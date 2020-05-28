Galaxy A51 против iPhone SE 2020: чья камера лучше?

Несмотря на то что ключевой особенностью iPhone SE 2020 считается именно его компактность, на самом деле причин любить этот смартфон куда как больше. Это и высокий уровень быстродействия, и относительно невысокая цена, и, конечно же, камера. Камера iPhone SE 2020 – это вообще предмет отдельного разговора, ведь, хоть Apple и воспользовалась модулем от iPhone 8, процессор A13 и поддержка искусственного интеллекта позволили расширить его возможности и добиться высокого качества съёмки сопоставимого с флагманскими моделями iPhone стоимостью 90 и 100 тысяч рублей. Правда, если вы приверженец Android, тратиться даже на iPhone SE 2020 у вас нет никакой нужды. Ведь есть Galaxy A51.

Стоит ли покупать Galaxy A51. Что о нём говорят реальные владельцы

Коллеги из издания CNET провели собственное сравнение камер iPhone SE 2020 и Galaxy A51, протестировав их в самых разных сценариях съёмки. Они сделали несколько последовательных снимков в условиях хорошего освещения, ночью, когда естественного света почти нет, сняли пару портретных кадров и проверили, как смартфоны справляются с передачей цветов. В конце концов, не мегапиксели же им было замерять, не так ли? Но, прежде чем вы перейдёте к сравнению, считаю нужным заострить внимание на ценах и позиционировании смартфонов.

Чья камера лучше: Galaxy A51 или iPhone SE 2020

Возможно, вам покажется странным, что iPhone SE 2020 сравнивают с Galaxy A51, ведь их цены отличаются минимум в два раза. Но это на российском рынке, а на американском они стоят по 399 долларов и являются аппаратами одной и той же категории. Тем интереснее будет сравнить, насколько сильно отличается качество фотографий, которые делают их камеры, и стоит ли, живя в России переплачивать почти две цены за новый компакт от Apple. А если вам лень читать всё, то вот вам субъективный спойлер: нет, не стоит.

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Это фотографии ландшафта, сделанные днём в условиях хорошего освещения. Если не всматриваться, то складывается впечатление, что снимки почти идентичны, однако это не совсем так. Из-за более широкого угла обзора Galaxy A51 (эквивалент 26 мм) захватывает существенно больше деталей, чем iPhone SE 2020 (эквивалент 28 мм).

Причём это даже не ультраширокоугольный объектив. Если задействовать его, то получится вот такой результат (эквивалент 12 мм). Из этой фотографии даже можно вырезать нужную область, по сути, сымитировав оптический зум. Жаль, что у iPhone SE 2020 такой фишки нет, поэтому и сравнивать результат Galaxy A51 не с чем.

На этой паре iPhone SE 2020 отработал цвета более естественно по сравнению с Galaxy A51. Правда, мне картинка «самсунга» нравится больше. Она оставляет впечатление большей сочности и насыщенности. Кроме того, на мой взгляд, Galaxy A51 лучше справился с отображением крайней левой веточки, удержав её в фокусе и сохранив её цветастость.

А вот с яблоками Galaxy A51 явно налажал. Глядя на эту пару снимков, складывается впечатление, что то ли корейцу не хватило освещения, то ли фотограф поторопился и не дал смартфону сфокусироваться. Это видно по смазанности на краю правого верхнего яблока. Но, так или иначе, здесь явное преимущество за iPhone SE 2020, у которого фотография аж звенит резкостью.

Портретные фотографии у Galaxy A51 и iPhone SE 2020 получаются высокого качества, но отличаются подходами съёмки. Айфон сильнее размывает задний фон, в качестве которого он выбирает даже стоящие на переднем плане объекты вроде пластикового стула. Galaxy A51 же мылит кадр более мягко, соблюдая правила переднего и заднего планов. Из-за этого результат корейца кажется мне более естественным и глубоким.

В ночи оба смартфона снимают откровенно так себе. Вообще, если не присматриваться, то можно смело списывать и тот, и другой снимок, потому что никакой художественной ценности они не представляют. Однако если вы хотите, чтобы я отдал кому-то предпочтение, то тут я тоже за Galaxy A51. На мой взгляд, его фото шумит не так сильно.

А эти оба снимка сделаны на макро-объектив Galaxy A51, которого у iPhone SE 2020 тоже нет. Не сказать, что их качество меня полностью устраивает, но сам факт поддержки макро-съёмки уже заслуживает похвалы.

Вывод, если помните, я сделал ещё в начале статьи, указав, что переплачивать за iPhone SE 2020 две цены я смысла точно не вижу. Другое дело, что, если вы выбираете смартфон исключительно из-за камеры, скорее всего, вам следует обратить внимание на камерофоны вроде Galaxy S20 Ultra, Huawei P40 Pro или Pixel 4 XL. Но, если ваша цель сэкономить, то, скорее всего, лучший вариант, чем A51, вам не найти.