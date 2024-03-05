Показываю, как правильно настроить Xiaomi после обновления до HyperOS

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Герман Вологжанин

На прошлой неделе я обновил свой Xiaomi до HyperOS, распрощавшись с уже поднадоевшей MIUI 14. После установки апдейта стало заметно, как сильно изменился интерфейс системы: преобразился визуальный облик, а также появилась порция интересных функций. Вместе с тем мне пришлось практически заново настраивать Xiaomi на HyperOS. Изменилось расположение отдельных пунктов меню, из Центра управления пропали надписи, да и раздражающая карусель обоев вновь дала о себе знать. Если вам тоже сложно освоить в свежую оболочку, прочитайте эту инструкцию, которая поможет настроить телефон, сделав его интерфейс максимально удобным.

Показываю, как правильно настроить Xiaomi после обновления до HyperOS. В настройках HyperOS не так просто разобраться, как может показаться на первый взгляд. Фото.

В настройках HyperOS не так просто разобраться, как может показаться на первый взгляд

Как вернуть надписи в Центре управления HyperOS

Центр управления в HyperOS получил виджет плеера, но при этом лишился заголовков, из-за чего становится сложно понять, какую функцию ты включаешь, нажимая на ту или иную кнопку. Впрочем, дело поправимое:

  1. Открываем настройки HyperOS.
  2. Переходим в раздел «Уведомления и строка состояния».
  3. Отключаем функцию «Не показывать заголовки».
Как вернуть надписи в Центре управления HyperOS. Отключите эту функцию, чтобы вернуть заголовки. Фото.

Отключите эту функцию, чтобы вернуть заголовки

Теперь надписи в шторке Xiaomi вернулись на свое законное место. А еще для удобства я отключил виджет для управления умным домом, установив во вкладке «Смарт-устройства» раздела «Уведомления и строка состояния» значение «Нет». Сделайте так же, если он вам мешает.

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Как настроить активный экран на HyperOS

После обновления телефона Xiaomi изменилось расположение некоторых пунктов меню. В частности, я не сразу догадался, как настроить активный экран в HyperOS. Оказалось, эта функция просто переехала в другой раздел, и нужно было:

  1. Открыть настройки.
  2. Перейти в раздел «Обои» (на вашем смартфоне может называться «Обои и персонализация»), а затем — «Активный экран».
  3. Настроить опцию на свое усмотрение.
Как настроить активный экран на HyperOS. Активный экран и другие настройки кастомизации теперь располагаются в новом месте. Фото.

Активный экран и другие настройки кастомизации теперь располагаются в новом месте

Кроме активного экрана в раздел с обоями переехали и другие важные настройки кастомизации Xiaomi:

  • экран блокировки;
  • размер значков;
  • шрифт;
  • эффекты уведомлений и сканера отпечатков.

В отдельном материале мы подробно рассказывали о том, как настроить экран блокировки в HyperOS. Познакомьтесь с ним, поскольку эта настройка претерпела колоссальные изменения, и теперь вы можете менять отнюдь не только расположение часов.

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Как слушать YouTube фоном на HyperOS

В тексте об интересных фишках смартфонов Xiaomi я рассказывал про боковую панель, позволяющую слушать YouTube фоном. Но после обновления до HyperOS из нее пропала функция «Воспроизводить звук, когда экран выключен».

Как слушать YouTube фоном на HyperOS. Функцию вырезали из HyperOS. Фото.

Функцию вырезали из HyperOS

К сожалению, ее нельзя вернуть: удалить обновления приложения «Безопасность», отвечающего за работу функции, нельзя, а установить старую версию программы не получится. И что же делать? Для работы YouTube в фоне можно использовать приложение «Музыка», предварительно включив в его настройках функцию «Сервисы онлайн контента». Тогда в программе появится новый раздел, где у вас получится найти и запустить любой ролик с видеохостинга.

Как слушать YouTube фоном на HyperOS. Не так удобно, но хоть что-то. Фото.

Не так удобно, но хоть что-то

Кроме того, вы можете продолжать смотреть Ютуб в фоне, используя веб-версию видеохостинга через браузер. Но лучший вариант — установить ReVanced на телефон. В этом приложении разблокированы почти все функции подписки YouTube Premium, которую нельзя оформить из России.

Как смотреть YouTube в фоновом режиме на смартфоне Android

Как отключить карусель обоев в HyperOS

После установки HyperOS на Xiaomi что-то исчезло, а что-то — появилось. Например, карусель обоев, показывающая рекламу на экране блокировки. Но, как и прежде, от нее можно избавиться по инструкции:

  1. Откройте настройки Xiaomi.
  2. Перейдите в раздел «Блокировка экрана», а затем — «Карусель обоев».
  3. Сдвиньте переключатель влево и подтвердите отказ о функции.
Как отключить карусель обоев в HyperOS. Она вернулась, но от нее можно избавиться. Фото.

Она вернулась, но от нее можно избавиться

Кстати, при желании вы можете полностью удалить карусель обоев. Об этом я рассказывал в другом материале. С тех пор ничего не поменялось, так что действуйте.

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Как убрать ленту виджетов на HyperOS

Еще одна раздражающая функция, которая снова появилась после установки HyperOS, — лента виджетов Xiaomi. Ей тоже был посвящен отдельный материал, но сейчас вкратце напомню, как отключить эту функцию, необходимую исключительно для показа рекламы:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Рабочий стол».
  3. Отключите функцию «Лента виджетов» и подтвердите свое действие.
Как убрать ленту виджетов на HyperOS. Лента виджетов кишит рекламой, поэтому я ее отключаю. Фото.

Лента виджетов кишит рекламой, поэтому я ее отключаю

На этом я закончил с настройками HyperOS и теперь пользуюсь смартфоном Xiaomi, не испытывая дискомфорт. Но, если у вас остались какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их в телеграм-чате AndroidInsider.ru.

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