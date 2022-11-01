Полезные настройки Mi Band 7, узнав о которых вы скажете спасибо

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Герман Вологжанин 0

Весной 2022 года в продаже появился новый фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 7 (или просто — Mi Band 7). Только сейчас это чудо техники добралось до меня, и мне есть, что о нем рассказать. Уже выложено много обзоров Mi Band 7, где вам рассказали и про увеличившийся дисплей, и про круглосуточное отслеживание SpO₂, и про автономность. Не вижу смысла повторяться. Тем более, что многие из вас уже обзавелись новым браслетом, поэтому сегодня — полезные настройки Xiaomi Smart Band 7, о которых я узнал в процессе эксплуатации фитнес-трекера. Владельцам Mi Band они помогут решить проблемы, ну а тем, кто только присматривается к носимому аксессуару, мой рассказ поможет определиться с выбором.

Ну и как тут остаться без благодарностей?

Mi Band 7 не подключается

Я уже рассказывал о том, как подключить Mi Band к телефону. С «семеркой» все то же самое, но есть один нюанс. Xiaomi рекомендует использовать для синхронизации со смартфоном новое приложение Mi Fitness. Но после обнаружения браслета на экране можно увидеть сообщение «Данная версия устройства не поддерживается в текущем регионе», из-за чего не удается подключить фитнес-трекер.

Такая ошибка вылезает у многих пользователей

Проблема появляется у тех, кто купил китайскую версию Mi Band 7. Следовательно, чтобы ее решить, нужно изменить регион на «Китай»:

  1. Запустите Mi Fitness.
  2. Откройте вкладку «Профиль».
  3. Перейдите в раздел «Настройки», а затем — «Регион».
  4. Выберите «Китай».

Для решения проблемы нужно просто изменить регион

Далее понадобится выполнить настройку Mi Fitness, как и при первом запуске, после чего Xiaomi Smart Band 7 подключится без каких-либо проблем и будет работать на русском языке. Но смена региона приведет к небольшим последствиям, о которых я расскажу чуть позже, поэтому по личному опыту могу сказать, что лучше использовать для сопряжения приложение Zepp Life. В нем вам не придется менять регион, а еще внутри вас ждет несколько настроек, отсутствующих в Mi Fitness.

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Как настроить Mi Band 7

При первом подключении браслет просит установить цели (количество шагов и сожженных калорий), а вся дальнейшая настройка Mi Band 7 ложится на руки пользователя после сопряжения. Если у вас в руках китайская версия фитнес-трекера, то в первую очередь рекомендую настроить меню, так как по умолчанию в нем будут отображаться совершенно лишние пункты WeChat и AliPay, актуальные разве что для Китая:

  1. Запустите Mi Fitness или Zepp Life.
  2. Перейдите во вкладку со своим устройством, а затем — в раздел «Настройки».
  3. В пункте «Сортировка» нажмите «—» напротив лишних пунктов меню.
  4. Сделайте то же самое в пункте «Виджеты».

Настройте меню браслета по своему усмотрению

Аналогичным образом вы можете, напротив, добавить недостающие функции меню, которые будут отображаться на браслете по умолчанию. Так следует поступить с опцией «Найти телефон» или «Фонарик». Изначально они скрываются в разделе «Больше».

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Mi Band 7 — активный экран

Предыдущие настройки актуальны для тех, кто купил китайский Mi Band 7. Для обладателей глобальной версии они представляют в меньшей степени. А вот то, что будет интересно всем, так это активный экран Mi Band 7. Новое поколение браслета впервые обзавелось функцией Always-On-Display, позволяющей держать дисплей постоянно включенным вне зависимости от того, поворачиваете ли вы запястье. По умолчанию опция деактивирована, но вы можете ее настроить, сделав на своем браслете следующее:

  1. Откройте «Настройки».
  2. Перейдите в раздел «Дисплей», а затем — «Всегда на дисплее».
  3. Выберите режим работы функции (автоматически или по расписанию).

Включить AOD можно через настройки браслета

Теперь вы сможете включить активный экран Mi Band 7, прислонив ладонь к браслету. Циферблат станет менее цветастым, зато будет работать всегда. Обратите внимание, что настройка AOD выполняется через сам браслет, а в приложении Mi Fitness она недоступна.

