Правда ли, что кнопочный телефон сложнее взломать и отследить, чем Android-смартфон

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

В век высоких технологий многие из нас стали очень мнительными, опасаясь слежки и других неправомерных действий, выполнению которых способствует неминуемый прогресс. Оттого «серьезные дяди», летающие в бизнес-классе, нередко используют в качестве инструмента коммуникации не условный iPhone 14 Pro Max, а обычную звонилку. Оправдано ли это решение и действительно ли кнопочный телефон невозможно взломать с целью кражи персональных данных и слежки?

Правда ли, что кнопочный телефон сложнее взломать и отследить, чем Android-смартфон. Объясняем, стоит ли переходить на кнопочный телефон ради своей безопасности. Фото.

Объясняем, стоит ли переходить на кнопочный телефон ради своей безопасности

Как происходит взлом смартфона

Главным оружием мошенников и других недоброжелателей становится невнимательность пользователя, который сам устанавливает на смартфон подозрительные программы. Через них злоумышленники получают доступ к камере, микрофону, геолокации и другим данным.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Осознавая это, можно предположить, что кнопочный телефон является более безопасным средством коммуникации. Во-первых, многие модели такого типа лишены GPS и камеры, а также не позволяют выходить в интернет. Во-вторых, они не поддерживают установку стороннего софта, что сводит на нет возможность взлома и утечки данных.

Возможна ли слежка через кнопочный телефон

Каким бы простым и незамысловатым ни был ваш телефон, на нем все равно может оказаться шпионское ПО, о чем красноречиво свидетельствует исследование пользователя сайта habr.com. Для своего эксперимента он приобрел 5 самых дешевых кнопочных телефонов от китайских и условно российских брендов, а затем проанализировал их прошивку.

Возможна ли слежка через кнопочный телефон. Далеко не все кнопочные телефоны можно назвать безопасными. Фото.

Далеко не все кнопочные телефоны можно назвать безопасными

Оказалось, что 4 из 5 кнопочных телефонов совершают лишние действия, сливающие данные пользователя или наносящие другой ущерб:

  • Itel it2160 публикует информацию о продаже смартфона на официальном сайте производителя, сливая тем самым IMEI и другие сведения;
  • F+ Flip 3 помимо передачи информации о продаже телефона отправляет SMS-сообщения без ведома владельца;
  • DEXP SD2810 отправляет платные СМС, сливает данные о продаже и произвольно выходит в интернет, не имея при этом встроенного браузера;
  • Irbis SF63 делает то же самое, что и DEXP SD2810, а еще передает зашифрованные данные на сервер.

Вывод напрашивается сам собой: нередко кнопочные звонилки бывают опаснее Android-смартфонов. Правда, как показывает практика, это касается только устройств малоизвестных производителей. К примеру, Nokia в подобном замешана не была.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как за нами следят через телефон

Даже если вы купите надежный кнопочный телефон от проверенного бренда, то не сможете избежать слежки. Сотовые операторы и без шпионского софта прекрасно знают данные вашего устройства и бессрочно хранят их на своих серверах. Кроме того, они способны отследить местоположение телефона по сигналам вышек сотовой связи. С точки зрения закона никто кроме правоохранительных органов не может запрашивать подобные сведения, однако в мире, где все продается и покупается, считать это аксиомой нельзя.

Как за нами следят через телефон. Защититься от слежку через телефон поможет только отказ от него. Фото.

Защититься от слежку через телефон поможет только отказ от него

Также не лишним будет напомнить о законах № 374-ФЗ и № 375-ФЗ, принятых Государственной Думы Российской Федерации в 2016 году, согласно которым интернет-провайдеры обязаны хранить пользовательский трафик и передавать сведения о нем по запросу правоохранительных органов.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Таким образом, кнопочный телефон хоть и является более безопасным с точки зрения возможного взлома, но даже с ним вы не имеете стопроцентной гарантии отсутствия слежки. А чтобы избавиться от шпионской угрозы, придется полностью отказаться от средств связи.

Какой кнопочный телефон купить в 2023 году

Какой кнопочный телефон купить в 2023 году. Nokia до сих пор выпускает одни из самых надежных и безопасных телефонов. Фото.

Nokia до сих пор выпускает одни из самых надежных и безопасных телефонов

Если вам достаточно отсутствия интернета и GPS, чтобы чувствовать себя в безопасности, вы действительно можете заменить Android кнопочным телефоном. Но вновь оговоримся: это должен быть аппарат от проверенного бренда, хотя бы не уличенного в сливе персональных данных. В качестве примера вот вам список из нескольких моделей:

В конце хочу напомнить о тексте, где я рассказывал о способах проверки смартфона на предмет слежки, и проартикулировать банальную истину, о которой мы постоянно забываем. Несмотря на то, что технологический прогресс провоцирует возникновение негативных явлений, также он позволяет успешно с ними бороться.

Теги
Лонгриды для вас
5 приложений для Android TV, которые точно нужно скачать. Потом спасибо скажете

Телевизоры и приставки на Андроид ТВ хороши, в первую очередь, не производительной начинкой или системой, а большим количеством приложений. Мало того, что вы можете установить любую программу от смартфона, так еще и разработчики регулярно публикуют новые утилиты в Google Play, поэтому вам всегда есть, что скачать на телевизор. Проблема в том, чтобы найти их, но можете не переживать - мы сделали это за вас. Выбрали для вас несколько полезных приложений для Андроид ТВ, которые вам пригодятся: здесь и программы для просмотра видео, и для развлечений. В общем, каждый точно найдет свое.

Читать далее
Что такое GetApps на смартфоне Xiaomi и можно ли его удалить

Владельцы смартфонов Xiaomi и большинства других устройств под управлением операционной системы Android привыкли скачивать приложения через Google Play. Это самый большой в мире магазин, который отличается удобством и безопасностью. Плюс ко всему он предустановлен изначально, а потому пользователю достаточно войти в аккаунт Google, чтобы начать скачивать необходимые программы. Но помимо Play Маркета обладатели смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO могут заметить на своем устройстве еще один магазин приложений GetApps. Разберемся, зачем он нужен и может ли стать заменой более привычного Google Play.

Читать далее
Чем Samsung Galaxy A54 отличается от A34 и A14. Какой из них лучше купить в 2023

Samsung каждый год представляет пользователям множество смартфонов, но традиционно делает это в разное время. Тем не менее, за год от южнокорейского бренда выходит с десяток устройств, из-за чего пользователи начинают в них путаться. Особенно, это касается линейки A-серии, которая пополнилась тремя устройствами в 2023 году. Речь о Samsung Galaxy A54, А34 и А14, которые внешне мало чем отличаются друг от друга, но имеют совершенно разные характеристики и, соответственно, цены. Попытаемся разобраться, чем отличаются смартфоны Samsung Galaxy A и какой из них лучше.

Читать далее