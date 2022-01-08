Проблемы фитнес-браслетов и способы их решения

В последнее время фитнес-браслеты обрели колоссальную популярность. Едва ли сейчас можно найти хоть одного человека, который ни разу бы не слышал о каком-нибудь Mi Band или Honor Band. Оно и неудивительно: за небольшую стоимость эти гаджеты предлагают массу крутых функций: начиная от банальных часов, заканчивая подсчетом сожженных калорий и измерением уровня кислорода. Тем не менее пользователи регулярно сталкиваются с различными трудностями в их использовании. Сегодня предлагаю разобрать самые популярные проблемы этих гаджетов и предложить вам способы решения.

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Почему фитнес-браслет не подключается к телефону

Причин, по которым не получается подключить фитнес-браслет к смартфону может быть достаточно много. Вот самые популярные из них:

На смартфоне выключен или не работает Блютуз.

Низкая зарядка аккумулятора фитнес-браслета.

Программный сбой в фирменном приложении.

Неисправность фитнес-трекера.

Начните с банального: проверьте, включен ли на смартфоне Блютуз и попробуйте подключить к смартфону другие гаджеты. Например, беспроводные наушники. Так вы сможете быстро проверить, работает ли блютуз на вашем телефоне.

С учетом того, что большинство браслетов обычно покупается на АлиЭкспресс, не исключено, что браслет просто разряжен. Перед тем, как начать подключение рекомендую чуть-чуть подзарядить устройство, чтобы процесс подключения прошел гладко.

Плюс, важно знать, что фитнес-браслет почти всегда подключается через фирменное приложение. Проверьте его на наличие обновлений и тщательно ознакомьтесь с инструкцией к вашей модели. Если продавец не положил ее в комплекте, найдите ее в интернете. Возможно, что ответ кроется именно там.

Фитнес-браслет не заряжается

Самой распространенной причиной, по которой трекер не заряжается, является неполное прилегание контактов к устройству. Убедитесь, что между браслетом и зарядкой нет никаких препятствий.

Несмотря на тот факт, что большинство фитнес-браслетов имеют влагозащиту, важно ставить их на зарядку сухими. Не стоит ставить трекер заряжаться после контакта с водой. Контакты могут окислиться и прийти в негодность. Часто причина кроется именно в этом.

Производители часто говорят, что их фитнес-браслеты ударопрочные. Но даже самый защищенный гаджет может сломаться из-за механического повреждения. Вспомните, не роняли ли вы трекер с большой высоты или не подвергался ли он другим вредным воздействиям.

Вполне возможно, что сломался провод или кубик для зарядки. Кубик можно взять от телефона, а вот с проводом сложнее. Если используете популярные модели браслетов, попробуйте обратиться к товарищам или в специализированный магазин и проверьте исправность шнура.

Если на самом гаджете загорелся специальный индикатор, но браслет не заряжается или заряжается медленно, проверьте кубик зарядки и сам провод. Используйте только оригинальные аксессуары.

Фитнес-браслет не считает шаги. Что делать

Для начала попробуйте зайти в специальное приложение и проверить настройки шагов. Универсальную инструкцию дать сложно, так как все браслеты разные, но в общих чертах все будет выглядеть примерно так:

Откройте приложение на смартфоне.

Перейдите в Профиль.

Далее Активность (Спорт).

Затем откройте раздел Шагомер (Иду).

Посмотрите все параметры.

Также проверьте заряд аккумулятора. Когда он почти на нуле, функция шагомера в браслете может работать неправильно или не работать вовсе. Плюс, трекер может давать сбои в условиях высоких температур и влажности, что необходимо учитывать.

Если все установлено верно, но браслет не считает шаги, вполне возможно, что

приложение дало сбой. Попробуйте привязать устройство заново. Еще один вариант — разрядить браслет до конца и проверить, как гаджет поведет себя после зарядки.

Не исключено, что на браслете сломался акселерометр или другие составляющие. Заменить его уже не получится, поэтому единственное, что вам остается, это купить новый трекер.

Почему фитнес-браслет не приходят уведомления

Часто носимые устройства покупают не ради фишек здоровья, а ради уведомлений. Это вполне понятно: очень удобно просматривать сообщения, не доставая телефон из кармана. Но часто бывает так, что уведомления на фитнес-браслет просто не приходят.

Перво-наперво рекомендую проверить настройки приложения. Эта фишка поможет вам узнать, почему браслет не отображает звонки и не приходят уведомления из ВК, Telegram или других приложений:

Перейдите в фирменное приложения фитнес-браслета.

Убедитесь, что трекер подключен к смартфону.

Далее перейдите в раздел Оповещения (Уведомления).

Затем откройте раздел с теми уведомлениями, которые вам необходимы.

Проверьте, включен ли тумблер напротив каждого из них.

Не помогло? Вполне возможно, что причина кроется в зарядке. Батарея гаджета могла банально сесть. В таком случае необходимо поставить трекер на зарядку и посмотреть, как он поведет себя в этом случае.

Обратите внимание, что не все браслеты поддерживают функцию уведомлений. Я несколько раз встречался с такими гаджетами, которые работали только с ограниченным количеством программ: WhatsApp, Viber, Сообщения.

Почему фитнес браслет не показывает погоду

Не стоит недооценивать приложение Погода в фитнес-трекерах. Лично я уже давно перестал обращаться к смартфону для этого. Как только собираюсь выйти на улицу, всегда смотрю погоду на браслете.

Если на фитнес-браслете не отображается погода, первое, что вам необходимо сделать, это проверить подключение к смартфону. Если же не сработало, предлагаю следующий способ:

Откройте приложение браслета на смартфоне.

Тапните на свой трекер на главном экране программы.

Перейдите в раздел Настройки погоды (Погода).

Отключите оповещение о погоде.

Полностью закройте приложение и включите его обратно.

Такая простая инструкция избавит вас от проблем с определением погоды раз и навсегда. Учтите, что любое приложение не идеально и имеет свои погрешности. Вполне вероятно, что в программе просто случился сбой.

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