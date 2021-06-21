WhatsApp нас всех обманул. Мессенджер будет нельзя использовать на нескольких смартфонах

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Несмотря на неоспоримое превосходство WhatsApp над Telegram хотя бы по части аудитории, уровень удобства обоих мессенджеров несопоставим, причём явно не в пользу первого. Исторически так сложилось, что то, что в Telegram считалось нормой, в WhatsApp было под строгим запретом. Редактирование и удаление сообщений, восстановление чатов из облака, использование мессенджера на нескольких устройствах сразу – всего этого в WhatsApp нет и не было. Но если запрет на изменение посланий и резервные копии ещё можно объяснить соображениями безопасности, то вот использование на нескольких устройствах разработчики и сами хотели реализовать. Правда, как-то не задалось.

Whatsapp

WhatsApp будет поддерживать несколько устройств сразу, но не так, как вы думали

Несмотря на то что сам Марк Цукерберг пообещал, что в WhatsApp появится режим, который позволит использовать мессенджер на нескольких устройствах сразу, оказалось, что всё будет не совсем так, как мы себе представляли.

Как WhatsApp для Android изменится после обновления

Когда глава Facebook оповестил об этом, все думали, что теперь WhatsApp будет одновременно работать на нескольких смартфонах сразу, на компьютерах и, возможно, даже на планшетах. Однако разработчикам мессенджера не удалось реализовать эту функцию как следует.

WhatsApp на двух устройствах

WhatsApp Desktop

WhatsApp не будет работать на нескольких смартфонах сразу

Оказывается, функция запуска WhatsApp на нескольких устройствах будет ограничена только одним смартфоном. А роль других устройств исполнит компьютер, на котором мессенджер будет доступен в нативной или веб-версии. Нет, конечно, это лучше, чем совсем ничего.

Всё-таки раньше, если помните, для того чтобы поработать с настольной версией WhatsApp, приходилось подключаться к компьютеру со смартфона и держать их сопряжёнными. Всё это время мессенджер на смартфоне оставался неактивным. Другое дело, что инновациями тут и не пахнет.

Правда, ли что WhatsApp станет платным. Официальный ответ

Очевидно, разработчики WhatsApp столкнулись с рядом проблем при создании кросс-платформенной версии мессенджера, одновременно работающей на нескольких устройствах. Об этом сказал даже Марк Цукерберг.

Но глава Facebook уверял, что создателям WhatsApp удалось решить все проблемы и реализовать уникальный сценарий взаимообмена содержимым чатов даже без подключения к интернету. Видимо, что-то из этого действительно было сделано, но в слишком уж узких масштабах.

WhatsApp на компьютере и смартфоне одновременно

Бета Ватсапп

Поддержка нескольких устройств уже есть в бета-версии WhatsApp

Не исключено, что в будущем WhatsApp всё-таки получит полноценную поддержку нескольких устройств, но скорее всего это произойдёт не раньше, чем выйдет версия для iPad. Ведь, как показывает практика, аудитория владельцев планшетов на Android не так уж и велика, чтобы ради неё так сильно заморачиваться.

Другое дело – фирменные «таблетки» Apple, которые пользуются популярностью и количественно во много раз превосходят рынок Android-планшетов. Ради них, пожалуй, стоит и постараться.

Telegram показал, как WhatsApp нас обманывает

Как бы там ни было, даже частичная поддержка нескольких устройств, которая предусматривает одновременную работу на смартфоне и на компьютере, ещё не появилась. Она появится чуть позднее, после того как разработчики WhatsApp завершат необходимые испытания.

За это время планируется провести отладку всех механизмов, обеспечивающих синхронизацию чатов между устройствами. Так что ждать релиза нужно явно не раньше июля, но совершенно точно до окончания лета.

Теги
Лонгриды для вас
Уведомления
Как блокировать любые уведомления на Android

Несмотря на то что уведомления – очень полезная штука, которая не позволяет нам пропускать различные события, происходящие со смартфоном, иногда они могут довольно серьёзно раздражать. В таких случаях мы просто идём в настройки и запрещаем конкретному приложению отправлять нам уведомления либо переводим смартфон в режим полёта, если хотим, чтобы все приложения замолчали. Другое дело, что заблокировать системные уведомления и так называемые информационные, которые оповещают о каком-то действии, совершаемом в данный момент, нельзя. Нельзя, но можно. Рассказываю, как.

Читать далее
Google
Сервисы Google официально вернулись на смартфоны Honor

Несмотря на то что Honor обрела самостоятельность от Huawei ещё в прошлом году, добившись снятия американских санкций, она не спешила восстанавливать отношения с Google и выпускать смартфоны с её сервисами. Поэтому в какой-то момент многие стали думать, что на самом деле независимый бренд всё ещё находится под экономическими ограничениями либо поисковый гигант не соглашается сертифицировать Google Mobile Services для фирменных устройств Honor. Впрочем, всё это было неправдой.

Читать далее
Смартфон
В Samsung придумали, что делать со старыми смартфонами

Старость смартфона – понятие довольно-таки относительное, которое во многом определяется даже не его фактическим возрастом, а сроками программной поддержки. Если iPhone обновляются по 5-6 лет, то назвать их старыми даже на 5-й год не поворачивается язык. В отличие от аппаратов под управлением Android, которые обновляются по два года, а потому уже на 3-й год их уже можно считать устаревшими. Однако если к устаревшим iPhone люди уже не предъявляют никаких претензий, то старыми смартфонами на Android продолжают пользоваться и дальше. Но у Samsung есть идея, что с ними делать.

Читать далее
Новый комментарий