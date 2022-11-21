Сравнение Snapdragon 8 Gen 2 и A16 Bionic: iPhone снова круче флагманов на Android

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Иван Герасимов 0

Qualcomm не так давно представила новый Snapdragon 8 Gen 2, который оказался отнюдь не рядовым исправлением ошибок процессоров прошлого поколения, а совершенно новым чипом. Эксперты даже поторопились назвать платформу едва ли не самой успешной за последнее время! Впрочем, спустя некоторое время, когда эмоции подутихли, пришло время сравнить новый Snapdragon с Apple A16 Bionic — именно по результатам этого теста уже и станет понятно, насколько хорош новый чип. К счастью, их уже успели сравнить. Рассказываем, как изменился процессор Snapdragon и на сколько он отстает от Apple Silicon.

Сравнение Snapdragon 8 Gen 2 и A16 Bionic: iPhone снова круче флагманов на Android. Новый Snapdragon сравнили с процессором Apple. Результат поражает. Фото.

Новый Snapdragon сравнили с процессором Apple. Результат поражает

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Snapdragon — новый процессор

В новой ревизии чипа Snapdragon разработчики немного поменяли конфигурацию ядра: теперь 8 Gen 2 имеет одно мощное ядро с частотой 3,2 Ггц, 2 ядра Cortex-A715 с тактовой частотой 2,8 ГГц, 2 ядра Cortex-A710 по 2,8 ГГц и 3 ядра Cortex-A510 с — 2,0 ГГц.

Таким образом, Snapdragon 8 Gen 2 теперь имеет архитектуру 1+4+3. В целом, на бумаге 8 Gen 2 удалось сравняться по производительности с A16 Bionic за счет замены устаревшего ядра Cortex A55 на А510, ведь оно на 35% быстрее и на 20% энергоэффективнее предшественника.

Snapdragon 8 Gen 2A16 Bionic
ПроцессорOcta-core, Kryo CPUHexa-core CPU
Ядра процессора1x 3.2ГГц (Cortex-X3)
2x 2.8ГГц (Cortex-A715)
2x 2.8ГГц (Cortex-A710)
3x 2.0ГГц (Cortex-A510)		2x 3.46ГГц Высокопроизводительных (Everest)
4x 2.02ГГц Высокоэффективных (Sawtooth)
ВидеоядроAdreno 740Пять графических ядер Apple
Нейронный процессорНовый AI Engine, Hexagon ProcessorNeural Engine
Техпроцесс4 нм4 нм

Однако, как вы помните, традиционно чипы Snapdragon отстают от Apple Silicon примерно на 2 поколения: теоретически новый 8 Gen 2 сейчас должен показывать результаты на уровне A14 Bionic, но Qualcomm удалось совершить серьезный скачок — во многом это связано с тем, что Apple в этом году сделала упор на энергоэффективности А16 Bionic, добавив к производительности всего лишь около 10%. Так как на самом деле обстоят дела?

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Сравнение Snapdragon 8 Gen 2 и A16 Bionic

Одним из первых смартфонов на 8 Gen 2 станет Vivo X90 Pro+: выйти он должен 22 ноября, но не так давно результаты тестирования смартфона в Geekbench оказались в открытом доступе. Цифры поражают: 1485 баллов в одноядерном тестировании и 4739 — в многоядерном. Что это значит?

Сравнение Snapdragon 8 Gen 2 и A16 Bionic. Новый Snapdragon показывает бешеные цифры в Geekbench. Фото.

Новый Snapdragon показывает бешеные цифры в Geekbench

А то, что Qualcomm удалось серьезно сократить разрыв. Взгляните на диаграмму: Snapdragon 8 Gen 2 по своим показателям заметно прибавил по сравнению с 8 Gen 1 и 8+ Gen 1, а также вплотную подобрался к А15 Bionic: особенно это заметно по результатам многоядерного тестирования, так как новый чип уступает прошлогоднему Apple Silicon ничтожно мало — 51 балл.

Сравнение Snapdragon 8 Gen 2 и A16 Bionic. Что здесь происходит? Snapdragon почти догнал A16 Bionic! Фото.

Что здесь происходит? Snapdragon почти догнал A16 Bionic!

Тем не менее, в однопоточном тестировании отставание по-прежнему велико — около 25%. Впрочем, тут разработчик отдает решение проблемы на откуп производителям смартфонов: с хорошей оптимизацией можно добиться больше производительности, но новый Snapdragon отстает на одно поколение от Apple Silicon.

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Snapdragon 8 Gen 2 в играх

Традиционно чипы Qualcomm показывают хорошую производительность в играх, но в этом году характеристики выглядят многообещающе: видеоядро Adreno 470 вполне сопоставимо с графическим процессором в A16 Bionic. Напомню, по результатам тестов A16 Bionic оказался мощнее 8+ Gen 1 на Adreno 730 почти на 20%.

Snapdragon 8 Gen 2 в играх. Производительность графического процессора нового Snapdragon почти достигла показателей А16. Фото.

Производительность графического процессора нового Snapdragon почти достигла показателей А16

Согласно последним данным Qualcomm, новый Snapdragon оказался на 15% быстрее и на 10% эффективнее предшественника, а это значит, что 8 Gen 2 отстает от A16 Bionic в играх всего на 5% — так сказать, в пределах погрешности. Неплохо, не правда ли?

Причина в том же: видеоядро A16 Bionic практически не изменилось по сравнению с А15, поэтому Qualcomm удалось нивелировать разницу. Кроме того, Snapdragon 8 Gen 2 получил поддержку трассировки лучей (метод рендеринга для более реалистичного отображения света), поэтому у фанатов Apple есть повод задуматься, не пора ли перейти на Android для более приятного игрового процесса?

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Что нового в Snapdragon 8 Gen 2

Новинка получила поддержку Cognitive ISP — движка с искусственным интеллектом для улучшения тона кожи на фотографиях, волос, черт лица и обнаружения сцены — по словам Qualcomm, это сделает снимки детализированными. Одним из важнейших улучшений стало появление кодека AV1, позволяя сделать передаваемое видео в интернете более насыщенным. К слову, у A16 Bionic такого нет.

Что нового в Snapdragon 8 Gen 2. Новый 8 Gen 2 получился отличным. Теперь все зависит от производителей смартфонов. Фото.

Новый 8 Gen 2 получился отличным. Теперь все зависит от производителей смартфонов

К тому же, Snapdragon отстает от Apple Silicon далеко не во всем. Например, нейронный движок того же 8+ Gen 1 способен выполнять до 27 триллионов операций в секунду, тогда как А16 Bionic — всего 17 триллионов.

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Что в итоге? Преимущество A16 Bionic оказалось под угрозой, так как Snapdragon 8 Gen 2 подобрался очень близко по результатам тестирования. Qualcomm удалось добиться серьезного прогресса за счет обновленной архитектуры и видеоядра.

Впрочем, есть одна проблема: Apple самостоятельно выпускает смартфоны на своих чипах, делая их на совесть, а Qualcomm Snapdragon используется на самых разных устройствах, производители которых частенько забывают про оптимизацию. Впрочем, это не отменяет того, что в Qualcomm в этом году постарались на славу.

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