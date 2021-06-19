Почему не отключилось безлимитное хранилище в Google Фото

1 июня Google официально отключила безлимитное хранилище в «Google Фото». Компания предусмотрительно объявила об этом за полгода, чтобы дать пользователям успеть возможность подготовиться. Несмотря на то что поначалу многие думали, что Google откажется от этого нововведения, отключение произошло по плану. Поисковый гигант провёл отключение безлимита для всех, кроме владельцев самого первого Google Pixel, которым оставили неограниченный объём хранилища в облаке для фоток аж в исходном качестве. Но по факту оказалось, что исключений было больше.

Есть ли разница между снимками в высоком и исходном качестве в Google Фото

Некоторые пользователи обратили внимание, что безлимитное хранилище в «Google Фото» не отключилось для них ни 1 июня, ни после. Поэтому они по-прежнему могут загружать в облако фотографии и видеозаписи в неограниченном количестве, так что доступный объём не расходуется ни на мегабайт.

Как проверить, сколько места в Google Фото

Эй, Google же вроде отключила безлимит в «Google Фото», я ничего не путаю? Заметил, что ежедневно гружу в облако по нескольку десятков фотографий и видеозаписей, а доступное пространство не убывает. Кто знает, это просто баг или, может быть, Google решила сделать исключения для самых старых и преданных пользователей, — написал один из пользователей в Твиттер.

То же самое. Я даже провёл эксперимент: загрузил в «Google Фото» несколько гигабайт снимков и видео, а места не убавилось. Видимо, безлимит всё ещё продолжает действовать. Только осталось выяснить, почему и не заставит ли Google потом платить за доступ к тем фотографиям, которые были загружены в «Google Фото» после введения новых правил, — подтвердил другой пользователь.

В Google Фото появилась блокировка по отпечатку. Но не для всех

Мне стало интересно, и я проверил, как расходуется пространство в «Google Фото» у меня. Так вот в моём случае сразу стало понятно, что доступное в облаке место у меня расходуется. За те две с половиной недели с момента отключения безлимита хранилище сократилось плюс-минус на 200 МБ. Это примерно 100 фотографий и несколько видеозаписей, которые я туда и загрузил.

Как получить безлимит в Google Фото

Но, судя по всему, тех, у кого хранилище не убавляется, довольно много, и они стали интересоваться, почему так происходит, у Google. На это компания дала вполне логичный и резонный ответ. Оказалось, что объявленное 1 июня отключение безлимитного хранилища происходит постепенно. Поэтому у кого-то его уже отключили, а у кого-то ещё нет, и они могут пользоваться сервисом по старым правилам.

Честно это или нет, судить не берусь. В конце концов, для Google – это норма. Компания всегда предпочитала распространять все обновления и изменения правил пользования своими сервисами постепенно. Так что особенно удивляться тут нечему. Другое дело, что у кого-то всё ещё есть возможность грузить в облако неограниченное количество фоток, а у кого-то – нет.

Почему я не буду оформлять платную подписку на Google Фото

Впрочем, если вам нужно безлимитное хранилище в «Google Фото», единственный способ получить его навсегда – приобрести смартфон Google Pixel. Такой можно купить на АлиЭкспресс за 7-8 тысяч рублей в зависимости от конфигурации. Вместе с ним вы получите абсолютный безлимит в облаке, который привязан не к аккаунту, а к смартфону.