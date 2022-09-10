iPhone 14 на старом процессоре круче любого Android-флагмана. Почему так

Apple представила линейку iPhone 14, которую многие так долго ждали. Правда, с этого года компания решила отделить базовые смартфоны от Pro-версии, установив в них разные процессоры. Так, обычные iPhone получили прошлогодний А15 Bionic, поэтому многие фанаты посчитали смартфон откровенным старьем, а сам факт его выпуска — настоящим издевательством со стороны Apple. Эх, эти бы проблемы да владельцам Android-смартфонов, которые судорожно выбирают телефон в надежде на то, что его процессор через год не начнет тупить. В этой статье мы объясним, почему iPhone со старым процессором круче любого смартфона на Android.
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A15 Bionic — характеристики
Apple выпустила iPhone 13 на чипе А15 Bionic год назад, поэтому за год многие успели убедиться в его производительности, купив iPhone SE 3, iPhone 13 или iPad mini. Объективно, сравнивать А15 с предыдущим поколением — А14 Bionic — довольно бессмысленно: с журналистом AndroidInsider.ru Кириллом Пироженко мы обсуждали, что превосходство одного процессора Apple над другим довольно незначительное, поэтому лучше сравнивать его, скажем, с позапрошлым поколением — A13 Bionic. Напомню, этот чип установлен в iPhone 11.
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Обратимся к сайту AnTuTu — самого известного бенчмарку. iPhone SE 2022 набирает в рейтинге почти 737 тысяч очков, а iPhone SE 2020 — 565 тысяч очков. Напомню, у смартфонов два года разницы. Модели iPhone 11 Pro и Pro Max (они априори мощнее) набирают еще больше, так как имеют полноценные процессоры без ограничений производительности, поэтому цифры будут еще выше: например, iPhone 11 Pro Max (639 000) и iPhone 13 (767 000) разница в производительности незначительная, хотя смартфоны были выпущены в 2019 и 2021 году.
Но если сравнить A15 Bionic с Qualcomm Snapdragon 888 или 8 Gen 1, то по результатам преимущество будет на стороне Apple Silicon — это четко видно на примере iPhone 13 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra. То же самое будет при сравнении A15 со Snapdragon 8 Gen 1, но не всегда.
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С начала этого года многие производители Android-смартфонов, особенно, китайские, сравнивают свои новинки с iPhone 13 Pro Max: цифры впечатляют, только на деле все оказывается не все так радужно. Устройство напичкано 6, 8 или 12 Гб оперативки, новомодными системами охлаждения, которые не помогают, но все равно старый Айфон быстрее нового Android!
Все из-за отсутствия оптимизации ОС под железо, а также из-за плохого охлаждения в смартфонах: производители разрабатывают чипы не сами, а пользуются решениями Qualcomm или MediaTek. Кроме того, тот же 8 Gen 1 расходует больше энергии: 9 Вт против 5,2 Вт у Apple. Отсюда и проблемы, когда топовое железо в недорогом смартфоне не вывозит. Но есть и другие причины, почему iPhone лучше любого другого смартфона.
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Почему процессоры Apple мощнее
Фишка процессоров Apple в том, что компания начала их разработку задолго до Qualcomm. Поэтому, если вдруг вы видите новость о том, что Snapdragon отстает на несколько лет от Apple Silicon, можете не сомневаться в правдивости этих слов: в Купертино имеют больший опыт создания энергоэффективных чипов в отличие от Qualcomm. Кроме того, у Apple нет неудачных процессоров.
Не так давно сравнили чипы 8 Gen 1 в Motorola EDGE X30 и iPhone 13 Pro Max, запустив на них Geekbench — Snapdragon набрал 1235 очков против 1730 у Apple. Отставание получилось очень большим: для сравнения примерно столько же набирает iPhone 11 и iPhone 12 на чипах А13 и А14 соответственно! Иногда торопятся сами производители: Samsung Galaxy S10+ — пример того, как компания убила отличный смартфон раньше времени.
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А вот еще несколько преимуществ iPhone над Android, которые также завязаны на чипе.
- Обновления устройств. Apple стабильно выпускает по 5 обновлений для iPhone, а некоторые устройства получают их еще дольше: в этом году iOS 16 получит iPad Pro 1-го поколения, вышедший в 2015 году!
- Помимо этого, даже устаревшие устройства получают обновления безопасности. К примеру, недавно вышла iOS 12.5.6 для старых iPhone.
- Оптимизация игр и приложений. Примерно все приложения для iOS работают одинаково на всех устройствах. И работают долго! Это происходит благодаря требованиям App Store.
- Обратите внимание на то, что Apple не делит процессоры на бюджетные, среднебюджетные или флагманские. Даже дешевый iPhone SE традиционно получает актуальный чип. Исключение — базовый iPad, в который для избежания удорожания устанавливают процессор двухлетней давности. Но, как уже говорилось выше, даже он лучше любого чипа Qualcomm!
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На самом деле, сравнивать Snapdragon с Apple Silicon в 2022 уже не очень уместно. Зачем, если есть MediaTek, который уже догнал чипы из Купертино? О том, какой процессор сейчас чертовски хорош, читайте в нашем материале — это очень интересно!
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