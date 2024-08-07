Поиск новых сообщений в WhatsApp на Android — что это и как убрать

Что бы мы делали без WhatsApp? Мессенджер позволяет миллионам людей оставаться на связи, не пропуская ни одно сообщение. Специально для этого приложение отправляет нам уведомления, как бы намекая, что пора проверить входящие. Вместе с тем периодически появляется поиск новых сообщений Ватсап — оповещение, которое многим людям кажется бессмысленным и даже раздражающим. Почему приходит такое уведомление и как его убрать?

Поиск новых сообщений в Ватсап — что это

Как правило, Ватсап пишет «Поиск новых сообщений» без видимых на то причин. Такое уведомление не сопровождается звуком и может появляться несколько раз за сутки, раздражая тем самым владельца смартфона.

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Но почему Ватсап пишет «Поиск новых сообщений»? Это объясняется двумя возможными причинами. Самая простая и распространенная — плохая связь на телефоне. Когда вы находитесь в пути и не имеете стабильного подключения к интернету, при нахождении первой точки доступа или вышки мобильной связи мессенджер вынужден искать входящие, из-за чего и появляется соответствующее уведомление.

Вместе с тем уведомление о поиске новых сообщений в WhatsApp появляется и при стабильном соединении, когда человек, к примеру, находится дома и точно не испытывает никаких проблем с интернетом. Практика показывает, что такое происходит при наличии в мессенджере групповых чатов с отключенным звуком уведомлений. Именно поэтому WhatsApp ищет сообщения, чтобы вы хоть как-то обратили на них внимание.

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Как отключить поиск новых сообщений в WhatsApp

Логично предположить, что отключить уведомление «Поиск новых сообщений» можно просто при соблюдении двух условий:

наличие стабильного интернета;

повторное включение звука в групповых чатах, где он был отключен ранее.

Но ни один из этих вариантов не является рациональным решением проблемы. Качество интернета не зависит от владельца смартфона, ну а повторная активация звука в групповых чатах приведет к появлению бесчисленного количества уведомлений, которые то и дело будут отвлекать пользователя WhatsApp.

Еще один вариант убрать поиск новых сообщений — полностью отключить уведомления в WhatsApp. Но этот способ еще менее рациональный, так как он лишит вас своевременного доступа к информации о входящих.

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Думаете, ситуация безвыходная? Совсем нет! Дело в том, что поиск новых сообщений в Ватсапе относится к группе уведомлений «Другие», которая не затрагивает действительно важные оповещения. Поэтому для избавления от навязчивого поиска лучше всего сделать следующее:

Открыть настройки смартфона. Перейти в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Выбрать в списке WhatsApp. Открыть вкладку «Уведомления», после чего — «Другие уведомления». Отключить опцию «Показывать уведомления».

Как показывает практика, именно этот лайфхак избавляет от постоянного поиска сообщений в Ватсапе. Точнее, мессенджер продолжает его делать, но уже без сопровождения столь важного процесса бесполезным уведомлением.

Как еще можно убрать поиск новых сообщений в Ватсап

Кроме того, есть несколько неподтвержденных способов, как убрать поиск новых сообщений в WhatsApp, которые потенциально могут вам помочь. В частности, предлагается полностью отключить уведомления в групповых чатах, где вы ранее убирали звук:

Откройте параметры уведомлений WhatsApp через настройки Android, как это было показано в предыдущей инструкции. В пункте «Чаты» выберите название группы, если оно отображается (альтернативный вариант — «Уведомления групп»). Деактивируйте переключатель «Показывать уведомления».

Если вы отключите уведомления групп WhatsApp, то перестанут поступать сигналы обо всех новых сообщениях в групповых чатах. Поэтому несколько раз подумайте, стоит ли оно того.

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Если предыдущий вариант вас не устроит, попробуйте отключить приоритетные уведомления для групп WhatsApp:

Запустите WhatsApp. Через «три точки» откройте его настройки. Перейдите в раздел «Уведомления». В пункте «Группы» отключите опцию «Приоритетные уведомления».

Последний способ, потенциально готовый помочь убрать поиск новых сообщений, — скрытие чата в WhatsApp. Для этого откройте страницу группового чата с отключенным звуком и активируйте переключатель «Закрытие чата».

Еще раз повторим, что эти способы не являются подтвержденными, как и очистка кэша или переустановка WhatsApp. Возможно, один из них сработает, но вероятность далеко не стопроцентная. Самый лучший вариант решения проблемы — отключение других уведомлений WhatsApp, о чем мы рассказали в самом начале.