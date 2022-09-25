5 неизвестных смартфонов Xiaomi 2022 года, о которых вы должны знать

Компания Xiaomi ежегодно выпускает по несколько десятков смартфонов разных моделей. Многие из них проходят мимо российских покупателей. Это связано с региональными ограничениями, ведь устройства предназначены далеко не для всех рынков. Вы наверняка знаете о таких новинках 2022 года, как Redmi Note 11, POCO F4 или Xiaomi 12. Но наряду с ними в этом году китайский производитель выпустил еще минимум 5 моделей, о существовании которых вы точно не знали. Уверены в обратном? Что ж, тогда попробую вас переубедить.

Redmi A1 — чистый Андроид

Помните, раньше компания Xiaomi делала смартфоны на чистом Андроиде? Последним таким устройством стал Xiaomi Mi A3, выпущенный еще в 2019 году. С тех пор китайцы приостановили производство A-серии, сосредоточившись на моделях с оболочкой MIUI. Однако в сентябре 2022 года компания вновь решила удовлетворить запрос фанатов голого Андроида, представив Redmi A1.

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Это экспериментальное устройство, представленное только для индийских потребителей. По состоянию на конец сентября, купить Redmi A1 ни на AliExpress, ни на каком-либо другом маркетплейсе у вас не получится. Но обходить стороной его точно не стоит, так как, возможно, Redmi A1 — предвестник появления новых устройств Xiaomi на чистом Android.

Технически Redmi A1 — максимально простой аппарат. Внешне он чем-то напоминает Xiaomi 11 Lite 5G NE, но внутри него установлен старый процессор Helio A22 и всего 2 Гб оперативной памяти в базовой версии. В качестве основной камеры здесь выступает единственный сенсор на 8 МП, а дисплей имеет низкое разрешение HD+. Зато цена Redmi A1 составляет 6 299 индийских рупий или примерно 4 600 наших рублей.

POCO C40 — дешевый POCO

В отличие от предыдущей модели, этот смартфон поступил как на глобальный, так и на российский рынок. В то же время POCO C40 является едва ли не самым странным устройством бренда. Во-первых, ранее C-линейка не была представлена на глобальном рынке. Во-вторых, телефон работает на очень редком процессоре JLQ JR510. Все это делает POCO C40 малоизвестным, но довольно интересным смартфоном.

Купить POCO C40

Официальная цена POCO C40 в России — 11 990 рублей, но на AliExpress его можно взять всего за 8 500 рублей без учета дополнительных скидок. За эти деньги вы получите смартфон с большой батареей на 6000 мАч и двойной камерой, разрешение основного сенсора которой составляет 13 МП. Да, характеристики весьма спорные, но тем, кто разочаровался в процессорах от Qualcomm и MediaTek, есть смысл обратить внимание на столь редкий аппарат с чипсетом JLQ.

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Xiaomi 12S Pro (Dimensity Edition) — дешевый флагман

В июле этого года китайская компания выпустила новую флагманскую линейку Xiaomi 12S, предназначенную исключительно для внутреннего рынка. Возможно, вы что-то слышали о Xiaomi 12S Ultra, а также о базовых моделях 12S и 12S Pro, но держу пари, что вы ничего не знаете о Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition, а ведь это самая интересная модель в серии.

Xiaomi 12S Pro DE отличается от обычной «прошки» чипсетом Dimensity 9000 Plus (вместо Snapdragon 8 Plus Gen 1) и аккумулятором на 5160 мАч (вместо 4600 мАч). При этом Dimensity Edition использует тот же флагманский набор камер, а стоит почти на 6 тысяч рублей дешевле.

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Если за Xiaomi 12S Pro на внутреннем рынке просят 4 699 юаней (~ 38 200 рублей), то за Xiaomi 12S Pro DE — 3999 юаней (~ 32 500 рублей). И это при том, что во всех синтетических тестах и на практике Dimensity 9000+ превосходит Snapdragon 8+ Gen 1. Но, увы, Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition не продается на AliExpress, поэтому у вас появился еще 1 повод съездить в Китай.

Redmi Note 11E — телефон с хорошей камерой

Эта модель тоже предназначена для китайского рынка, но ее можно найти на AliExpress по цене в районе 11 000 рублей. Кстати, смартфон из коробки идет с глобальной прошивкой. Поэтому никаких проблем с локализацией вы не испытаете. А что у него внутри?

Купить Redmi Note 11E

Redmi Note 11E работает на процессоре Dimensity 700 двухгодичной давности, но он до сих пор остается довольно мощным решением в своей ценовой категории, благодаря чему смартфон набирает в AnTuTu свыше 300 тысяч баллов. Девайс оснащен 50-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Внутри прячется аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядкой.

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Если вы внимательно следите за новинками Xiaomi, то обратили внимание, что характеристики Redmi Note 11E очень напоминают начинку POCO M4 5G. Но у POCO хуже камера, да и в базовой версии он предлагает всего 64 ГБ постоянной памяти, в то время как его оппонент — 128 ГБ. Думаю, с учетом цены POCO M4 5G в районе 15 тысяч рублей, вы уже понимаете, какой смартфон купить.

Redmi Note 11T Pro Plus — быстрая зарядка

Завершает нашу подборку смартфон Redmi Note 11T Pro Plus, тоже представленный только в Китае. Это очень интересная со всех точек зрения модель, работающая на сверхмощном процессоре Dimensity 8100 и обладающая зарядкой на 120 Вт. Как и Redmi Note 11E, купить Redmi Note 11T Pro Plus можно на AliExpress.

Купить Redmi Note 11T Pro Plus

Но я бы посоветовал вам обратить внимание на POCO X4 GT. Это смартфон для глобального рынка, являющийся копией Redmi Note 11T Pro. От модели без приставки «Plus» он отличается более емким аккумулятором (5160 мАч вместо 4400 мАч) и поддержкой 67-ваттной зарядки. На этом отличия заканчиваются, а цена POCO X4 GT — чуть больше 21 тысячи рублей при покупке на AliExpress. Выбор очевиден, не правда ли?