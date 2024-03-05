Показываю, как правильно настроить Xiaomi после обновления до HyperOS

На прошлой неделе я обновил свой Xiaomi до HyperOS, распрощавшись с уже поднадоевшей MIUI 14. После установки апдейта стало заметно, как сильно изменился интерфейс системы: преобразился визуальный облик, а также появилась порция интересных функций. Вместе с тем мне пришлось практически заново настраивать Xiaomi на HyperOS. Изменилось расположение отдельных пунктов меню, из Центра управления пропали надписи, да и раздражающая карусель обоев вновь дала о себе знать. Если вам тоже сложно освоить в свежую оболочку, прочитайте эту инструкцию, которая поможет настроить телефон, сделав его интерфейс максимально удобным.

Как вернуть надписи в Центре управления HyperOS

Центр управления в HyperOS получил виджет плеера, но при этом лишился заголовков, из-за чего становится сложно понять, какую функцию ты включаешь, нажимая на ту или иную кнопку. Впрочем, дело поправимое:

Открываем настройки HyperOS. Переходим в раздел «Уведомления и строка состояния». Отключаем функцию «Не показывать заголовки».

Теперь надписи в шторке Xiaomi вернулись на свое законное место. А еще для удобства я отключил виджет для управления умным домом, установив во вкладке «Смарт-устройства» раздела «Уведомления и строка состояния» значение «Нет». Сделайте так же, если он вам мешает.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Как настроить активный экран на HyperOS

После обновления телефона Xiaomi изменилось расположение некоторых пунктов меню. В частности, я не сразу догадался, как настроить активный экран в HyperOS. Оказалось, эта функция просто переехала в другой раздел, и нужно было:

Открыть настройки. Перейти в раздел «Обои» (на вашем смартфоне может называться «Обои и персонализация»), а затем — «Активный экран». Настроить опцию на свое усмотрение.

Кроме активного экрана в раздел с обоями переехали и другие важные настройки кастомизации Xiaomi:

экран блокировки;

размер значков;

шрифт;

эффекты уведомлений и сканера отпечатков.

В отдельном материале мы подробно рассказывали о том, как настроить экран блокировки в HyperOS. Познакомьтесь с ним, поскольку эта настройка претерпела колоссальные изменения, и теперь вы можете менять отнюдь не только расположение часов.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как слушать YouTube фоном на HyperOS

В тексте об интересных фишках смартфонов Xiaomi я рассказывал про боковую панель, позволяющую слушать YouTube фоном. Но после обновления до HyperOS из нее пропала функция «Воспроизводить звук, когда экран выключен».

К сожалению, ее нельзя вернуть: удалить обновления приложения «Безопасность», отвечающего за работу функции, нельзя, а установить старую версию программы не получится. И что же делать? Для работы YouTube в фоне можно использовать приложение «Музыка», предварительно включив в его настройках функцию «Сервисы онлайн контента». Тогда в программе появится новый раздел, где у вас получится найти и запустить любой ролик с видеохостинга.

Кроме того, вы можете продолжать смотреть Ютуб в фоне, используя веб-версию видеохостинга через браузер. Но лучший вариант — установить ReVanced на телефон. В этом приложении разблокированы почти все функции подписки YouTube Premium, которую нельзя оформить из России.

Как смотреть YouTube в фоновом режиме на смартфоне Android

Как отключить карусель обоев в HyperOS

После установки HyperOS на Xiaomi что-то исчезло, а что-то — появилось. Например, карусель обоев, показывающая рекламу на экране блокировки. Но, как и прежде, от нее можно избавиться по инструкции:

Откройте настройки Xiaomi. Перейдите в раздел «Блокировка экрана», а затем — «Карусель обоев». Сдвиньте переключатель влево и подтвердите отказ о функции.

Кстати, при желании вы можете полностью удалить карусель обоев. Об этом я рассказывал в другом материале. С тех пор ничего не поменялось, так что действуйте.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как убрать ленту виджетов на HyperOS

Еще одна раздражающая функция, которая снова появилась после установки HyperOS, — лента виджетов Xiaomi. Ей тоже был посвящен отдельный материал, но сейчас вкратце напомню, как отключить эту функцию, необходимую исключительно для показа рекламы:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Рабочий стол». Отключите функцию «Лента виджетов» и подтвердите свое действие.

На этом я закончил с настройками HyperOS и теперь пользуюсь смартфоном Xiaomi, не испытывая дискомфорт. Но, если у вас остались какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их в телеграм-чате AndroidInsider.ru.