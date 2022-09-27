Во времена мобильников почти никто не уделял внимания начинке устройства: а что там изучать, если телефоны не имели процессоров да и подробных спецификаций нигде особо не было? Важнее была память, камера и количество цветов дисплея, наличие интернета и МР3. Сейчас многие обеспокоены тем, какой процессор установлен в телефоне. Впрочем, от одного названия понятнее не становится, ведь процессор состоит из ядер. Считается, чем их больше, тем лучше, но так ли это на самом деле? И какое ядро за что отвечает? Давайте разберемся, сколько ядер процессора нужно смартфону в 2022 году для нормальной работы.

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Чем отличаются процессоры в смартфонах

Современные телефоны имеют процессоры, которые правильнее называть SoC (System On a Chip). Это набор компонентов, которые отвечают за работу функций смартфона — от обработки данных до работы беспроводных сетей и даже вывода информации на экран. Все смартфоны, которые сейчас есть на рынке, многоядерные — это позволяет им работать эффективнее. В процессоре компонуются менее производительные ядра или более производительные с разной тактовой частотой. Компоновка бывает разной в зависимости от производителя.

Как вы понимаете, менее производительные ядра отвечают за запуск простейших функций: запуск календаря, сообщений, списка звонков и прочих процессов, для которых не нужна высокая производительность. Для тяжелых игр включаются высокоэффективные ядра, которые расходуют больше энергии. Поэтому один и тот же смартфон у разных пользователей может работать 5 часов, а у других — 20. А нельзя ли обойтись только одним типом ядер?

Есть минимум две причины, почему нет: это громкое маркетинговое название (восьмиядерный процессор — как звучит!), а также энергосбережение, над которым сейчас работает каждый производитель. Например, Snapdargon 8 Gen 1 создан по схеме 1-3-4, где 1 ядро Cortex-X2 с частотой 3,0 Ггц, три высокопроизводительных Cortex-A710 на 2,5 Ггц, а также четыре высокоэффективных с частотой 1,8 Ггц. Количество ядер (8) не указывает на производительность смартфона, так как восемь ядер могут быть слабее четырех мощных и четырех малопроизводительных.

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При выборе смартфона важно смотреть не только на название процессора и количество ядер, но и дополнительные характеристики: например, графический ускоритель и наличие нейронного процессора. Сейчас чипы для Android-смартфонов оснащают ядрами Adreno и Mali, которые справляются с задачами по-разному да и сами пользователи расходятся во мнении, какая графика лучше для смартфона.

Намного важнее наличие нейронного сопроцессора: он отвечает за работу важных функций вроде определения текста на фотографиях, распознавание отпечатка пальца, а еще обрабатывает фотографии и определяет специальные сценарии работы смартфона. Он есть во многих современных чипах, включая:

Snapdragon 8 Gen 1.

Apple Silicon, начиная с A12 Bionic.

MediaTek Dimensity 9000.

Samsung Exynos 2200.

В целом, в разных процессорах они выполняют похожие функции. С помощью искусственного интеллекта и машинного обучения смартфон также запоминает, когда и как расходовать энергию — раньше такой фишки не было, поэтому телефоны садились быстрее. Обычно нейронку обозначают логотипом AI где-нибудь на корпусе, но в 2022 году это уже норма, а не преимущество в смартфоне.

Но взгляните на сравнение 8+ Gen 1 и Dimensity 9000: чип от Qualcomm на голову выше решения MediaTek по части мультимедиа. Он предполагает запись и воспроизведение видео в более продвинутом качестве, хоть оно и не так уж полезно на практике. В этом случае, важен именно нейронный сопроцессор. Так что, даже несмотря на то, что MediaTek спешат назвать главным преследователем чипов Apple, Qualcomm тоже не сдает позиции.

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Почему тормозит телефон

Каждый смартфон рано или поздно сталкивается с троттлингом — нагревом процессора и снижением производительности. Это придумано для того, чтобы уберечь чип от перегрева и выхода из строя. Это происходит из-за желания производителей разогнать ядра без оптимизации операционной системы. Обычно так производители выбивают себе высокий рейтинг в AntuTu или Geekbench, чтобы определить самый мощный. Так что, если видите очередную новость о том, что китайский смартфон обновил рекорд бенчмарка, знайте, что с ним, возможно, что-то не так.

Троттлинг — норма для смартфона. Он неизбежен, но с ним можно жить в отличие от смартфона, который разогревают до состояния самовара. Происходит это, когда производитель пытается доказать мощность в синтетических тестах, разгоняя процессор смартфона до указанной частоты на всех ядрах при плохом охлаждении и слабой оптимизации ПО.

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Кроме того, производителей много, а чипы (во всяком случае, топовые и бюджетные) одни и те же. Из-за этого каждый обязан оптимизировать ПО по-своему, но к сожалению, не все этим занимаются, пуская всё на самотек в погоне за прибылью. Яркий пример — сравнение Xiaomi 12 Pro и Motorola Edge 30 Pro: оба смартфона работают на одном и том же процессоре и судя по скорости запуска приложений почти идентичны друг другу. Однако с тяжелыми приложениями Moto, на удивление, зачастую справляется быстрее!

Это говорит о том, что над смартфонами проведена хорошая работа. Во всяком случае, они постепенно приближаются к iPhone и, возможно, обгоняют его. Кстати, Apple проще, так как все смартфоны работают на одних и тех же чипах и ОС. Кроме того, все iPhone также принадлежат одной компании. В последнее время ситуация немного исправляется, так как пользователи научились выявлять таких «бракоделов».

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Так что, как видите, к выбору процессора в смартфоне нужно относиться внимательно, но зачастую он ничего не гарантирует, так как многое зависит от сборки и программной части.