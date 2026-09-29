Включили 5G в настройках, перезагрузили телефон — а иконка по-прежнему показывает 4G. Или вообще показывает 5G, но скорость как у хорошего 4G. Или 5G есть дома, но пропадает на улице. Ситуаций много — причины разные, и о них нужно знать в контексте запуска 5G в России, который состоялся в 16 городах. Разбираю по порядку от простых к сложным.

Сначала проверьте — поддерживает ли ваш смартфон 5G

Звучит очевидно, но именно здесь часто и кроется причина. Надпись «5G» в рекламе или на коробке не всегда означает, что конкретная версия смартфона поддерживает нужные диапазоны.

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Как проверить:

Откройте «Настройки — О телефоне» и найдите точное название модели с буквенным суффиксом. Введите название модели на GSMArena.com. Найдите раздел «Network — 5G bands» в описании модели. Проверьте есть ли там хотя бы один из диапазонов: n1, n3, n7, n8, n20 — именно на них работает нынешний российский 5G.

Если раздела с 5G bands нет вообще — смартфон не поддерживает 5G аппаратно. Никакие настройки это не исправят. Если диапазоны есть, но российских нет — та же история.

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Отдельный случай: на некоторых двухсимочных смартфонах 5G работает только через первый слот для SIM-карты. Попробуйте переставить SIM в другой слот и перезагрузить смартфон — это решает проблему чаще, чем кажется. Обсудить вопросы по 5G можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Проверьте настройки типа сети

Самая частая причина, почему 5G не появляется даже при наличии покрытия, — неправильный тип сети в настройках. По умолчанию на части смартфонов стоит «4G/3G/2G» без 5G.

Как включить на разных прошивках:

Xiaomi, REDMI, POCO (HyperOS/MIUI) : «Настройки — SIM-карты и мобильные сети — выбрать SIM — Предпочтительный тип сети — 5G»;

: «Настройки — SIM-карты и мобильные сети — выбрать SIM — Предпочтительный тип сети — 5G»; Samsung (One UI) : «Настройки — Подключения — Мобильные сети — Режим сети — 5G/4G/3G/2G (авто)»;

: «Настройки — Подключения — Мобильные сети — Режим сети — 5G/4G/3G/2G (авто)»; HONOR (MagicOS) : «Настройки — Мобильная сеть — выбрать SIM — Предпочтительный тип сети — 5G»;

: «Настройки — Мобильная сеть — выбрать SIM — Предпочтительный тип сети — 5G»; vivo (OriginOS) : «Настройки — SIM-карта и мобильная сеть — Предпочтительный тип сети — 5G»;

: «Настройки — SIM-карта и мобильная сеть — Предпочтительный тип сети — 5G»; realme (realme UI): «Настройки — SIM-карта и сотовая связь — Предпочтительный тип сети — 5G».

После выбора 5G подождите 30-60 секунд — смартфон должен переподключиться к сети. Если пункта с 5G в списке нет — смартфон его не поддерживает или нужно обновить прошивку по нашей отдельной инструкции.

Нет покрытия в вашем районе

После запуска 5G в России 11 сентября сеть работает в 16 городах — и даже там покрытие точечное. Центр города, крупные ТЦ, вокзалы — да. Спальные районы — пока в большинстве случаев нет.

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Как проверить покрытие:

Зайдите на сайт вашего оператора — МТС, Мегафон, Билайн или Т2. Найдите карту покрытия и включите слой 5G — он обычно отдельный от 4G. Проверьте ваш адрес на этой карте.

Если покрытия нет — это не проблема смартфона. Просто в вашем районе 5G ещё не развёрнут. Нужно ждать расширения сети. До конца 2026 года Минцифры планирует запустить 5G ещё в 50 городах.

Проблема с прошивкой или настройками оператора

Иногда смартфон аппаратно совместим с 5G, покрытие есть, тип сети выставлен правильно — а 5G всё равно не появляется. Причина может быть в устаревшей прошивке или настройках оператора.

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Что попробовать:

Обновите прошивку смартфона: «Настройки — О телефоне — Обновление системы». Производители выпускают обновления с поддержкой новых российских сетей — особенно актуально для Samsung, где поддержка российского 5G пришла именно через обновление прошивки. Обновите настройки APN. Зайдите в личный кабинет вашего оператора или позвоните в поддержку — там обычно есть автоматическая настройка точки доступа по SMS. Устаревший APN может мешать корректной работе 5G. Переустановите SIM-карту. Выключите смартфон, достаньте SIM, вставьте обратно, включите. Иногда помогает при внезапных сбоях соединения. Перезагрузите смартфон. Звучит банально — но после изменения настроек типа сети смартфон иногда требует перезагрузки для корректного переподключения.

Проверьте через инженерное меню

Если ничего из вышеперечисленного не помогло — инженерное меню покажет, к какому типу сети смартфон подключён прямо сейчас. Это помогает понять, на каком уровне проблема:

Откройте приложение «Телефон» — стандартный номеронабиратель. Наберите *#*#4636#*#* — меню откроется автоматически. Перейдите в «Phone Information». Найдите строку «Voice network type» или «Data network type» — там видно текущий тип подключения.

Если там написано «NR» или «5G» — смартфон подключён к 5G, просто иконка может отображаться с задержкой. Если «LTE» — либо нет покрытия, либо смартфон не может зарегистрироваться в 5G-сети. Следить за новостями о 5G в России удобно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

5G включён, иконка есть, но скорость как у 4G — почему так

Это отдельная распространённая ситуация. Иконка 5G горит, а тест скорости показывает 80-150 Мбит/с, как у обычного хорошего 4G. Здесь важно понять: нынешний российский 5G работает на переиспользованных LTE-частотах и даёт прирост скорости около 18-20% относительно 4G.

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Это не ошибка и не неисправность — это архитектурное решение первого этапа развёртывания. Настоящие гигабитные скорости начнутся, когда операторы развернут 5G на диапазоне n79, что запланировано до конца 2028 года. Если скорость совсем низкая (меньше 30-50 Мбит/с при наличии 5G), попробуйте переключиться на 4G и сравнить. Если 4G работает быстрее — это уже повод проверить настройки или обратиться к оператору. Актуальные инструкции по 5G в России публикуем в MAX-канале AndroidInsider.ru.