5G в России работает уже месяц, и за это время все успели посмотреть на заветный значок в строке состояния. Но одно дело значок, другое — скорость. В первую неделю октября аналитики TelecomDaily объехали пять городов-миллионников с профессиональным оборудованием и замерили сети всех четырёх операторов. Результаты местами неожиданные: самый быстрый город оказался не Москвой, а один оператор обогнал остальных больше чем в два раза. Разбираю цифры и объясняю, почему у вас в телефоне скорость, скорее всего, ниже, чем в этих замерах.

Мерили не приложением на телефоне

TelecomDaily проверило сети МТС, МегаФона, Билайна и Т2 в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе. Замеры делали измерительными комплексами TEMS Investigation и NEMO — это оборудование, которым операторы проверяют собственные сети, а не приложение на смартфоне. Там, где у оператора ещё нет 5G, мерили 4G.

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Важная оговорка, которую сами авторы вынесли отдельно: речь о максимальных скоростях, а не о типичных. Как подчёркивают в TelecomDaily, это «максимальные зафиксированные значения, а не типичная скорость в повседневном использовании». Держите это в голове дальше — к этой разнице я ещё вернусь. А теперь о том, какой город оказался самым быстрым.

Самый быстрый город — не Москва

Если сложить лучшие результаты всех операторов в городе и взять среднее, рейтинг по скорости загрузки выглядит так:

Уфа — 693,3 Мбит/с;

— 693,3 Мбит/с; Москва — 629,2 Мбит/с;

— 629,2 Мбит/с; Санкт-Петербург — 581,2 Мбит/с;

— 581,2 Мбит/с; Екатеринбург — 402 Мбит/с;

— 402 Мбит/с; Новосибирск — 362,9 Мбит/с.

Уфа обогнала столицу, хотя 5G там есть только у одного оператора из четырёх. С отдачей, то есть отправкой файлов, видео и фото в облако, картина другая: лучше всех Москва со 115,4 Мбит/с, дальше Уфа с 100,5 Мбит/с и Петербург с 94,1 Мбит/с. Как Уфа с одним оператором оказалась впереди, станет понятно, когда посмотрим на результаты по компаниям. Начну с тех, кто в лидеры не попал.

Три оператора не дотянули до 600 Мбит/с

Лучшие результаты МегаФона, Билайна и Т2 такие:

МегаФон — 577,1 Мбит/с в Москве;

— 577,1 Мбит/с в Москве; Билайн — 489,5 Мбит/с в Москве;

— 489,5 Мбит/с в Москве; Т2 — 437,1 Мбит/с в Петербурге.

Это тоже хорошие цифры, но объяснение у них простое. Эти операторы запустили 5G в основном на частотах, которые раньше занимал 4G: МегаФон — на 2100 и 2600 МГц, Билайн — на 2600 МГц, Т2 — на 2300 МГц. Пользователи 4G и 5G делят там одну и ту же полосу, поэтому прирост к привычному LTE получается скромным — мы подробно разбирали это в тексте о том, зачем нужен диапазон n79 и чем он отличается от остальных. А вот четвёртый оператор пошёл другим путём.

Откуда у МТС полтора гигабита

МТС стала единственным оператором, который перешагнул гигабит, причём сразу в трёх городах. Максимальные скорости загрузки у неё такие:

Уфа — 1,49 Гбит/с;

— 1,49 Гбит/с; Санкт-Петербург — 1,18 Гбит/с;

— 1,18 Гбит/с; Москва — 1,16 Гбит/с;

— 1,16 Гбит/с; Екатеринбург — 846,5 Мбит/с;

— 846,5 Мбит/с; Новосибирск — 614,2 Мбит/с.

Секрет — в частоте. Во всех пяти городах МТС использует диапазон n79 на 4,9 ГГц, свою сеть «Супер 5G». Это отдельная полоса, которую не нужно делить с 4G, поэтому скорость в ней в разы выше. Отсюда и рекорд Уфы: 5G там есть только у МТС, и средний результат города вытянул один её замер на 1,49 Гбит/с. Подробные цифры по городам собрал iXBT. Звучит как повод бежать за SIM-картой МТС, но не спешите.

Почему у вас скорость ниже, чем в замерах

Даже с МТС в Москве вы, скорее всего, не увидите полтора гигабита. Причин три. Первая — в замерах указаны максимумы: в вечерний час пик, в метро или в доме с толстыми стенами скорость будет ниже. Вторая — «Супер 5G» работает не по всему городу, а в отдельных зонах: в сентябре их было 46 на все пять городов. Третья, самая частая, — смартфон без n79. Многие модели с 5G этот диапазон не поддерживают и подключаются к обычному 5G МТС на 2100 МГц, где скорость намного скромнее.

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Проверить, есть ли n79 в вашем смартфоне, можно так:

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «О телефоне». Посмотрите точное название модели и её номер. Найдите характеристики этой версии на сайте производителя или gsmarena.com. Найдите строку 5G Bands со списком диапазонов. Проверьте, есть ли в списке n79.

Смотрите именно на свою версию: у одной и той же модели для разных стран набор диапазонов бывает разным. Если n79 нет, ваш смартфон всё равно будет работать в 5G всех операторов, но без самых высоких скоростей. Каким моделям повезло, мы перечисляли в подборке о том, какие смартфоны поддерживают n79.

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Замерить свой 5G тоже несложно:

Убедитесь, что 5G включён в настройках SIM-карты. Проверьте, что в строке состояния горит значок 5G, а не 4G или LTE. Отключите Wi-Fi, чтобы замер шёл через мобильную сеть. Откройте любой сервис для проверки скорости (например, Яндекс Интернетометр, о котором мы писали отдельно). Повторите замер несколько раз в разных местах и в разное время.

Один замер почти ничего не говорит: скорость меняется даже при переходе в соседнюю комнату. Если значок сетей пятого поколения не появляется вообще, пригодится наша инструкция о том, почему не работает 5G на телефоне.

Стоит ли менять оператора ради скорости

По замерам МТС лидирует с большим отрывом: только у неё скорость перевалила за гигабит, причём в трёх городах из пяти. Но этот отрыв держится на одном условии: вы должны оказаться в зоне «Супер 5G» со смартфоном, который поддерживает n79. Без этого вы получите обычный 5G на старых частотах — такой же, как у остальных операторов, где разница с 4G заметна, но не огромна.

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Поэтому менять оператора только ради 5G я бы не стал. Сначала проверьте, есть ли n79 в вашем смартфоне и попадают ли дом и работа в зоны покрытия, а уже потом сравнивайте тарифы. Если n79 нет, выбирайте того оператора, у которого лучше покрытие там, где вы бываете чаще всего, — его важно проверить по картам: где они у каждого оператора, мы показывали в тексте о том, где в России уже работает 5G.