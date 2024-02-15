Redmi удешевила флагман Xiaomi 13 Ultra почти в 20 раз. Теперь его можно купить за 7 тысяч рублей

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Герман Вологжанин

На данный момент Xiaomi 13 Ultra является лучшим смартфоном Xiaomi. Это единственный настоящий камерофон среди актуальных моделей бренда, имеющий дюймовый сенсор с переменной диафрагмой и 120-кратный зум вкупе с мощным процессором и крутым экраном. Стоит он под стать своим характеристикам (139 990 ₽ в официальной российской рознице), что делает его, мягко говоря, не самым ходовым устройством. А как насчет того же Xiaomi 13 Ultra, только за 7 490 ₽? Такой трюк решила провернуть Redmi, выпустившая новый смартфон Redmi A3, и сейчас мы выясним, насколько удачным получился этот эксперимент.

Redmi удешевила флагман Xiaomi 13 Ultra почти в 20 раз. Теперь его можно купить за 7 тысяч рублей. Вылитый Xiaomi 13 Ultra, но в 20 раз дешевле. Фото.

Вылитый Xiaomi 13 Ultra, но в 20 раз дешевле

Смартфон, похожий на Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Ultra получил узнаваемый дизайн, главным элементом которого является блок камер. Он выполнен в форме шайбы, что объясняется большим количеством вспомогательных сенсоров, а также их почтенным размером. Телефон Redmi A3 почти в точности копирует этот дизайн, хотя практической пользы от его пугающего круга нет.

Смартфон, похожий на Xiaomi 13 Ultra. Определенное сходство есть, не правда ли? Фото.

Определенное сходство есть, не правда ли?

Чтобы совсем спутать карты, разработчики недорогого смартфона Redmi даже выкатили версию оливкового цвета, и в этом варианте спинка устройства покрыта материалом, напоминающим экокожу, прямо как на Xiaomi 13 Ultra. В то же время корпус дешевой модели выполнен целиком из пластика, а его грани плоские, как и дисплей.

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Характеристики Redmi A3

В техническом плане Redmi A3 не является откровением. Это очередной ультрабюджетный смартфон, который стоит в одном ряду с устройствами других брендов за те же деньги.

ХарактеристикиRedmi A3
Экран6,71 дюйма, IPS (1650х720), 90 Гц
Основная камера8 + 0.08 МП
Фронтальная камера5 МП
ПроцессорHelio G36
Память3/64 или 4/128 ГБ
NFCНет
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка10 Вт

Купить Redmi A3

Среди характеристик Redmi A3 обращает на себя внимание разве что частота обновления экрана, но в 2024 году уже почти все дешевые смартфоны отказались от стандартных 60 Гц. А остальная начинка и вовсе выглядит странно.

Характеристики Redmi A3. У Redmi A3 большой дисплей, но с низким разрешением. Фото.

У Redmi A3 большой дисплей, но с низким разрешением

Если Xiaomi 13 Ultra круг сзади требовался для размещения четырех полезных камер, то у Redmi A3 из всего две. Причем вторая представляет собой заглушку с разрешением, как у кнопочных телефонов начала XXI века. Словом, штука бесполезная, и функциональным является только сенсор на 8 МП.

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Главное в дешевом смартфоне — скорость работы. И, если повышенную частоту обновления экрана можно отнести к достоинствам Redmi A3, то процессор Helio G36 (115 000 баллов в AnTuTu) вместе с медленным накопителем стандарта eMMC 5.1 — его беда. Не факт, что с таким железом новинка вытянет заявленные 90 Гц, однако операционная система Android 13 без тяжелой оболочки MIUI должна сгладить углы.

Чем Redmi A3 отличается от Redmi A2+

Чем Redmi A3 отличается от Redmi A2+. Принципиально Redmi A3 отличается от прошлогоднего Redmi A2+ только дизайном. Фото.

Принципиально Redmi A3 отличается от прошлогоднего Redmi A2+ только дизайном

Сравнивать Redmi A3 стоит не с Xiaomi 13 Ultra, а с предшественником Redmi A2+, появившимся в прошлом году. В версии 3/64 ГБ он продается за 5 тысяч рублей, то есть на треть дешевле. При этом преимуществ Redmi A3 в сравнении с Redmi A2+ совсем немного:

  • сканер отпечатков переехал со спинки на кнопку питания;
  • экран подрос на 0.2 дюйма и получил повышенную частоту обновления;
  • появился вариант на 128 ГБ;
  • Redmi A3 получил поддержку двухдиапазонного Wi-Fi (2.4 ГГц и 5 ГГц);
  • версия Bluetooth обновилась с 5.0 до 5.3.

Камеры и процессор у Redmi A3 остались прежними, а потому новинка не будет работать быстрее или лучше фотографировать. Это дешевый смартфон на грани фола без какого-либо запаса производительности.

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Стоит ли покупать Redmi A3

Стоит ли покупать Redmi A3. Лучше купить realme Note 50: он дешевле и мощнее. Фото: YugaTech. Фото.

Лучше купить realme Note 50: он дешевле и мощнее. Фото: YugaTech

Особенно бледно Redmi A3 выглядит на фоне конкурентов других брендов. Так, пару недель назад свой самый дешевый смартфон 2024 года выпустила компания realme. Ее realme Note 50, который сейчас продают за 5 990 ₽, не только получил большой экран с частотой обновления 90 Гц, но и в 2 раза более мощный процессор Unisoc T612.

Купить realme Note 50

realme Note 50 доказывает, что новый ультрабюджетник Redmi не предлагает ничего интересного кроме дизайна, заставляющего вспомнить о камерофоне Xiaomi 13 Ultra. В остальном это — посредственный аппарат, уступающий большинству дешевых смартфонов Xiaomi в категории до 10 тысяч рублей.

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