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Увеличить яркость Mi Band

Если вы хотите включить активный экран или, например, увеличить яркость Mi Band, то не обязательно открывать настройки на маленьком дисплее браслета. Это можно сделать с помощью приложения, но только Zepp Life. Согласитесь, намного удобнее управлять яркостью фитнес-трекера со смартфона, ведь на маленьком экране не всегда удается ткнуть в нужное место. Так что действуйте по инструкции:

  1. Запустите Zepp Life.
  2. Во вкладке «Профиль» выберите свой фитнес-трекер.
  3. Откройте раздел «Настройки браслета», а затем — «Отобразить настройки».

Настройки дисплея доступны только в Zepp Life

Здесь вы увидите ползунок яркости, меню «Период выключения экрана», «Дисплей постоянно включен» (Always-On-display) и другие настройки. Напомню, ничего из этого в Mi Fitness нет.

Циферблаты для Mi Band 7

Продолжим говорить об экране Xiaomi Smart Band 7 и подробнее остановимся на циферблатах. По умолчанию на браслет загружено 5 вариантов. Любой из них можно выбрать, задержав палец на текущем циферблате до появления контекстного меню. Также вы можете скачать циферблаты Mi Band через одноименный раздел приложения.

Дело нехитрое и давно известное, поэтому сосредоточимся на том, как поставить фото на Mi Band 7. Это ведь намного интереснее, правда? Итак, сделайте следующее:

  1. Откройте вкладку «Циферблаты» в настройках своего приложения.
  2. Перейдите в раздел «Фото» и выберите понравившийся вариант.
  3. Нажмите кнопку «+» и добавьте фотографию.
  4. Подтвердите изменения, нажав кнопку «Применить».

В качестве фона можно поставить любое фото, но не для каждого циферблата

Некоторые кастомные циферблаты Mi Band поддерживают установку нескольких фотографий для создания эффекта слайд-шоу, а еще в настройках есть возможность изменить цвет текста на экране.

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Вибрация на Mi Band 7

Кстати, в любом из приложений Mi Band 7 вы можете настроить вибрацию браслета. И не простую, а кастомную. То есть фитнес-трекер будет вибрировать в заданный такт. Посмотрите, как это можно сделать:

  1. Запустите приложение.
  2. Откройте настройки браслета.
  3. Перейдите в раздел «Вибрация».
  4. Выберите сценарий (например, «Входящие вызовы»).
  5. Нажмите кнопку «Добавить».
  6. Зарегистрируйте вибрацию прикосновениями к экрану смартфона.
  7. Сохраните изменения.

Настройте собственный такт вибрации

Подобная настройка позволит вам определить тип уведомления до того момента, как вы повернете запястье. К сожалению, отключить вибрацию на Mi Band нельзя. Но можно отказаться от использования уведомлений, тогда браслет не будет лишний раз вас беспокоить.

Mi Band — разблокировка

Еще одна настройка, о которой многие из вас не знают. С помощью Mi Band 7 можно разблокировать смартфон. Чтобы настроить функцию, сделайте следующее:

  1. Запустите приложение.
  2. Перейдите в раздел «Разблокировка телефона».
  3. Нажмите кнопку «Подтвердите на носимом устройстве».

С помощью Mi Band 7 можно разблокировать смартфон

Теперь, когда браслет будет находиться в непосредственной близости от телефона, вы сможете снять блокировку свайпом даже в том случае, если ранее был активирован графический ключ или отпечаток. И, хотя функция настраивается через приложение Mi Band, отключить ее можно только через настройки телефона в разделе «Пароли и безопасность».

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Ну и последнее, о чем я хочу рассказать. Вы можете настроить блокировку экрана самого браслета. Это нужно не только для защиты персональных данных, но и на случай, если при использовании Mi Band вы случайно нажимаете различные кнопки, запуская тренировки и другие функции. Чтобы настроить блокировку, перейдите в раздел «Цифровой код» и придумайте комбинацию.

Пример настройки пароля через Zepp Life

При желании можно обойтись и без сложного пароля, ограничившись дополнительным свайпом для доступа к меню браслета. Но выбрать такой тип блокировки можно только через настройки самого браслета. Ищите пункт «Блокировка» в разделе «Дисплей».

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