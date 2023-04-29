Теперь я могу сказать, какой экран лучше — плоский или закругленный

Согласитесь, мы избалованы выбором отличных телефонов. Можно купить все, что угодно: производительный, премиальный, автономный, защищенный, недорогой и другие виды смартфонов. Иногда даже кажется, что предложение превышает спрос. Но помимо лояльности к бренду и требований к модели есть еще один показатель, на который приходится обращать внимание вне зависимости от того, что нужно вам. Просто это есть почти в любой ценовой категории и не зависит от прочих функций смартфона. Я говорю о вечном споре между плоскими и скругленными экранами. Сейчас у меня есть более-менее вразумительный ответ на вопрос, что же лучше выбрать.

Какой экран для телефона лучше

За последнее время я успел попользоваться многими смартфонами — от бюджетных моделей до Galaxy S23 Ultra и iPhone 14. И среди них были оба типа экранов. В идеальном мире я согласен с приверженцами плоских экранов — они действительно лучше.

Они выглядят чище с точки зрения однородности картинки. Содержимое не деформируется и не исчезает по краям. Вам не нужно бороться с неправильной регистрацией жестов назад. Чехлы плотно прилегают, а защитные пленки/стекла легко клеятся и хорошо держатся. Да и разбить такой экран сложнее.

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Плоский или скругленный экран

Apple iPhone 14 и Sony Xperia 5 IV были одними из моих любимых телефонов за последний год. И хотя сейчас у меня Huawei Mate 50 Pro, плоские края выглядят острыми и четкими, и такими устройствами приятно пользоваться. Однако все они имеют одну общую черту — они более компактные и легко помещаются в кармане. Дотянуться до любой части 6-дюймового дисплея с плоскими краями достаточно легко, при этом телефон надежно прижимается к ладони. Напротив, большие телефоны с идеально плоскими экранами, вроде iPhone 14 Pro Max, ведут себя иначе. По крайней мере такое ощущение сложилось именно у меня.

Многие согласны с тем, что 6,7-дюймовый Apple iPhone 14 Pro Max, откровенно говоря, ужасен в использовании. Неудобно печатать, а угловатые края действительно протирают дыру в кармане джинсов. Как ни странно, еще более крупный, ориентированный на игры, nubia REDMAGIC 8 Pro легче использовать одной рукой в первую очередь потому, что он легче и он не так утяжелен мощным модулем камер. А еще он не стеклянный и его проще держать в руке. Вы можете сбалансировать его на пальцах, а не класть на ладонь, пытаясь дотянуться до дальнего края экрана.

Создание довольно удобного большого телефона с плоскими гранями и экраном возможно, но вам придется пожертвовать большими камерами и стеклянными панелями, которые стали синонимами премиальных телефонов высшего уровня. Поэтому массовыми изменения все равно не будут.

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Удобно ли пользоваться закругленным экраном

В то же время борьба со скругленными краями экрана каждый раз, когда я хотел сделать жест назад, заставляла меня усомниться в том, что мне это нужно. Изящные линии таких телефонов выглядят красиво, но затрудняют быстрое определение края телефона. А ведь есть еще и телефоны, которые скругляют грани со всех сторон. На это приятно смотреть, но, опять же, не всякий изгиб обеспечивает надежный захват.

Телефоны, вроде OPPO Find X6 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra, имеют более приятный скос, поэтому они достаточно эргономичны. Определение края экрана становится более удобным и вам проще нащупать то место, где заканчивается экран.

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Да, я говорю именно о прошлогоднем Galaxy S22 Ultra, который мало чем отличается от более нового Galaxy S23 Ultra. Но даже небольшие изменения могут иметь значение, и Samsung перешла к более прямоугольным краям с S23 Ultra. Возможно, разницу получится увидеть только при прямом сравнении или после долгого использования, но она есть и решает многое.

А еще приятно, что в серии S23 есть плоская модель с небольшим экраном, которая позволяет вам наслаждаться любимым телефоном от привычного бренда, но при этом иметь плоский экран.

Именно на больших телефонах изгиб дает больше возможностей дотянуться до противоположной части экрана (хотя и определить край панели сложнее), а рука более мягко обтекает округлую ближайшую грань. Это удобно именно в тех случаях, когда надо тянуться к противоположной стороне экрана. Но при работе с центральной частью экрана это не имеет большого значения.

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Некоторые пользователи замечали, что при переходе со скругленного экрана на плоский новый телефон кажется им более неуклюжим. Но это тоже зависит от модели. Например, Galaxy S23 так не врезается в руку, как iPhone 14 или 14 Pro. А это говорит о том, что важен еще и дизайн телефона в целом.

Какой экран должен быть у телефона

В конечном счете выбор типа экрана действительно сводится к предпочтениям. Да и кто я такой, чтобы однозначно говорить вам, что купить? Но мнением поделиться я могу. Для небольших телефонов прямые края определенно подходят. Они удобно лежат в руке и вам легко дотянуться до противоположной грани. Если телефон большой, то лучше, если у него будет изогнутый экран.

Впрочем, сказанное относится только к использованию одной рукой. Если вы всегда держите телефон двумя руками, то вообще не имеет значения, какой у него экран и надо смотреть только на индивидуальные предпочтения. В этом случае берите то, что вам больше нравится внешне.