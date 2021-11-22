Правда ли, что Snapdragon 888 лучший процессор для Android-телефонов? Теперь нет

Если брать самых массовых производителей процессоров для смартфонов, можно назвать, пожалуй, Qualcomm с ее Snapdragon и MediaTek со одноименными продуктами. Раньше у нас еще были Kirin от Huawei, которых больше нет. Сейчас есть Exynos от Samsung и линейка ”А” от Apple. Но они не так широко распространены. Многие думают, что Snapdragon 888 является самым лучшим процессором для смартфона на Android. Есть еще его версия с приставкой ”Plus”, которую мы пока не берем в расчет. Лучше сравнить самые передовые процессоры от Qualcomm и MadiaTek и понять, могут ли они конкурировать или корона будет только одна.

Новый процессор MediaTek Dimensity 9000

Чипсет MediaTek Dimensity 9000 призван вывести тайваньского производителя микросхем на более широкую публику за счет производительности, которая может соперничать с такими монстрами, как Apple A15 Bionic и мобильные платформы Qualcomm Snapdragon 888 и 888 Plus. Хотя на бумаге новый чип кажется достойным, насколько хорошо он на самом деле оснащен, чтобы противостоять этим конкурентам?

Многие производители смартфонов идут по стопам Apple, планируя запустить свои собственные системы на кристалле (SoC), чтобы избавиться от зависимости и смягчить последствия глобального дефицита полупроводников. В результате многие компании пытаются найти свое место в гонке, которую в настоящее время возглавляет Qualcomm. Помимо компаний, производящих смартфоны и планирующих собственное производство, за долю на флагманском рынке борются и такие аутсайдеры, как MediaTek. Результатом этого стал новый мощный чипсет MediaTek Dimensity 9000.

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Смартфоны с MediaTek Dimensity

Серия MediaTek Dimensity стала известной после того, как нашла применение в таких устройствах, как OnePlus Nord 2 и Realme X7 Max. Оба они работают под управлением Dimensity 1200. Несмотря на то, что они являются очень крутыми, это не флагманские или премиальные устройства. По правде говоря, у MediaTek действительно не было прям флагманского чипсета. До настоящего момента.

У процессора MediaTek Dimensity 9000 много нового. Помимо того, что это первая мобильная SoC, производимая по 4-нм техпроцессу, это первая SoC, в которой используется новый дизайн TSMC N4. Этот выбор дизайна дает ему преимущество перед Snapdragon 888, Apple A15 Bionic и Samsung Exynos 2100 — все они основаны на 5-нм техпроцессе. Перенос Qualcomm производства микросхем с TSMC на заводы Samsung дает MediaTek возможность заполнить этот пробел и получить отличного партнера с высокими производственными мощностями.

Dimensity 9000 использует компоновку центрального процессора со схемой 1 + 3 + 4, а также является первым мобильным SoC, использующим ядро ​​ARM Cortex-X2 на основе архитектуры ARM V9, которая была анонсирована в мае 2021 года. Если не вдаваться в подробности, все это является шагами в сторону улучшения работы машинного обучения.

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Процессоры с новой архитектурой

Cortex-X2 является преемником Cortex-X1, который мы видели на Qualcomm Snapdragon 888/888 Plus, Samsung Exynos 2100 и Google Tensor SoC. Помимо ядра Cortex-X2 с тактовой частотой 3,05 ГГц, MediaTek 9000 имеет три ядра Cortex-A710 с тактовой частотой 2,85 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Для сравнения, частота производительных ядер Snapdragon 888 ”всего” 2,84 ГГц. То есть тут у 9000-го есть явное преимущество.

MediaTek Dimensity 9000 также является первым чипсетом, использующим графический процессор Mali-G710, который имеет 10-ядерную конфигурацию в отличии от 9-ядерной в Dimensity 1200. Его производительность должна превзойти Mali-G78 в Google Tensor.

MediaTek утверждает, что графический процессор будет поддерживать трассировку лучей, но на самом деле эта функция реализована с помощью программного обеспечения с использованием API вместо аппаратного ускорения.

В Dimensity 9000 MediaTek есть поддержка памяти LPDDR5X. По этому показателю он тоже первый среди процессоров. Новый стандарт оперативной памяти превосходит LPDDR5 по производительности примерно на 33% — с 6400 Мбит/с до 8533 Мбит/с. Важно отметить, что хотя чип MediaTek может использовать пропускную способность только до 7500 Мбит/с, контроллер памяти также обратно совместим с предыдущим стандартом оперативной памяти LPDDR5, что дает производителям возможность выбора в зависимости от их потребностей в производительности.

MediaTek Dimensity 9000 также имеет системный кэш объемом 6 МБ, что в два раза больше, чем у Snapdragon 888. Это позволит всем блокам флагманского чипсета MediaTek работать намного лучше и быть более энергоэффективными.

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Qualcomm Snapdragon 888 против MediaTek Dimensity 9000

MediaTek делает много заявлений о том, насколько хорош новый процессор, что даже закрадываются сомнения, действительно ли все так здорово.

Что касается производительности процессора, MediaTek утверждает, что Dimesnity 9000 предлагает увеличение производительности на 35% по сравнению с флагманом Android, что, скорее всего, относится к любому телефону, работающему на Snapdragon 888. Меньший техпроцесс также повышает эффективность примерно на 37%. Это ожидаемо ставит Dimensity 9000 в выгодное положение не только по сравнению со Snapdragon 888, но и с предполагаемым Snapdragon 898, который вместо этого может называться Snapdragon 8 Gen1.

Что касается графического процессора, MediaTek заявляет, что производительность Dimensity 9000 на 35% выше, чем у других флагманских чипсетов Android от конкурентов, и мы можем с уверенностью предположить, что здесь также упоминается Snapdragon 888. Также заявляется, что Dimensity 9000 обеспечивает на 60% более высокую энергоэффективность с новым графическим процессором Mali, который он использует.

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Еще одна интересная особенность Dimensity 9000 заключается в том, что MediaTek расширяет поддержку датчиков изображения с разрешением до 320 мегапикселей. Это не только превосходит существующие чипсеты, но и огромным запасом перекрывает возможности всех существующих датчиков изображений.

Обновленная подсистема камеры может обрабатывать до девяти гигапикселей в секунду, что, как утверждается, на 100% больше, чем у Dimensity 1200. Spectra 580 ISP Snapdragon 888 может обрабатывать только 2,7 гигапикселей в секунду.

Если все действительно так, то мы получаем преимущество не только перед нынешними конкурентами, но и перед будущими. Все сказанное возвращает MediaTek в гонку флагманов впервые с момента запуска чипа Helio X30 в 2017 году. Вот только будет ли все так хорошо на самом деле, когда новинка начнет занимать свои места в новых флагманах?