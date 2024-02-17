Почему я рекомендую сменить браузер на смартфоне и выбрать DuckDuckGo вместо Google Chrome

Во всех современных смартфонах по умолчанию включены все приложения, которые пригодятся пользователю. Наиболее преуспели в этом устройства на Android: производители встраивают в оболочки разработанный ими софт, который иногда кажется избыточным. Так что, даже при первом включении пользователь может сам решить, какой браузер для Андроид выбрать, но чаще всего делает ставку на предустановленный Гугл Хром со всеми его плюсами и минусами. Если вас он не устраивает, но выбора будто бы и нет, рекомендуем скачать DuckDuckGo на Android. Вот несколько причин, почему он чертовски хорош на любом смартфоне.

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Удобный браузер для Андроид

Браузер DuckDuckGo прост и интуитивно понятен: в нем как и в Google Chrome нет нижней вкладки, а все инструменты управления расположены вверху экрана. При нажатии на адресную строку страница не перекрывается целиком и предложения поиска не выскакивают сразу, а вместо кнопки добавления вкладки здесь расположена клавиша «Огонь» для очистки кэша и удаления данных. То есть, посетил сайт и сразу же стёр историю браузера, что безумно удобно.

Почти все настройки DuckDuckGo направлены на безопасность — здесь невозможно заблудиться как в Гугл Хром. Защита от отслеживания, разрешения и немного параметров внешнего вида — в этом разделе находится все самое необходимое, поэтому новичок разберется с первого раза и при необходимости найдет нужный пункт.

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Безопасный браузер для смартфона

Как уже говорилось выше, DuckDuckGo стирает всю активность по нажатию кнопки и блокирует всплывающие окна по умолчанию. Причем делает он это максимально корректно и не ломает веб-страницу — все необходимые элементы и кнопки срабатывают как следует. Несмотря на высокий уровень защиты сайты грузятся быстро даже при плохом соединении, но самое приятное, что блокировщики не нужно скачивать дополнительно в виде расширений.

Однако из-за таких ограничений на веб-страницах после закрытия вкладки приходится повторно вводить свои данные. Чтобы этого не делать постоянно, есть настройка «Огнеупорные сайты», куда нужно добавить исключение. Эта фича помогает сохранить пароли и куки даже при нажатии кнопки «Пожар».

А еще в DuckDuckGo есть блокировка отслеживания в приложениях, чтобы они перестали собирать о вас информацию. Таким образом, после посещения различных соцсетей у вас будет намного меньше рекламы тех предметов, которые вы искали. Ограничение никак не влияет на скорость загрузки сайтов и самого браузера, а параллельно с этим работает блокировщик отслеживания веб-страниц.

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Какой поисковик без рекламы выбрать

У DuckDuckGo также есть и свой одноименный безопасный поисковик, с которого и началась вся история компании. Внешне он похож на Гугл, но при ближайшем рассмотрении вы заметите, что отличия все же есть: это более простой интерфейс, отсутствие рекламы с предложением товаров, а также кнопка настроек прямо на главной странице. Можно отключить иконки сайтов, поменять размер шрифта, включить открытие в новой вкладки и элементарно переключить язык интерфейса.

Здесь же расположен безопасный поиск DuckDuckGo, который можно либо оставить умеренным, либо активировать строгий режим, если смартфоном пользуется ребенок. Ну, а при необходимости включите фильтрацию по датам, чтобы в результатах поиска появлялись самые актуальные варианты — это сильно экономит время. Самое интересное, что фирменный поисковик DuckDuckGo сменить нельзя — он всегда работает в приложении по умолчанию.

Вдобавок в отличие от всех существующих браузеров здесь нет аккаунта пользователя вообще: вам не нужно регистрироваться и создавать личный кабинет для того, чтобы полноценно пользоваться всеми функциями. Зато есть простая синхронизация данных в DuckDuckGo на другом устройстве при помощи QR-кода. Более того, браузер отображает подключенные устройства и позволяет их удалить при необходимости, ограничив доступ к данным.

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Быстрый браузер для Андроид

Браузер DuckDuck не перегружен функциями и различными разделами, поэтому в нем легко разобраться, а само приложение работает очень быстро даже на слабых смартфонах. Я уже год пользуюсь им на vivo Y35, и на iPhone 13 — на обоих устройствах с ним не возникает никаких неполадок даже при высокой нагрузке.

Несмотря на стирание данных, здесь есть простой менеджер паролей, который их хранит исключительно на устройстве и не выгружает ни в какие облачные хранилища, как тот же Safari. Пожалуй, это самый весомый повод наконец скачать быстрый безопасный браузер для смартфона вместо Хрома.

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