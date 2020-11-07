Почему звонят и сбрасывают или молчат в трубку

Многие пользователи слишком часто сталкиваются с такой проблемой, когда смартфон звонит ровно столько, что даже ответить не успеваешь. В итоге, увидев такой упущенный вызов, многие сразу перезванивают, думая, что это курьер, которого они ждут, кто-то по работе или по объявлению на Авито. Так делать нельзя! Причина не только в том, что с вас могут списать деньги за платный звонок — это как раз меньшее из зол. Куда страшнее другие последствия такого действия. Но не только такой способ стоит на вооружении мошенников и рекламщиков. Есть иные причины не брать трубку или не перезванивать, когда вам звонят с незнакомого номера. Даже если вы взяли трубку, есть слова, которые нельзя произносить в начале разговора.

Почему мне звонят и сбрасывают

Причин такого поведения звонящего очень много. Самым банальным может быть, что человек ошибся и понял это, пока вы не взяли трубку. Или он действительно звонил, но передумал и сбросил вызов. Реальных причин хватает, но в большинстве случаев простым людям звонят именно мошенники или рекламщики.

Например, одной из причин такого поведения может быть выявление ”живых” номеров. То есть система рандомно в автоматическом режиме разбрасывает звонки. После этого доверчивые люди перезванивают и их номер фиксируется в базе. После этого на него начинают звонить уже живые люди. Преимущества такого метода для звонящего в том, что нужно существенно меньше времени, чтобы адресно дозвониться до нужного человека. Они попросту не тратят время на набор номеров из списка и на ожидание пока им ответят (или не ответят).

Как включить безопасный просмотр в Chrome на Android

Стоит ли перезванивать, если у меня упущенный вызов

Я сам никогда не перезваниваю на упущенные вызовы. Если это действительно курьер (или что-то вроде этого), он перезвонит еще раз. Если позвонили один раз и все, значит, или ничего важного, или ошиблись, или это тот самый прозвон. Во всех этих случаях перезванивать смысла нет. Если вы оказываете услуги и вам постоянно звонят с незнакомых номеров, каждый из которых является для вас потенциальной выгодой — дело другое. Если такого нет, лучше не перезванивайте.

Ситуация, когда вам позвонят с номера, ответный вызов на который может быть платным, тоже возможна, но вероятность такого развития событий не так высока. Платными могут быть только короткие номера, а также иногда номера формата ”8-800-…”. В других случаях оператор должен предупредить вас о том, что вы звоните на платный номер и сколько будет стоить звонок.

Проблема в том, что такие ”левые” звонки даже не попадают в системы антиспама, вроде тех, что делают Яндекс или Касперский (об этом ниже). Все из-за того, что номера меняются очень быстро и просто не успевают попасть в базу. С одного номера за сутки можно обзвонить тысячи людей таким методом ”сброса”. На следующий день номер меняется и все начинается сначала.

Почему звонят и молчат в трубку

Еще один тип достаточно часто встречающихся подозрительных звонков — ”молчаливые”, Это те звонки, когда вы отвечаете, а на том конце трубки тишина. В некоторых случаях их можно тоже отнести к автоматическому обзвону. Просто система не фиксирует, когда вы перезваниваете, а сразу ждет пока вы ответите и после помечает номер, как ”живой”, А заодно, как номер, владелец которого отвечает на звонки с незнакомых номеров.

Где безопасно хранить пароли на Android

Есть версия, что такие звонки могут использоваться для сбора образцов голоса. Например, для аутентификации на специализированных сервисах. В это верится слабо, но на всякий случай, если вы нарвались на подобное, я советую не продолжать разговор, если вам не отвечают. А еще измените привычку отвечать на вызов. Если, взяв трубку, вы говорите ”Да”, то больше так не делайте.

Если это ”да” кто-то запишет, его могут использовать против вас. И пусть это довольно фантастический случай, все равно лучше перейти на старое доброе ”Алло” или ”Слушаю”. Можно и просто молчать, пока звонящий не заговорит первым, но это как-то невежливо, ведь на том конце действительно может быть человек, который позвонил по делу.

Как общаться с мошенниками по телефону

Правильным ответом на этот вопрос будет решительное ”Никак”. Не надо общаться с мошенниками! Они часто звонят и представляются работниками банка. Мол, у вас уводят деньги и надо срочно что-то с этим делать. Если говорят что-то вроде этого или что с вашей карты сняли деньги, не верьте и кладите трубку. Если переживаете, сами перезвоните в банк по номеру, который указан на обратной стороне карты или на сайте банка.

Надо понимать, что никто не сможет снять деньги так, чтобы вам не пришла СМС. Если банк заподозрит неладное, он сам заблокирует счет. Поверьте, искусственный интеллект и алгоритмы выявления подозрительный действий работают очень хорошо. Деньги невозможно будет снять, пока вы не разблокируете счет. Для этого надо будет прийти в отделение с паспортом или верифицироваться другим надежным способом.

Еще больше полезных советов и самых важных новостей вы найдете в нашем Telegram-канале.

Лично мне только один раз действительно звонили из банка и это не вызвало никаких сомнений по ряду причин. Я был в Южной Корее и при оплате картой (примерно на 100 долларов) случайно ввел неправильный PIN-код. Стоило мне вставить карту второй раз и буквально через 20 секунд мне позвонили и сказали, что с моей карты в корейском аэропорту пытаются оплатить покупку на такую-то сумму. ”Это вы сделали? Подтверждаете операцию?” — спросил голос после того, как представился и рассказал все факты о моей покупке. Я сказал, что подтверждаю, и банк сразу разблокировал мою карту.

Это лишний раз доказывает, что счет блокируется автоматически при любой странной активности, и никто не сможет после блокировки снять с него деньги. Я понимаю, что большинство не поведется на такой обман, но у меня есть минимум двое знакомых, которые пострадали от этого и поверили звонившим. Просто расскажите эту историю своим родителям, бабушкам и дедушкам. Тем, кого проще, чем молодежь, обмануть, запутав техническими терминами.

Как защититься от рекламы по телефону

Для защиты от спам-звонков операторы предлагают свои платные услуги. Торопиться платить смысла нет, так как есть множество сервисов, которые предлагают расширенный определитель номера.

Когда вам звонят, номер быстро проверяется по базе и рядом с ним написано, как пользователи отмечали его. Процедура занимает буквально секунду, а то и меньше. Дальше уже вы решаете, брать трубку или нет.

Google сделает Android более безопасным. Первый шаг уже сделан

Часто в пометке упоминается даже название компании. Например, так я определяю полезные звонки из автосалона. Иногда написано просто ”потенциально опасный звонок” или ”возможно мошенники”. В этом случае бесполезно отвечать и говорить, чтобы вам больше не звонили. Только лишний раз раскроете, что номер ”живой”. Лучше просто игнорируйте.

Среди основных приложений, которым можно доверять и делиться с ними номерами в силу их громкого имени, я бы отметил Яндекс, Касперский и 2Gis. Сам я пользуюсь первым. Все они есть для Android и для iPhone и дают возможность не только видеть, кто звонит, но и жаловаться на вредные звонки, добавляя их в общий черный список.