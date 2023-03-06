В ваш Ватсап может зайти другой человек даже без взлома. Как так?

Несмотря на критику безопасности, WhatsApp по-прежнему является одним из самых безопасных мессенджеров в мире за счет сквозного шифрования. Во всяком случае, на этом настаивает глава мессенджера, обвиняя Телеграм в отсутствии этой фишки. К тому же, вы всегда можете узнать, кто читает вашу переписку, проверив список устройств, на которых выполнен вход в аккаунт. Однако у Ватсапа есть пробелы в безопасности, из-за которых доступ к вашему аккаунту может получить другой пользователь да еще и совершенно случайно!

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Многие пользователи после смены сим-карты забывают удалить аккаунт в Ватсапе или поменять номер в настройках своей учетной записи. Из-за этого другой человек, которому достанется этот номер телефона, может получить доступ к вашему аккаунту! Связано это с тем, что операторы после отключения сим-карты повторно используют и передают номер другому абоненту. При этом WhatsApp признает, что такое может произойти.

Если предыдущий владелец не удалил свой аккаунт WhatsApp, вы и ваши контакты могут видеть этот номер телефона в WhatsApp до того, как вы активируете новый аккаунт. К вашему номеру телефона может быть привязан профиль с чужой фотографией и Сведениями.

В справке мессенджера указано, что подобное явление не означает то, что предыдущий владелец имеет доступ к аккаунту. То есть, поменять номер в Ватсапе нужно, чтобы в него не зашел другой человек. Но если этого не сделать, то может произойти кое-что похуже.

В Ватсапе пишут незнакомые номера

Один из швейцарских пользователей по имени Уго давно пользовался Ватсапом, но в какой-то момент переехал во Францию, получив новый номер. При этом он продолжил пользоваться аккаунтом, привязанным к старой сим-карте, но позже все же обновил его. И тут началось ужасное: появились неизвестные чаты, стали приходить сообщения от неизвестных людей, а фотография профиля в Ватсапе поменялась на изображение другого человека.

Кроме того, предыдущий владелец оказался итальянцем, поэтому и входящие сообщения тоже были на итальянском, из-за чего собеседникам было сложно объяснить, что они пишут не по адресу. То есть, они даже не заметили подвоха и писали предыдущему владельцу как ни в чем ни бывало.

Уго обратился в службу поддержки, где ему объяснили, что владелец нового номера может получить доступ не только к WhatsApp, но и другим сервисам компании. Однако поддержка отметила, что никак не может повлиять на это, ибо проблема находится на стороне оператора связи. Мессенджер никак не контролирует, как перевыпускаются сим-карты, поэтому такая проблема может возникать.

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На самом деле, решение проблемы очень простое: достаточно регулярно проверять правильность номера телефона пользователя. Работает это следующим образом: когда WhatsApp увидит, что кто-то запрашивает смену номера с А на В, но при этом на номере В будет активная учетная запись, пользователя попросят подтвердить, действительно ли она является активной. Если ответа не последует или он будет отрицательным, ему просто предложат обновить привязанный номер.

Но такое может произойти не только с Ватсапом, но и другими мессенджерами и учетными записями на сайтах, если вы не поменяете свой номер телефона. Например, кто-то зарегистрируется в Телеграме с вашим старым номером, а пользователи, у которых он есть в телефонной книге, увидят это. Правда, в Телеграм, ВКонтакте и других соцсетях регулярно проверяют его актуальность: на главном экране появляется баннер о корректности текущего номера. Вы можете верифицировать его или ввести новый. У WhatsApp пока такой функции нет, но есть способ избежать этого.

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Как поменять номер телефона в Ватсапе

Несмотря на то, что при смене номера вы можете столкнуться с аналогичной проблемой, вероятность этого крайне низка. В конце концов, изменить телефон в Ватсапе нужно, иначе вы не сможете получить код подтверждения.

Зайдите в Настройки, выберите «Учетная запись».

Нажмите «Изменить номер».

Затем нажмите «Далее», введите старый номер и новый. Не забудьте выбрать там же свой регион.

Следуйте подсказкам системы.

В процессе переноса номера можно указать, следует ли оповестить ваших собеседников о том, что у вас изменились данные. Можно выбрать только некоторых пользователей, кому поступит уведомление, но помните, что участники группового чата обязательно узнают это. При этом после смены номера вся история чатов в Ватсапе останется, если вы продолжите использовать тот же смартфон.