Сами устанавливаются приложения на Xiaomi, Redmi и POCO. Что делать

Одним из главных преимуществ Андроида перед iOS является возможность устанавливать приложения хоть откуда. Производители смартфонов воспользовались этой фишкой, и практически в каждой оболочке вы можете найти фирменный магазин приложений. У Сяоми такой программой стал GetApps. Его главным плюсом перед тем же Google Play является наличие некоторых приложений, которые были удалены из последнего из-за санкций. Нужен Mir Pay? Пожалуйста, в GetApps его можно скачать без проблем. И все было бы хорошо, если бы последнее время GetApps не стал источником проблем.

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Многие пользователи устройств Xiaomi, Redmi и POCO начали обнаруживать на своих смартфонах приложения, которые они не устанавливали. Только за последние две недели я восемь раз удалял со своего POCO F5 Pro Яндекс Заправки, которые появились из ниоткуда. Разобрались, с чем это связано, и нашли выход из сложившейся ситуации.

Андроид сам качает приложения

Непонятно каким образом установленные приложения я начал находить на своем смартфоне примерно в мае этого года. Однако особого внимания по началу на них не обратил. Все дело в том, что в моем аппарате большой объем встроенной памяти, и при первоначальной настройке я мог просто не снять галочки с их установки, а из-за того, что пространства много, они мне банально не мешались. Таким образом я уговаривал себя в самый первый раз. Ну не мог же телефон сам взять, скачать и установить приложение без моего ведома.

Благополучно удалив непонятно как появившуюся на моем POCO F5 Pro программу «ЦИАН», я про ситуацию забыл. Однако когда меньше чем через неделю она появилась на моем устройстве вновь, это было как удар под дых. Я начал наблюдать за поведением смартфона и определил причину возникновения. В некоторых приложениях и играх есть достаточно агрессивная реклама. Баннеры появляются на весь экран, и надо дождаться, когда в углу высветится маленький крестик для ее закрытия. Казалось бы, ткни в него и живи спокойно дальше, однако даже прямое попадание по кнопке закрытия не всегда этому способствует.

Многие рекламодатели делают ее либо очень маленькой, либо на первое нажатие вешают переход по ссылке в рекламе. Создается ощущение, будто вы банально промахнулись. После этого вы обычно возвращаетесь в исходное приложение и благополучно сворачиваете баннер. Однако переход уже случился, и если ссылка ведет на загрузку какого-то приложения и оно есть в GetApps, то даже без запуска магазина приложений Xiaomi и вашего прямого согласия начнется его установка. Космос? После того, как я понял, в чем суть проблемы, захотелось запулить смартфоном в стену. Это надо же настолько не уважать пользователей своих устройств, чтобы дать им возможность без ведома владельца устанавливать какие-то программы.

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Причем для GetApps не имеет значения, подключены вы к Wi-Fi или мобильной сети. Поэтому можно остаться еще и без трафика, если загружаемое приложение будет тяжелым. Так как мне приходится регулярно использовать приложение для смены сетевого местоположения, в котором как раз и высвечивается подобная реклама, то только за последние две недели на мой смартфон 8 раз установились Яндекс Заправки. Сказать, что это серьезный фейл такой крупной компании — это не сказать ничего.

Xiaomi может очень легко решить эту проблему. Достаточно просто запретить установку новых приложений в фоновом режиме без запуска GetApps. Вот только, судя по всему, компанию эта ситуация устраивает и ничего для своих пользователей она делать не собирается. Если прямо сейчас выбираете себе новый смартфон, трижды подумайте, прежде чем останавливаться на Xiaomi, Redmi или POCO. Мало ли какую дичь еще они могут учудить.

Как отключить интернет для приложения

Если фоновая установка приложений на Xiaomi вас не особо беспокоит, то стоит позаботиться хотя бы о том, чтобы магазин GetApps не тратил драгоценный трафик с тарифа. Сделать это можно так:

Найдите иконку приложения GetApps на вашем смартфоне;

на вашем смартфоне; Задержите на ней палец до появления контекстного меню;

Нажмите на «i» в кружочке;

Коснитесь пункта «Способ подключения» и уберите галочки со всех SIM-карт.

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Теперь GetApp не сможет использовать мобильный интернет, а значит, и ничего в фоне до подключения к Wi-Fi не скачается. Способ действительно рабочий и протестированный на себе.

Как удалить GetApps

Для тех, кто хочет полностью решить эту проблему и не допустить самостоятельной установки приложений из GetApps даже после подключения к Wi-Fi, тоже есть выход. Со смартфона надо полностью удалить магазин GetApps. К сожалению, штатными средствами сделать это не получится, и придется пользоваться обходными вариантами. Например, приложением Shizuku. Автор AndroidInsider.ru Иван Кузнецов подготовил для вас подробную инструкцию, как это можно сделать.

Если же у вас под рукой есть компьютер, то с помощью него можно удалить GetApps несколько быстрее и проще. Я бы выбрал именно второй вариант. После того, как вы избавитесь от магазина приложений Xiaomi, произвольная установка программ на ваш смартфон прекратится.