В Google Фото появилась блокировка по отпечатку. Но не для всех

Несмотря на то что современные смартфоны уже давно оснащаются продвинутыми инструментами защиты от посторонних, это не даёт стопроцентной гарантии от несанкционированного доступа. Ведь биометрия – это всего-навсего ширма, которую легко подвинуть, подобрав пароль. Так что полагаться на имеющиеся способы обеспечения безопасности целиком и полностью несколько опрометчиво. Всё-таки зачастую наши смартфоны хранят в себе кучу личной информации, разглашение которой крайне нежелательно. Поэтому Google добавила в «Google Фото» крутой инструмент защиты.

Почему я не буду оформлять платную подписку на Google Фото

Как и было обещано в прошлом месяце на конференции Google I/O, компания Google наконец презентовала обновление «Google Фото» с функцией защиты фотографий. Она позволяет заблокировать отдельный альбом со снимками, обеспечив доступ к ним только по паролю или биометрии.

Как скрыть фотографии в Google Фото

Так что, даже если кому-то удастся завладеть вашим смартфоном и подобрать пароль разблокировки, ему придётся подумать ещё и над комбинацией, защищающей фотографии в «Google Фото».

Нововведение получило название Locker Folder, то есть в буквальном переводе «папка под замком» или «защищённая папка». Оно предполагает создание отдельной папки, куда следует добавить фотографии и видеозаписи, которые необходимо защитить. То есть блокировать доступ к отдельным снимкам и роликам выборочно не получится.

Как навсегда получить безлимит в «Google Фото». Единственный рабочий способ

Всё-таки это и нелогично, и не так уж удобно, как можно показаться. Куда лучше сгрузить всё добро, которому требуется защита, в один альбом, и заблокировать уже его.

Заблокировать фотографии и видеозаписи от посторонних проще простого. Достаточно перейти в настройки, выбрать защищённый альбом, а потом добавить туда все снимки и ролики, которым требуется защит. Затем нужно создать пароль и подтвердить блокировку биометрией.

Снимки в этом альбоме не будут доступны для просмотра в общей галерее, хотя сам альбом и будет видно. Это, на мой взгляд, довольно серьёзное упущение, и было бы логичнее позволять пользователям ещё и скрывать сам альбом из виду.

Защищённый альбом в Google Фото

Установить это обновление с защищёнными альбомами принудительно не получится по двум причинам. Во-первых, Google распространяет его на своих серверах принудительно, так что установочный файл в принципе отсутствует. Правда, патч с альбомами накатывается только на «Google Фото» версии 5.45.

А, во-вторых, на данном этапе апдейт доступен только владельцам смартфонов Google Pixel. Поэтому при всём желании вы не сможете установить его на аппараты других производителей.

Есть ли разница между снимками в высоком и исходном качестве в Google Фото

Несмотря на эти ограничения, нет никаких сомнений, что ещё до конца года Google выкатит аналогичное обновление для всех смартфонов без исключения. Дело в том, что компания очень часто позволяет себе сначала открывать эксклюзивные функции фирменных сервисов для смартфонов Google Pixel, а потом делать их общедоступными. Это позволяет ей одновременно подчёркивать избранность «пикселей» и в то же время не сильно ограничивать владельцев всех остальных смартфонов.

Другое дело, то Google в заведённой не так давно манере может сделать защищённые альбомы платной функцией. Нет, за неё не придётся платить отдельно. Просто в последнее время компания предлагает эксклюзивные функции подписчикам платных тарифов Google One.

Им уже стали доступны некоторые фильтры, которые раньше были доступны только в Google Camera. Так что высоко вероятно, что и блокировка фотографий тоже войдёт в их число.