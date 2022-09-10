iPhone 14 на старом процессоре круче любого Android-флагмана. Почему так

Apple представила линейку iPhone 14, которую многие так долго ждали. Правда, с этого года компания решила отделить базовые смартфоны от Pro-версии, установив в них разные процессоры. Так, обычные iPhone получили прошлогодний А15 Bionic, поэтому многие фанаты посчитали смартфон откровенным старьем, а сам факт его выпуска — настоящим издевательством со стороны Apple. Эх, эти бы проблемы да владельцам Android-смартфонов, которые судорожно выбирают телефон в надежде на то, что его процессор через год не начнет тупить. В этой статье мы объясним, почему iPhone со старым процессором круче любого смартфона на Android.

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A15 Bionic — характеристики

Apple выпустила iPhone 13 на чипе А15 Bionic год назад, поэтому за год многие успели убедиться в его производительности, купив iPhone SE 3, iPhone 13 или iPad mini. Объективно, сравнивать А15 с предыдущим поколением — А14 Bionic — довольно бессмысленно: с журналистом AndroidInsider.ru Кириллом Пироженко мы обсуждали, что превосходство одного процессора Apple над другим довольно незначительное, поэтому лучше сравнивать его, скажем, с позапрошлым поколением — A13 Bionic. Напомню, этот чип установлен в iPhone 11.

Qualcomm выпустила самый мощный процессор для смартфонов. Сравнение со Snapdragon 8 Gen 1

Обратимся к сайту AnTuTu — самого известного бенчмарку. iPhone SE 2022 набирает в рейтинге почти 737 тысяч очков, а iPhone SE 2020 — 565 тысяч очков. Напомню, у смартфонов два года разницы. Модели iPhone 11 Pro и Pro Max (они априори мощнее) набирают еще больше, так как имеют полноценные процессоры без ограничений производительности, поэтому цифры будут еще выше: например, iPhone 11 Pro Max (639 000) и iPhone 13 (767 000) разница в производительности незначительная, хотя смартфоны были выпущены в 2019 и 2021 году.

Но если сравнить A15 Bionic с Qualcomm Snapdragon 888 или 8 Gen 1, то по результатам преимущество будет на стороне Apple Silicon — это четко видно на примере iPhone 13 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra. То же самое будет при сравнении A15 со Snapdragon 8 Gen 1, но не всегда.

Косяки iPhone 14, над которыми зря смеются владельцы смартфонов на Android

С начала этого года многие производители Android-смартфонов, особенно, китайские, сравнивают свои новинки с iPhone 13 Pro Max: цифры впечатляют, только на деле все оказывается не все так радужно. Устройство напичкано 6, 8 или 12 Гб оперативки, новомодными системами охлаждения, которые не помогают, но все равно старый Айфон быстрее нового Android!

Все из-за отсутствия оптимизации ОС под железо, а также из-за плохого охлаждения в смартфонах: производители разрабатывают чипы не сами, а пользуются решениями Qualcomm или MediaTek. Кроме того, тот же 8 Gen 1 расходует больше энергии: 9 Вт против 5,2 Вт у Apple. Отсюда и проблемы, когда топовое железо в недорогом смартфоне не вывозит. Но есть и другие причины, почему iPhone лучше любого другого смартфона.

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Почему процессоры Apple мощнее

Фишка процессоров Apple в том, что компания начала их разработку задолго до Qualcomm. Поэтому, если вдруг вы видите новость о том, что Snapdragon отстает на несколько лет от Apple Silicon, можете не сомневаться в правдивости этих слов: в Купертино имеют больший опыт создания энергоэффективных чипов в отличие от Qualcomm. Кроме того, у Apple нет неудачных процессоров.

Не так давно сравнили чипы 8 Gen 1 в Motorola EDGE X30 и iPhone 13 Pro Max, запустив на них Geekbench — Snapdragon набрал 1235 очков против 1730 у Apple. Отставание получилось очень большим: для сравнения примерно столько же набирает iPhone 11 и iPhone 12 на чипах А13 и А14 соответственно! Иногда торопятся сами производители: Samsung Galaxy S10+ — пример того, как компания убила отличный смартфон раньше времени.

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А вот еще несколько преимуществ iPhone над Android, которые также завязаны на чипе.

Обновления устройств. Apple стабильно выпускает по 5 обновлений для iPhone , а некоторые устройства получают их еще дольше: в этом году iOS 16 получит iPad Pro 1-го поколения, вышедший в 2015 году!

, а некоторые устройства получают их еще дольше: в этом году iOS 16 получит iPad Pro 1-го поколения, вышедший в 2015 году! Помимо этого, даже устаревшие устройства получают обновления безопасности . К примеру, недавно вышла iOS 12.5.6 для старых iPhone.

. К примеру, недавно вышла iOS 12.5.6 для старых iPhone. Оптимизация игр и приложений. Примерно все приложения для iOS работают одинаково на всех устройствах. И работают долго! Это происходит благодаря требованиям App Store.

работают одинаково на всех устройствах. И работают долго! Это происходит благодаря требованиям App Store. Обратите внимание на то, что Apple не делит процессоры на бюджетные, среднебюджетные или флагманские. Даже дешевый iPhone SE традиционно получает актуальный чип. Исключение — базовый iPad, в который для избежания удорожания устанавливают процессор двухлетней давности. Но, как уже говорилось выше, даже он лучше любого чипа Qualcomm!

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На самом деле, сравнивать Snapdragon с Apple Silicon в 2022 уже не очень уместно. Зачем, если есть MediaTek, который уже догнал чипы из Купертино? О том, какой процессор сейчас чертовски хорош, читайте в нашем материале — это очень интересно!