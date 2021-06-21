WhatsApp нас всех обманул. Мессенджер будет нельзя использовать на нескольких смартфонах

Несмотря на неоспоримое превосходство WhatsApp над Telegram хотя бы по части аудитории, уровень удобства обоих мессенджеров несопоставим, причём явно не в пользу первого. Исторически так сложилось, что то, что в Telegram считалось нормой, в WhatsApp было под строгим запретом. Редактирование и удаление сообщений, восстановление чатов из облака, использование мессенджера на нескольких устройствах сразу – всего этого в WhatsApp нет и не было. Но если запрет на изменение посланий и резервные копии ещё можно объяснить соображениями безопасности, то вот использование на нескольких устройствах разработчики и сами хотели реализовать. Правда, как-то не задалось.

Несмотря на то что сам Марк Цукерберг пообещал, что в WhatsApp появится режим, который позволит использовать мессенджер на нескольких устройствах сразу, оказалось, что всё будет не совсем так, как мы себе представляли.

Как WhatsApp для Android изменится после обновления

Когда глава Facebook оповестил об этом, все думали, что теперь WhatsApp будет одновременно работать на нескольких смартфонах сразу, на компьютерах и, возможно, даже на планшетах. Однако разработчикам мессенджера не удалось реализовать эту функцию как следует.

WhatsApp на двух устройствах

Оказывается, функция запуска WhatsApp на нескольких устройствах будет ограничена только одним смартфоном. А роль других устройств исполнит компьютер, на котором мессенджер будет доступен в нативной или веб-версии. Нет, конечно, это лучше, чем совсем ничего.

Всё-таки раньше, если помните, для того чтобы поработать с настольной версией WhatsApp, приходилось подключаться к компьютеру со смартфона и держать их сопряжёнными. Всё это время мессенджер на смартфоне оставался неактивным. Другое дело, что инновациями тут и не пахнет.

Правда, ли что WhatsApp станет платным. Официальный ответ

Очевидно, разработчики WhatsApp столкнулись с рядом проблем при создании кросс-платформенной версии мессенджера, одновременно работающей на нескольких устройствах. Об этом сказал даже Марк Цукерберг.

Но глава Facebook уверял, что создателям WhatsApp удалось решить все проблемы и реализовать уникальный сценарий взаимообмена содержимым чатов даже без подключения к интернету. Видимо, что-то из этого действительно было сделано, но в слишком уж узких масштабах.

WhatsApp на компьютере и смартфоне одновременно

Не исключено, что в будущем WhatsApp всё-таки получит полноценную поддержку нескольких устройств, но скорее всего это произойдёт не раньше, чем выйдет версия для iPad. Ведь, как показывает практика, аудитория владельцев планшетов на Android не так уж и велика, чтобы ради неё так сильно заморачиваться.

Другое дело – фирменные «таблетки» Apple, которые пользуются популярностью и количественно во много раз превосходят рынок Android-планшетов. Ради них, пожалуй, стоит и постараться.

Telegram показал, как WhatsApp нас обманывает

Как бы там ни было, даже частичная поддержка нескольких устройств, которая предусматривает одновременную работу на смартфоне и на компьютере, ещё не появилась. Она появится чуть позднее, после того как разработчики WhatsApp завершат необходимые испытания.

За это время планируется провести отладку всех механизмов, обеспечивающих синхронизацию чатов между устройствами. Так что ждать релиза нужно явно не раньше июля, но совершенно точно до окончания лета.