила App Store, в Telegram уже давно появились бы игры, платные функции и встроенные платежи.

Что не так с iPhone 12

Однако претензии Дурова не сводятся только к операционке и политике Apple. Техническая сторона вопроса имеет для него большое значение.

Только что взял в руки iPhone 12 Pro — какой-то невероятный громоздкий аппарат. Ощущается и выглядит как увеличенный iPhone 5 из 2012 года, но его камеры уродливы, еще и выпирают на 3 разных уровня. Надоедливая челка и широкие рамки все еще присутствуют, в итоге экран занимает меньше места, чем мог бы. Создается общее ощущение устаревшего устройства, — написал Дуров в своем канале в Telegram.

Да, дизайн – вещь субъективная, и кому-то то, как исполнен iPhone 12, напротив, нравится. Поэтому придираться к дизайну не вижу смысла. А вот дисплею, который хоть и хорош, но всё-таки недостаточно продвинут по современным меркам, можно высказать своё фи, чем Дуров и воспользовался.

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Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения для iOS, я чувствую, что попадаю в Средневековье. Дисплеи iPhone имеют частоту обновления 60 Гц и не могут конкурировать с дисплеями 120 Гц современных телефонов на Android, которые поддерживают гораздо более плавную анимацию, — написал Дуров.

К сожалению, нам так и не удалось выяснить, какой смартфон для себя выбирает Павел Дуров. Но, если подумать, то скорее всего это должен быть какой-то флагман. Ведь, как мы поняли, предприниматель очень ценит высокую технологичность своих устройств. Очевидно, что это какой-то очень продвинутый аппарат с качественным экраном с частотой обновления 120 Гц. Но поскольку таких на рынке великое множество, определить однозначно возможности не представляется, хотя лично я бы поставил на какой-нибудь из топовых Galaxy. А вы?