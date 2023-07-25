Правда ли, что кнопочный телефон сложнее взломать и отследить, чем Android-смартфон

В век высоких технологий многие из нас стали очень мнительными, опасаясь слежки и других неправомерных действий, выполнению которых способствует неминуемый прогресс. Оттого «серьезные дяди», летающие в бизнес-классе, нередко используют в качестве инструмента коммуникации не условный iPhone 14 Pro Max, а обычную звонилку. Оправдано ли это решение и действительно ли кнопочный телефон невозможно взломать с целью кражи персональных данных и слежки?

Как происходит взлом смартфона

Главным оружием мошенников и других недоброжелателей становится невнимательность пользователя, который сам устанавливает на смартфон подозрительные программы. Через них злоумышленники получают доступ к камере, микрофону, геолокации и другим данным.

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Осознавая это, можно предположить, что кнопочный телефон является более безопасным средством коммуникации. Во-первых, многие модели такого типа лишены GPS и камеры, а также не позволяют выходить в интернет. Во-вторых, они не поддерживают установку стороннего софта, что сводит на нет возможность взлома и утечки данных.

Возможна ли слежка через кнопочный телефон

Каким бы простым и незамысловатым ни был ваш телефон, на нем все равно может оказаться шпионское ПО, о чем красноречиво свидетельствует исследование пользователя сайта habr.com. Для своего эксперимента он приобрел 5 самых дешевых кнопочных телефонов от китайских и условно российских брендов, а затем проанализировал их прошивку.

Оказалось, что 4 из 5 кнопочных телефонов совершают лишние действия, сливающие данные пользователя или наносящие другой ущерб:

Itel it2160 публикует информацию о продаже смартфона на официальном сайте производителя, сливая тем самым IMEI и другие сведения;

публикует информацию о продаже смартфона на официальном сайте производителя, сливая тем самым IMEI и другие сведения; F+ Flip 3 помимо передачи информации о продаже телефона отправляет SMS-сообщения без ведома владельца;

помимо передачи информации о продаже телефона отправляет SMS-сообщения без ведома владельца; DEXP SD2810 отправляет платные СМС, сливает данные о продаже и произвольно выходит в интернет, не имея при этом встроенного браузера;

отправляет платные СМС, сливает данные о продаже и произвольно выходит в интернет, не имея при этом встроенного браузера; Irbis SF63 делает то же самое, что и DEXP SD2810, а еще передает зашифрованные данные на сервер.

Вывод напрашивается сам собой: нередко кнопочные звонилки бывают опаснее Android-смартфонов. Правда, как показывает практика, это касается только устройств малоизвестных производителей. К примеру, Nokia в подобном замешана не была.

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Как за нами следят через телефон

Даже если вы купите надежный кнопочный телефон от проверенного бренда, то не сможете избежать слежки. Сотовые операторы и без шпионского софта прекрасно знают данные вашего устройства и бессрочно хранят их на своих серверах. Кроме того, они способны отследить местоположение телефона по сигналам вышек сотовой связи. С точки зрения закона никто кроме правоохранительных органов не может запрашивать подобные сведения, однако в мире, где все продается и покупается, считать это аксиомой нельзя.

Также не лишним будет напомнить о законах № 374-ФЗ и № 375-ФЗ, принятых Государственной Думы Российской Федерации в 2016 году, согласно которым интернет-провайдеры обязаны хранить пользовательский трафик и передавать сведения о нем по запросу правоохранительных органов.

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Таким образом, кнопочный телефон хоть и является более безопасным с точки зрения возможного взлома, но даже с ним вы не имеете стопроцентной гарантии отсутствия слежки. А чтобы избавиться от шпионской угрозы, придется полностью отказаться от средств связи.

Какой кнопочный телефон купить в 2023 году

Если вам достаточно отсутствия интернета и GPS, чтобы чувствовать себя в безопасности, вы действительно можете заменить Android кнопочным телефоном. Но вновь оговоримся: это должен быть аппарат от проверенного бренда, хотя бы не уличенного в сливе персональных данных. В качестве примера вот вам список из нескольких моделей:

В конце хочу напомнить о тексте, где я рассказывал о способах проверки смартфона на предмет слежки, и проартикулировать банальную истину, о которой мы постоянно забываем. Несмотря на то, что технологический прогресс провоцирует возникновение негативных явлений, также он позволяет успешно с ними бороться.