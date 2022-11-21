Сравнение Snapdragon 8 Gen 2 и A16 Bionic: iPhone снова круче флагманов на Android

Qualcomm не так давно представила новый Snapdragon 8 Gen 2, который оказался отнюдь не рядовым исправлением ошибок процессоров прошлого поколения, а совершенно новым чипом. Эксперты даже поторопились назвать платформу едва ли не самой успешной за последнее время! Впрочем, спустя некоторое время, когда эмоции подутихли, пришло время сравнить новый Snapdragon с Apple A16 Bionic — именно по результатам этого теста уже и станет понятно, насколько хорош новый чип. К счастью, их уже успели сравнить. Рассказываем, как изменился процессор Snapdragon и на сколько он отстает от Apple Silicon.

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Snapdragon — новый процессор

В новой ревизии чипа Snapdragon разработчики немного поменяли конфигурацию ядра: теперь 8 Gen 2 имеет одно мощное ядро с частотой 3,2 Ггц, 2 ядра Cortex-A715 с тактовой частотой 2,8 ГГц, 2 ядра Cortex-A710 по 2,8 ГГц и 3 ядра Cortex-A510 с — 2,0 ГГц.

Таким образом, Snapdragon 8 Gen 2 теперь имеет архитектуру 1+4+3. В целом, на бумаге 8 Gen 2 удалось сравняться по производительности с A16 Bionic за счет замены устаревшего ядра Cortex A55 на А510, ведь оно на 35% быстрее и на 20% энергоэффективнее предшественника.

Snapdragon 8 Gen 2 A16 Bionic Процессор Octa-core, Kryo CPU Hexa-core CPU Ядра процессора 1x 3.2ГГц (Cortex-X3)

2x 2.8ГГц (Cortex-A715)

2x 2.8ГГц (Cortex-A710)

3x 2.0ГГц (Cortex-A510) 2x 3.46ГГц Высокопроизводительных (Everest)

4x 2.02ГГц Высокоэффективных (Sawtooth) Видеоядро Adreno 740 Пять графических ядер Apple Нейронный процессор Новый AI Engine, Hexagon Processor Neural Engine Техпроцесс 4 нм 4 нм

Однако, как вы помните, традиционно чипы Snapdragon отстают от Apple Silicon примерно на 2 поколения: теоретически новый 8 Gen 2 сейчас должен показывать результаты на уровне A14 Bionic, но Qualcomm удалось совершить серьезный скачок — во многом это связано с тем, что Apple в этом году сделала упор на энергоэффективности А16 Bionic, добавив к производительности всего лишь около 10%. Так как на самом деле обстоят дела?

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Сравнение Snapdragon 8 Gen 2 и A16 Bionic

Одним из первых смартфонов на 8 Gen 2 станет Vivo X90 Pro+: выйти он должен 22 ноября, но не так давно результаты тестирования смартфона в Geekbench оказались в открытом доступе. Цифры поражают: 1485 баллов в одноядерном тестировании и 4739 — в многоядерном. Что это значит?

А то, что Qualcomm удалось серьезно сократить разрыв. Взгляните на диаграмму: Snapdragon 8 Gen 2 по своим показателям заметно прибавил по сравнению с 8 Gen 1 и 8+ Gen 1, а также вплотную подобрался к А15 Bionic: особенно это заметно по результатам многоядерного тестирования, так как новый чип уступает прошлогоднему Apple Silicon ничтожно мало — 51 балл.

Тем не менее, в однопоточном тестировании отставание по-прежнему велико — около 25%. Впрочем, тут разработчик отдает решение проблемы на откуп производителям смартфонов: с хорошей оптимизацией можно добиться больше производительности, но новый Snapdragon отстает на одно поколение от Apple Silicon.

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Snapdragon 8 Gen 2 в играх

Традиционно чипы Qualcomm показывают хорошую производительность в играх, но в этом году характеристики выглядят многообещающе: видеоядро Adreno 470 вполне сопоставимо с графическим процессором в A16 Bionic. Напомню, по результатам тестов A16 Bionic оказался мощнее 8+ Gen 1 на Adreno 730 почти на 20%.

Согласно последним данным Qualcomm, новый Snapdragon оказался на 15% быстрее и на 10% эффективнее предшественника, а это значит, что 8 Gen 2 отстает от A16 Bionic в играх всего на 5% — так сказать, в пределах погрешности. Неплохо, не правда ли?

Причина в том же: видеоядро A16 Bionic практически не изменилось по сравнению с А15, поэтому Qualcomm удалось нивелировать разницу. Кроме того, Snapdragon 8 Gen 2 получил поддержку трассировки лучей (метод рендеринга для более реалистичного отображения света), поэтому у фанатов Apple есть повод задуматься, не пора ли перейти на Android для более приятного игрового процесса?

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Что нового в Snapdragon 8 Gen 2

Новинка получила поддержку Cognitive ISP — движка с искусственным интеллектом для улучшения тона кожи на фотографиях, волос, черт лица и обнаружения сцены — по словам Qualcomm, это сделает снимки детализированными. Одним из важнейших улучшений стало появление кодека AV1, позволяя сделать передаваемое видео в интернете более насыщенным. К слову, у A16 Bionic такого нет.

К тому же, Snapdragon отстает от Apple Silicon далеко не во всем. Например, нейронный движок того же 8+ Gen 1 способен выполнять до 27 триллионов операций в секунду, тогда как А16 Bionic — всего 17 триллионов.

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Что в итоге? Преимущество A16 Bionic оказалось под угрозой, так как Snapdragon 8 Gen 2 подобрался очень близко по результатам тестирования. Qualcomm удалось добиться серьезного прогресса за счет обновленной архитектуры и видеоядра.

Впрочем, есть одна проблема: Apple самостоятельно выпускает смартфоны на своих чипах, делая их на совесть, а Qualcomm Snapdragon используется на самых разных устройствах, производители которых частенько забывают про оптимизацию. Впрочем, это не отменяет того, что в Qualcomm в этом году постарались на славу.