Почему я жду смартфон realme GT5: лучший процессор 2023 года, самая быстрая зарядка и не только

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Герман Вологжанин

Китайский конвейер не собирается останавливаться. В июне 2023 года в России появился realme GT3смартфон с самой быстрой зарядкой и 1 Тб памяти на борту, который наделал много шуму. Но уже сейчас компания realme готовится представить новое поколение своего флагмана. В конце прошлой недели на технологической выставке ChinaJoy был анонсирован смартфон realme GT5. Хотя производитель ничего не рассказал о начинке, ограничившись скудным тизером, уже сейчас известны практически все характеристики новинки, а также появилась информация о продвинутом флагмане с приставкой «Pro».

Почему я жду смартфон realme GT5: лучший процессор 2023 года, самая быстрая зарядка и не только. realme GT5 выйдет уже совсем скоро. Фото.

realme GT5 выйдет уже совсем скоро

Чем интересен смартфон realme GT5

Несмотря на то, что относительно свежий смартфон realme GT3 позиционируется у нас и в большинстве других стран мира как флагманский, таковым он не является. Ведь девайс получил мощный, но не самый топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1.

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В случае со смартфоном realme GT5 этот недостаток будет исправлен. Новинка получит процессор Snapdragon 8 Gen 2 — лучшее решение на рынке Android-устройств по состоянию на лето 2023 года, позволяющее использовать сверхбыстрый накопитель стандарта UFS 4.0. А вот остальные характеристики realme GT5 получат не слишком существенный апгрейд:

  • 6,74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772х1240 и частотой обновления 144 Гц;
  • основная камера, состоящая из сенсоров на 50, 8 и 2 мегапикселя;
  • 16-мегапиксельная фронталка;
  • до 24 Гб оперативной и 1 Тб постоянной памяти.

Предполагается, что смартфон realme GT5 будет представлен в двух вариантах. Первый получит аккумулятор на 5160 мАч с поддержкой зарядки 150 Вт, а второй — батарею на 4600 мАч с блоком питания на 240 Вт в комплекте. Как бы то ни было, начинка «пятерки» почти не отличается от характеристик устройства предыдущего поколения (новый процессор и накопитель, а также увеличенный объем ОЗУ), а это наталкивает на определенные мысли.

При чем здесь realme GT3 Pro

При чем здесь realme GT3 Pro. Внешне realme GT5 очень похож на GT3. Фото.

Внешне realme GT5 очень похож на GT3

Помимо характеристик на днях было опубликовано фото дизайна realme GT5. Оказалось, что новинка походит на предшественника не только внутри, но и снаружи. Производитель оставил неизменным оформление спинки с RGB-подсветкой, а единственный заметный штрих — небольшое возвышение блока камер.

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С высокой долей вероятности на глобальном рынке (за пределами КНР) новый GT5 превратится в смартфон realme GT3 Pro. Откуда такие мысли? Ну, во-первых, realme GT3 в Китае продавался под именем realme GT Neo5. Во-вторых, характеристики новинки как раз-таки вписываются в концепцию Pro-версии, а не устройства нового поколения, так как изменения минимальны.

Характеристики realme GT5 Pro

Характеристики realme GT5 Pro. «Прошка» появится значительно позже базовой модели. Фото.

«Прошка» появится значительно позже базовой модели

Полноценным флагманом в линейке производителя должен стать смартфон realme GT5 Pro. По сообщениям инсайдера Digital Chat Station, он обзаведется:

  • неанонсированным процессором Snapdragon 8 Gen 3;
  • основной камерой Sony на 50 Мп с оптической стабилизацией;
  • телеобъективом OmniVision OV64B с 3-кратным оптическим и 60-кратным цифровым приближением.

Пока это все, что известно о realme GT5 Pro. Причина скудности информации — более поздний релиз «прошки». Она будет анонсировала через несколько месяцев после презентации realme GT5, которая состоится совсем скоро.

Когда выйдет realme GT5 и GT5 Pro

Когда выйдет realme GT5 и GT5 Pro. realme GT5 уже засветился на китайской выставке. Фото.

realme GT5 уже засветился на китайской выставке

Поскольку базовая модель уже показана на одной из выставок, пускай и в виде тизера, инсайдеры сходятся во мнении, что дата выхода realme GT5 состоится уже в августе 2023 года, то есть буквально на днях. Произойдет это в Китае и, скорее всего, осенью мы увидим глобальный релиз новинки, но под именем realme GT3 Pro.

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realme G5 Pro выйдет позже, и это — вполне очевидный ход, ведь процессор Snapdragon 8 Gen 3 будет анонсирован не раньше осени во время ежегодного саммита Snapdragon, который пройдет в конце октября. Ожидается, что дата выхода realme GT5 Pro состоится в декабре, а на глобальном рынке «прошка» появится не раньше 2024 года.

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