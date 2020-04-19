Плохо срабатывает сканер отпечатков на смартфонах Samsung. Как ускорить

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Иван Кузнецов 0

Я никогда не любил экранные сканеры отпечатков из-за их медлительности. Несмотря на то что в последнее время ситуация изменилась в лучшую сторону, ни одному производителю до сих пор не удалось заставить их срабатывать так же быстро, как и физические дактилоскопы. Даже Galaxy S20, который имеет самый дорогой сканер, работающий по ультразвуковой технологии, во-первых, всё равно срабатывает с небольшой задержкой, а, во-вторых, время от времени наотрез отказывается распознавать палец своего владельца. Что и говорить о дешёвых моделях, использующих оптические сканеры. Однако есть способ немного увеличить скорость считывания.

Не устраивает скорость срабатывания сканера отпечатков? Её можно увеличить

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Предупреждаю сразу: метод, о котором идёт речь ниже, не является официальным способом увеличения скорости срабатывания экранного сканера отпечатков. То есть сама Samsung ничего о нём не говорит, а огласке его существование было предано пользователями-энтузиастами, которые провели проверку и выяснили, что с ним распознавание отпечатка действительно происходит немного быстрее. Однако нужно понимать, что результат может отличаться от устройства к устройству, а потому может оказаться незаметным конкретно в вашем случае. Поэтому никаких гарантий. Более того, все действия вы производите на свой страх и риск.

Как разогнать сканер отпечатков

  • Перейдите в «Настройки» — «Приложения» и вызовите контекстное меню (три вертикальных точки в правом верхнем углу);

Найдите системные приложения, там скрываются настройки дактилоскопа

  • Нажмите «Показать системные приложения» и в поиске найдите параметр com.samsung.android.biometrics.app.settings – откройте его;
  • В открывшемся окне выберите «Батарея» — «Оптимизация расхода»;

Сложно сказать, как это работает, но многие пользователи говорят, что сканер реально стал быстрее

  • Включите оптимизацию для всех приложений, выбрав в выпадающем окне сверху «Все»;
  • Затем в поиске найдите com.samsung.android.biometrics.app.settings и отключите его;

По умолчанию данный параметр будет включен, его надо отключить

  • Перезагрузите смартфон и проверьте работу сканера – он должен начать срабатывать быстрее.

Почему я пожалел, что не купил смартфон Samsung

Авторы данного метода не стали вдаваться в подробности того, что именно меняется, если отключить описанный выше параметр и почему это вообще положительно влияет на работу сканера. Но, как я понял, отключая оптимизацию расхода энергии применительно к процедуре дактилоскопирования, мы как бы повышаем его чувствительность, повышая его энергопотребление. Из-за этого встроенному датчику оказывается достаточно всего каких-то долей секунды, чтобы распознать палец и снять блокировку. Вот только на всех устройствах, судя по всему, эффективность данного метода проявляется по-разному.

Настройка сканера отпечатков на Samsung

Нет никаких гарантий, что сканер будет работать быстрее. Но почему бы не попробовать?

Galaxy A51, на котором я проводил эксперимент, на все мои манипуляции отреагировал не очень благодарно. Определённо, времени на распознавание отпечатка стало уходить немного меньше – не вдвое, как обещают авторы метода, — но явно меньше. Другое дело, что, на мой взгляд, этого явно недостаточно для того, чтобы вообще со всем этим заморачиваться, поскольку интерфейс распознавания лиц тут работает и быстрее, и безотказнее. Тем не менее, возможно, в вашем случае после отключения нужного параметра скорость считывания увеличится более ощутимо, а потому рекомендую обязательно попробовать, ведь попытка – не пытка.

Лучший телефон Samsung до сих пор работает как дешевый Xiaomi

Я поискал отзывы других пользователей в интернете, которые проделали те же манипуляции со своими смартфонами Samsung, что и я, и обнаружил довольно противоречивые мнения. Среди них были как строго положительные, чьи авторы утверждали, что скорость срабатывания даклоскопа и вправду возросла в два раза от базовых показателей, так и отрицательные, описывающие полное отсутствие изменений. Не исключено, что тут имеет место эффект плацебо, когда пользователи начали видеть то, что хотели видеть. Но, главное, что хуже смартфон работать точно не будет.

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