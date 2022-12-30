Ухудшается ли со временем работа процессора в смартфоне, и может ли он сломаться

Практически любой элемент в смартфоне со временем начинает работать хуже: дисплеи имеют свойство выгорать при длительном использовании, звук в динамиках становится тише, корпус царапается, а олеофобное покрытие постепенно стирается. Но далеко не каждый знает, есть ли срок годности у процессора в смартфоне. Может показаться, что чип вечен — что может случиться с деталью из кремния? А может ли он со временем начать работать хуже? Теоретически — да, но для этого важен ряд факторов. Давайте разберемся, сколько может проработать процессор в смартфоне и становится ли он хуже со временем.

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Может ли сломаться процессор в смартфоне

Чипы в смартфонах и других устройствах не имеют движущих частей, поэтому они не изнашиваются физически в отличие от многих других компонентов. Например, дисплеи в телефонах или жесткие диски в компьютерах выходят из строя намного быстрее, поэтому в одном и том же устройстве их меняют по 1-2 раза, а процессор при этом продолжает работать несмотря ни на что. На самом деле, не все так просто.

Есть внутренние и внешние факторы, влияющие на срок годности процессора и скорость выполнения операций. К первым относят химические реакции вроде диффузии в самом чипе, из-за которой транзисторы начинают деградировать, а также попадание пыли, например, в результате ремонта устройства.

К внешним можно отнести перепады температур: они не портят процессор моментально — негативный эффект накапливается со временем. Добавьте к этому высокое напряжение, которое в принципе негативно влияет на любой электронный компонент и получится, что процессор не так долговечен.

Что такое техпроцесс и зачем его уменьшать

Не стоит забывать о производственном браке: дефекты могут привести к тому, что процессор выйдет из строя в течение нескольких дней или недель после покупки смартфона. Даже несмотря на контроль качества, процент бракованной продукции по-прежнему высок даже у Samsung (35%). Бытует мнение, что если смартфон или компьютер без проблем проработал несколько месяцев после покупки, то высока вероятность того, что процессор прослужит много лет.

Срок годности процессора в смартфоне

Производители не обозначают срока годности процессора, так как дать точный прогноз невозможно. Одним из способов измерения надежности чипа является среднее время до отказа — тот период, в течение которого процессор из огромной партии может проработать.

Согласно анализу, средний срок жизни процессора составляет 20 лет, поэтому компонент прослужит те несколько лет, на которые производитель ПК или смартфона дает гарантию. Тем не менее, это статистический показатель, поэтому какие-то процессоры работают более 10 лет, другие — 20. Но почему смартфон начинает тормозить?

Рынок развивается очень быстро: ПО регулярно обновляется, а старое «железо» не всегда с ним справляется. Поэтому процессоры устаревают за годы до физического выхода из строя и в большинстве случаев устройствами с такими чипами невозможно пользоваться нормально. Многоядерные процессоры решают эту проблему, фактически делая смартфон долговечнее: просто взгляните на то, как справляется с приложениями Андроид-смартфон десятилетней давности с одноядерным чипом и какой-нибудь среднебюджетный, вышедший пару лет назад. Между ними пропасть!

Как смартфоны на Snapdragon 8 Gen 2 похоронили прошлогодние флагманы

Потребителям на руку и то, что в последние годы прирост производительности мобильных чипов снизился, поэтому смартфоном с флагманским процессором двухлетней давности можно будет без проблем пользоваться еще не один год. Но проблема в том, что телефоны со старыми процессорами попросту лишаются не только обновлений ОС, но и поддержки обычных приложений.

Тот же WhatsApp каждый год сообщает о том, что приостанавливает поддержку ряда смартфонов даже несмотря на то, что ими пользуются миллионы пользователей. Так что, как бы вам ни хотелось выжать из одного телефона весь ресурс, но сделать этого, скорее всего, не получится.

Какой процессор для смартфона лучше

Оказалось, несмотря на обилие смартфонов, не все пользователи вообще знают, какой процессор установлен в их смартфоне или не считают это решающим фактором: согласно исследованию Global Web Index основными нюансами считаются батарея, объем памяти, скорость и камера. Однако важно помнить, что скорость работы и хороший процессор — совершенно разные понятия.

Иногда среднебюджетный смартфон с не самым топовым чипом визуально работает шустрее флагманов из-за особенностей ПО. А учитывая то, что по той же статистике половина пользователей лояльны определенному бренду, характеристики процессора иногда и вовсе отходят на дальний план и пользователи даже не вспоминают спецификации «камня».

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В конце концов, максимальная мощность процессора может вам вообще не понадобиться, если вы планируете пользоваться какими-то простыми приложениями — в любом случае, процессор окажется самым долговечным модулем. Скорее, смартфон поменяет несколько владельцев, перед тем как перестанет нормально работать.