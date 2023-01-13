Самые частые причины, почему не включается телефон Samsung

У Samsung есть несколько передовых функций, которые помогают бренду соответствовать своему званию лидера отрасли. Но частые незначительные или серьезные проблемы все портят. Например, когда телефон вообще не включается, а ведь бывает и такое. Ваш телефон Samsung Galaxy может не включаться из-за программных или аппаратных проблем, которые преследуют модели любого производителя. Но часто именно у Samsung они бывают уникальными и решаются каким-то своим способом. К счастью, есть несколько простых приемов, чтобы диагностировать и устранить проблему.

Телефон не включается даже во время зарядки

Первой и самой главной причиной того, что телефон не работает, является то, что его аккумулятор разряжен, как бы банально это не прозвучало. Можете ли вы вспомнить, сколько времени прошло с тех пор, как вы в последний раз заряжали его? У большинства телефонов еще есть заряд, чтобы включиться хотя бы на несколько секунд. Но если с момента последнего сеанса зарядки прошло слишком много времени, ваш телефон может перейти в состояние глубокой разрядки.

В результате ваш телефон даже не включится, чтобы отобразить логотип Samsung. В этом случае проблема может не решиться сразу после подключения к источнику питания Даже если вы уже сколько-то заряжаете его, для включения может потребоваться более значительное время. Поэтому подключите его к зарядному устройству минимум на 10-15 минут.

При этом лучше не заряжать его, подключив USB-кабель к ПК или ноутбуку. Так же не рекомендуется использование беспроводного зарядного устройства. Вместо этого выберите оригинальный USB-кабель и фирменный адаптер Samsung для подключения к розетке. Естественно, надо быть уверенным, что зарядное устройство работает. Впрочем, вместо оригинальной зарядки можно использовать адаптер для быстрой зарядки, но точно не более слабый. И в любом случае подождите указанные 10-15 минут. Если проблема не решится, идем дальше.

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Почему телефон не заряжается

Если вы оставили телефон на зарядке, а он по-прежнему не включается, возможно, он не зарядился из-за неисправного кабеля или порта для зарядки. Сначала проверьте, нет ли повреждений на кабеле. Внимательно осмотрите, не порвалась ли внешняя резиновая оболочка и не торчат ли провода. На разъеме также могли скопиться частицы грязи, и это тоже надо проверить.

Чтобы проверить, не поврежден ли порт зарядки, попробуйте использовать другой USB-кабель. Если другой кабель не работает, проблема локализована — у вас проблема с портом зарядки.

Как перезагрузить Samsung, если он завис

Операционная система телефона может выйти из строя из-за программных сбоев или ошибок. Эта неисправность может привести к выключению телефона и невозможности его включения. Вы можете попытаться исправить это, принудительно перезагрузив телефон Samsung.

Этот метод не эквивалентен аппаратному сбросу и, следовательно, не сотрет ваши данные. Чтобы сделать это, удерживайте кнопку питания или кнопку питания вместе с кнопкой уменьшения громкости в течение двадцати-тридцати секунд или пока не увидите логотип Samsung. Дальше дождитесь загрузки телефона и проверьте, работает ли он. Этот способ тоже решет многие проблемы.

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Как узнать, не сломан ли телефон

Если метод принудительного перезапуска не работает или ваш телефон полностью заряжен, но все еще не включается, возможно, причиной является повреждение самого телефона. Если каким-то образом произойдет физическое повреждение внутренних компонентов или неисправность материнской платы, ваш телефон перестанет работать. Если это так, не стоит самостоятельно устранять какие-либо повреждения. Лучше отнести свой телефон специалистам. Если вы попробуете отремонтировать или просто вскрыть телефон без навыков, примерно со стопроцентной вероятностью вы его сломаете.

Не заражен ли телефон вирусами

Ваш телефон также может внезапно выключиться и не включиться из-за серьезного заражения мобильным вирусом. Вирус может внести несколько несанкционированных изменений в ваш телефон и даже вызвать сбой программного обеспечения. Такие вирусы обычно исходят из подозрительных сторонних приложений.

Один из способов избавиться от любых вирусов на вашем телефоне Samsung — перезагрузить его в безопасном режиме. При использовании этого режима все ваши измененные и предпочтительные настройки будут сброшены до значений по умолчанию, но не навсегда, а до обратной перезагрузки. Зато в этом режиме все сторонние приложения будут отключены. Так вирусы, если они есть, не будут влиять на работу устройства.

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Как перевести телефон Samsung в безопасный режим

Чтобы перевести телефон в этот режим, нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости. Как только вы заметите логотип Samsung, отпустите кнопку питания, продолжая нажимать кнопку уменьшения громкости. После включения телефона отпустите кнопку уменьшения громкости. Теперь вы увидите опцию «Безопасный режим» в левом нижнем углу.

Если вы не выполнили шаги должным образом, перезагрузка телефона в безопасном режиме, скорее всего, не сработает. Если повторно у вас ничего не получилось, попробуйте поискать в Интернете способ перевода в безопасный режим для вашей модели. Что-то могло измениться с момента выхода этой статьи.

Зачем нужен безопасный режим на Android.

Обратитесь в службу поддержки Samsung

Наконец, если ваш телефон Samsung по-прежнему никак не включается, лучшим решением будет обратиться к специалистам. Найдите сервис, который является или являлся официальным, и там за небольшую плату, а иногда и бесплатно, специалисты подскажут вам, что случилось с вашим телефоном.