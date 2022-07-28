Тут все, что мы знаем о новых складных телефонах Samsung

Уже через две недели Samsung официально выпустит свои новые складные телефоны. Произойдет это в рамках мероприятия Galaxy Unpacked Event 2022. Южнокорейский технологический гигант запланировал презентацию на 10 августа, на которой, как ожидается, будут представлены складные смартфоны нового поколения, включая Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Так же компания должна выпустить новую версию флагманских умных часов серии Galaxy Watch 5, а также новейшие TWS-наушники, которые получат название Galaxy Buds 2 Pro. В этой статье мы подробно поговорим о самом привлекательном складном телефоне — Galaxy Z Flip.

Когда выйдут новые складные телефоны Samsung

Складные флагманские смартфоны нового поколения займут главное место на мероприятии Galaxy Unpacked 2022 10 августа. И уже сейчас Интернет наводнен подробностями, касающимися как Galaxy Z Fold 4, так и Galaxy Z Flip 4. Еще больше информации принес большой отчет Giznext, в котором подтверждаются чуть ли не все параметры нового смартфона.

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Что известно о Galaxy Z Flip 4

Часть информации получена от известного автора утечек Стива Хеммерстоффера, больше известного, как ”@onleaks”. Он и показал официальные пресс-рендеры Galaxy Z Flip 4. Рендеринговые изображения, которыми поделился информатор, показывают полный язык дизайна следующего складного телефона Galaxy, а также варианты цвета. Galaxy Z Flip 4 будет иметь тот же складной дизайн, что и модель предыдущего поколения, то есть Galaxy Z Flip 3.

Он будет, как и раньше, складываться по середине, но получит новый модуль камеры. Вертикальная полоса камеры расположена на внешней верхней части телефона и окрашена в черный цвет. Это добавляет дизайну двухцветный эффект. Внешний модуль камеры будет включать в себя два больших датчика.

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На правой грани Galaxy Z Flip 4 можно увидеть клавиши регулировки громкости вместе с какой-то другой клавишей. Вероятно, она предназначена для вызова голосового ассистента. Лоток для SIM-карты расположен слева. На нижней панели есть порт USB Type-C вместе с решеткой динамика.

Цвет и объем памяти нового Z Flip 4

Что касается цвета, источник предложил целых четыре различных варианта, включая черный, золотой, фиолетовый и голубой. Они, скорее всего, будут называться Graphite, Pink Gold, Bora Purple и Blue.

Согласно последним сообщениям, Samsung Galaxy Z Flip 4 будет доступен в трех различных моделях, включая 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 8/512 ГБ.

Сколько будет стоить Galaxy Z Flip 4

Предполагаемые цены составляют 1080 евро (примерно 64 000 рублей по курсу), 1158 евро (примерно 69 000 рублей по курсу) и 1275 евро (около 76 000 рублей по курсу) соответственно. Примечательно, что это предполагаемые цены, но фактически они могут отличаться. Тем более, в зависимости от региона они будут разными. В ближайшее время телефон не будет поставляться в Россию, поэтому цены у перекупщиков или в рамках параллельного импорта вообще будут непредсказуемыми.

Почему моим следующим смартфоном будет Samsung.

Что касается функций, то в настоящее время известно, что Galaxy Z Flip 4 принесет некоторые серьезные обновления по сравнению со своим предшественником. Одним из основных аппаратных отличий будет чипсет. Говорят, что Samsung использует новейший флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Новый телефон на Android 12

Из коробки устройство будет работать под управлением Android 12 с пользовательским интерфейсом One UI. Слухи также предполагают наличие в Galaxy Z Flip 4 в общей сложности трех камер. Предполагается, что модуль задней камеры будет поставляться с двумя 12 Мп датчиками, а для селфи модель получит отдельный модуль с разрешением 10 Мп.

По сути, мы знаем о телефоне все. Есть буквально пара моментов, которые осталось выяснить. К ним относится дисплей и аккумулятор. По их поводу не было никакой информации, которая могла бы считаться достоверной. Поэтому более подробно о них нам расскажут уже только на Galaxy Unpacked 2022. Хотя есть еще почти две недели, чтобы появились новые утечки, но давайте оставим хоть какие-то крохи интриги до самой презентации.

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