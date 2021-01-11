Стоит ли покупать флагман на Android в 2021 году. Спойлер: да

Несмотря на то что именно iPhone всегда считались выбором обеспеченных людей, на самом деле уже много лет на рынке наблюдается прямо противоположная ситуация. Обилие доступных смартфонов на Android не отменяет того факта, что многие флагманы продаются либо в цену iPhone, либо даже дороже. Что и говорить про Samsung и Huawei, если даже Xiaomi начала выпускать аппараты за 1000 долларов. Но в 2021 году тенденция на рост цен на смартфоны должна смениться на прямо противоположную.

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Производители смартфонов совершенно точно начнут выпускать более доступные флагманы в 2021 году. Причём эту будут не отдельные версии, а реальное снижение цен. К этому их, как ни странно, подтолкнула Apple со своими iPhone 12 и iPhone 12 mini, которые, будучи полноценными представителями топового сегмента рынка, оцениваются в 700-800 долларов.

Это меньше, чем принято просить за флагманские устройства. Но в Купертино смекнули, что покупать дорогостоящие смартфоны готовы не все, но желание приобщиться к тусовке владельцев топовых аппаратов есть у подавляющего большинства пользователей. В конце концов, даже в кредит сумма в 700 долларов выглядит привлекательнее.

Цена Galaxy S21

Первой, скорее всего, на этот шаг пойдёт Samsung. По слухам, базовая версия Galaxy S21 будет стоить в районе 800 долларов против 1000 долларов, которые корейцы просили за Galaxy S20. Очевидно, попытка отказаться от выпуска условно недорогих флагманов не дала нужного результата.

Поэтому было решено сразу делать ставку на настоящий флагман по невысокой цене, а не размениваться на лайт-версии. Ведь традиционно они не пользуются особым спросом, во многом из-за непрестижного названия, оставляющего впечатление пренебрежения со стороны производителя.

Почему стоит купить Galaxy S20 FE

То, как много меняет название, хорошо видно на примере Galaxy S20 FE, который вышел к концу 2020 года и стал своего рода исключением из правил. Поздний релиз не помешал ему завоевать популярность у пользователей, а в какой-то момент даже позволил обойти по продажам Galaxy A51, который до этого был бестселлером. Сказались флагманские характеристики вкупе с ценой в 700 долларов.

Почему нужно срочно обновить флагманские смартфоны Samsung

Но Galaxy S20 FE – это не то же самое, что Galaxy S20. Наличие уточняющего индекса как бы указывает на неполноценность флагмана, а значит, спрос на него мог быть ещё выше, если это был настоящий флагман. Ну, и, конечно, нужно понимать, что Samsung ставит себя на место пользователей, которые наверняка размышляют: а зачем мне Самсунг за 1000 долларов, если за 700-800 можно купить айфон и щеголять им не 2 года, а все 5?

Главная проблема смартфонов на Android

Ясное дело, что Samsung – это только один производитель, о котором известно, что он решил снизить цены. Но рынок смартфонов, состоящий из множества структурных элементов, буквально испещрён внутренними связями.

Взять хотя бы внутренности смартфонов. Наверняка вы в курсе, что почти все производители используют одни и те же процессоры, закупают одни и те же планки памяти, и одни и те же модули камер. Да, они компонуют их по-разному, но по большому счёту всё это даёт один и тот же результат. Поэтому, если кто-то начинает просить за свои труды меньше, другие попросту не могут просить больше.

Почему может быть опасно участвовать в розыгрыше смартфонов

Но если на Xiaomi внимания могут и не обратить, потому что в отрасли считается, что это производитель сам в себе, то вот Samsung игнорировать будет уже сложнее. В конце концов, она до сих пор считается компанией, задающей отраслевые тренды. И, если она снижает цены, значит, её продукция станет привлекательнее для потребителей, а этого остальным допустить ну никак нельзя. Следовательно, мы можем рассчитывать на то, что начавшийся тренд подхватят если не все, то абсолютное большинство.

Нет, кардинальным образом цены на смартфоны не упадут. Однако даже 10-15-процентное удешевление, во-первых, положительно повлияет на способность пользователей покупать топовые аппараты, а, во-вторых, приведёт к тому, что модели из среднего и начального ценовых сегментов тоже неизменно начнут дешеветь. Ведь если флагман стоит 700 долларов, продавать середняка за 500 – как-то не красиво, а значит, нужно пробивать дно дальше.