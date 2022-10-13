Почему не стоит пользоваться приложениями для оптимизации на смартфоне

Многие хотят выжать максимум из своего смартфона, особенно, если он со временем начинает подвисать. Лучшие способы вы и сами прекрасно знаете: вовремя чистить память, удалять приложения, внимательнее относиться к обновлениям и беречь ресурс батареи. Но делать этого хотят далеко не все, поэтому зачастую обращаются за помощью к приложениям-оптимизаторам из Google Play: по одному нажатию программа должна разобраться и с системным мусором, и с ненужными приложениями в фоне, но на деле смартфон начинает работать только хуже. Рассказываем, почему не стоит скачивать оптимизаторы на телефон.

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Для чего нужна оптимизация смартфона

Как правило, приложения для оптимизации только вредят телефону: со стороны они напоминают аналогичные программы для компьютера, но по факту принцип работы сильно разнится. Оптимизаторы нагружают смартфон во время сканирования, особенно, если оно не отличается производительностью, а удаление системных файлов и вовсе приводит к замедлению работы или ошибкам.

Кроме того, в Android уже есть встроенный оптимизатор, поэтому его достаточно для нормальной работы. Установка дополнительной программы приведет к повышенной нагрузке и конфликту двух приложений, а также к повышенной нагрузке системы. Добавьте к этому то, что скачанная программа попросту может не выполнить заявленных функций: оптимизаторы существуют для ускорения работы смартфона, но бесплатно этого никто делать не будет.

После старта оптимизации вам придется либо просмотреть тонну рекламы, либо купить платную версию. В противном случае, приложение проведет поверхностную очистку, удалив историю браузера, куки и файлы из корзины — всё то же, что в силах сделать и вы сами. Или же не очистит телефон вообще, а только израсходует заряд батареи. Фишка в том, что чем больше скачивают приложение, тем выше шанс, что кто-то купит платную версию оптимизатора.

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Оптимизация смартфона на Android

Проблема еще и в том, что при нажатии на кнопку оптимизации смартфон не только расходует ресурсы и заряд, но еще закрывает нужные процессы: приложение определяет его как самый энергозатратный и принимает решение закрыть. Правда, пользы от этого нет: оптимизация ухудшает работу интерфейса, звука, а приложения работают медленнее. Яркий пример — как встроенный оптимизатор ведет себя на Android TV.

Вы также можете заметить, что смартфон греется: это происходит из-за того, что многие процессы, закрытые принудительно, перезапускаются заново. К сожалению, утилиты для оптимизации смартфона останавливают все приложения подряд без разбору, ведь их цель — снизить нагрузку на процессор и оперативную память.

Обратите внимание, что перед использованием утилита может запрашивать с десяток различных разрешений. Однако гарантировать безопасность и стабильную работу не может никто: данные пользователя остаются незащищенными, если сомнительное приложение для ускорения телефона получает доступ к контактам или сообщениям. Во всяком случае, если и скачивать приложение для оптимизации, то плюс-минус известное, например, Glary Utilities.

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Почему тормозит смартфон

Да, в большинстве случаев оптимизаторы тормозят смартфон, но это происходит из-за некорректной работы самого приложения. Однако спустя какое-то время или после перезагрузки смартфон приходит в себя и больше не глючит — это вполне нормальное явление при использовании оптимизаторов. Другое дело, если после оптимизации ваш смартфон никак не начнет нормально работать даже после перезагрузки.

Это уже повод задуматься, не попала ли вредоносная программа в телефон. Конечно же, сомнений быть не должно, что во всем виноват оптимизатор: при скачивании файлов с непонятных источников высок риск скачать приложение с вирусом. Обратите внимание не только на скорость работы смартфона, но и на объём использованного трафика, скорость разрядки смартфона, нагрев и даже непонятные файлы или папки в памяти. Вот вам еще одна причина не скачивать оптимизаторы.

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Приложения-оптимизаторы неплохо работают на Windows: понятное дело, что это краткосрочный способ немного ускорить ПК и очистить его от ненужных файлов, но на смартфоне он только мешает нормальной работе. Кроме того, встроенная оптимизация в Android имеет схожие функции, поэтому в скачивании сторонней программы попросту нет смысла. Вдобавок они могут оказаться вредными или заставят оплатить подписку за доступ к тем же функциям, которые уже доступны по умолчанию.