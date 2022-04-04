В России убрали безлимитный интернет. Какой тариф выбрать

Совсем недавно, а именно 26 марта, стало известно, что Минцифры порекомендовало сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы для российских пользователей. Для многих ограничение трафика оказалось весьма неприятной новостью. Некоторые люди уже давно забыли про домашний интернет и при необходимости раздавали его с мобильного устройства. Увы, но сейчас сделать это будет сложнее. Сегодня постараемся разобраться в причинах такого решения и обсудим, чем заменить отсутствие безлимитного тарифа на смартфоне.

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Почему отключили безлимитный интернет

Раньше мы уже сталкивались с ограничением трафика от мобильных операторов. Еще в ноябре 2021 года по интернету прокатилась волна новостей об отключении безлимитных тарифов. Тогда компании аргументировали это тем, что большинство пользователей попросту не используют весь пакет. Согласно заявлению Билайн, 70% их клиентов укладываются в 20 ГБ и менее. Спроса на безлимит нет, а значит можно убирать.

После этого безлимит все же вернулся и до недавнего времени каждый из нас мог приобрести такой тариф. Сейчас ситуация выглядит серьезнее.

В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг, — заявило Минцифры (РБК)

Консультант iKS-Consulting Максим Савватин рассказал, что рекомендации Минцифры следует рассматривать как подстраховку, и на данный момент у российских пользователей имеется запас на будущий рост трафика. Но, если вдруг мы подойдем к верхней границе, быстро достроить сети не выйдет в связи с «сокращением доступности иностранного оборудования», а значит такие меры надо воспринимать как необходимость.

Сколько интернета нужно в месяц

Следует сказать, что многие пользователи и правда устанавливали безлимитный мобильный интернет про запас. Если ранее вы пользовались таким тарифом и сейчас испытываете некоторые проблемы, рекомендую для начала проанализировать количество потребляемого трафика. Сделать это можно следующим образом:

Перейдите в Настройки на своем смартфоне.

Далее найти пункт Подключение и общий доступ.

Перейти в раздел Передача данных и посмотреть количество трафика.

В этом разделе настроек вы сможете посмотреть сколько интернета вы потратили за последний месяц, посмотреть, сколько из них передано через Wi-Fi сеть и при необходимости ограничить трафик для конкретного приложения. Учтите, что для разных моделей телефонов инструкция может отличаться, поэтому лучше всего вбить в поиск настроек «Передача данных» и посмотреть все необходимое.

Лично мне сполна хватает 10 ГБ, если не считать домашний интернет. Я обнаружил это еще в 2020 году и навсегда решил отказаться от безлимитных тарифов. Однако выбрал тариф с запасом — 30 ГБ хватило вполне. Там и интернет на ноутбук раздать, и по Телеграм созвониться. А что касается скачивания фильмов на смартфон, сейчас чуть ли не в каждом кафе есть Wi-Fi. С этим проблем никаких.

Какой тариф выбрать в 2022

Большинство сотовых операторов предлагают предельно похожие тарифные планы, поэтому на вашем месте я бы ориентировался не на вкусные цифры, а на качество сотовой сети. Сейчас предлагаю быстренько пробежаться по основным сотовым операторам и посмотреть, что они предлагают пользователям в Москве.

Заходим на официальный сайт Теле2 и видим, что в линейке существует множество разных предложений, начиная от 7, заканчивая 60 ГБ интернет-трафика. При этом за небольшую доплату вы получите полный безлимит на соцсети, YouTube, музыку, облачные хранилища, видеосвязь и так далее.

Однако здесь есть важная поправка. Если вы собираетесь раздавать интернет на компьютер и сидеть в социальных сетях через браузер, то трафик будет списываться в полном объеме. Безлимитный YouTube или ВК будет действовать только в мобильном приложении.

Алгоритм простой — заходите в настройки смартфона, смотрите количество потребляемого трафика, анализируете приложения, которыми пользуетесь больше всего и ставите на них безлимит.

Также учитывайте, что скачивание всех приложений из Google Play тоже будет расходовать ваш трафик в полном объеме. Позаботьтесь об этом заранее и скачайте все, что вам нужно, через Wi-Fi сеть.

Тарифы с раздачей интернета

Знаю, что в 2022 году многие пользователи раздают интернет на ноутбук и пользуются смартфоном в качестве точки доступа. Тут я могу предложить два решения: первое — поставить вторую симку и раздавать интернет с нее, второе — взять тариф с запасом по гигабайтам и пользоваться интернетом с основной СИМ-карты.

Большинство тарифов свыше 20 ГБ обычно дарят раздачу интернета за счет месячного пакета гигабайтов. Мегафон, например, сразу же указывает наличие бесплатной раздачи интернета на всех тарифах с приставкой #БезПереплат.

Сразу скажу, что для серфинга в интернете через компьютер 60 ГБ вам хватит с лихвой. Хотите скачивать фильмы и контент или смотреть видео в 4K формате? Вот тут уже могут возникнуть проблемы. На помощь придет тариф-конструктор. Не забывайте, что почти каждый сотовый оператор предлагает инструменты настройки тарифа под ваши нужды. Выбирайте минимум минут разговоров, выкручивайте на максимум ползунок с интернет-трафиком, и будет вам счастье.

Правда ли, что из-за санкций мы останемся без телефонов.

Ну, а если хотите научиться экономить на мобильной связи, рекомендую ознакомиться с материалом автора AndroidInsider.ru Ивана Герасимова. В своей статье коллега подробно рассказал про все тонкости настроек тарифа и других мелочах. Рекомендую к прочтению.

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