Вечером 12 мая Google представила операционную систему Android 17, рассказав о её ключевых фишках. Одним из главных изменений ОС стало расширение поддержки AirDrop в Quick Share. Кроме того, Google назвала конкретные модели Samsung, OPPO, OnePlus и Honor, которые получат эту функцию. Речь идёт о возможности обмениваться файлами напрямую между Android-смартфонами и устройствами Apple (iPhone, iPad и Mac) без интернета, облаков и проводов. Список пока ограничен флагманами, но он заметно шире, чем раньше.

Список Android-смартфонов с AirDrop

Во время презентации The Android Show: I/O Edition Google поделилась перечнем устройств, которые следующими получат поддержку AirDrop через Quick Share. В списке:

Samsung Galaxy S24 (вся серия)

Samsung Galaxy S25 (вся серия)

Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 6 и Z Flip 7

Samsung Galaxy Z TriFold

OPPO Find X8 (серия)

OnePlus 15

Honor Magic V6

Honor Magic 8 Pro

До этого функция работала на Google Pixel 10 и Pixel 9, Samsung Galaxy S26, OPPO Find X9 и Vivo X300 Ultra. То есть теперь поддержка распространяется и на модели прошлых поколений: Galaxy S24 и S25, а также на складные устройства Samsung.

Что такое Quick Share с поддержкой AirDrop и как он работает

Quick Share (Быстрая отправка) — встроенная функция Android для быстрой передачи файлов между устройствами по Bluetooth и Wi-Fi Direct, без подключения к интернету. Осенью 2025 года Google добавила в неё совместимость с протоколом Apple AirDrop. С тех пор владельцы поддерживаемых Android-смартфонов могут отправлять фотографии, видео и документы напрямую на iPhone, iPad и Mac — и принимать файлы оттуда.

Процесс выглядит просто: на обоих устройствах нужно включить режим видимости «Для всех на 10 минут» — и после этого получатель появится в списке Quick Share или AirDrop. Режим «Только для контактов» между платформами пока не работает — для этого нужно сотрудничество со стороны Apple, и Google уже выразила заинтересованность в такой доработке.

Quick Share с AirDrop на One UI 8.5

Для устройств Samsung ключевым условием станет обновление до One UI 8.5. Именно в этой версии оболочки появляется поддержка AirDrop через Quick Share на моделях помимо Galaxy S26. Бета-версия One UI 8.5 уже доступна для перечисленных моделей, а в США полноценное обновление начало приходить с 11 мая.

Для России точные сроки пока не озвучены, но обычно обновления Samsung у нас приходят с задержкой в несколько недель. Отдельный нюанс: на устройствах Samsung есть переключатель для включения и отключения AirDrop-совместимости, тогда как на Pixel функция активна по умолчанию.

Что делать, если нет поддержки AirDrop

Google предусмотрела запасной вариант. Уже сейчас на любом Android-смартфоне можно сгенерировать QR-код в Quick Share, и через него отправить файл на iPhone через облако. Важный момент: эта передача не расходует место в Google Drive. Это не полноценная замена прямой передачи через AirDrop, но для разовой отправки фотографий или документов вполне подходит.

Кроме того, Google анонсировала интеграцию Quick Share в сторонние приложения. Первым станет WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Это позволит передавать файлы локально через мессенджер, минуя серверы. Полезно, если ваш телефон не поддерживает AirDrop напрямую.

Для чего нужен Quick Share с AirDrop

Если вы живёте в смешанной экосистеме (Android-смартфон и Mac на работе, или iPhone у кого-то из семьи), Quick Share с AirDrop избавит от возни с мессенджерами, облаками и электронной почтой. Передать тяжёлое видео или пачку фотографий с Android на iPhone теперь так же просто, как между двумя iPhone.

Если все вокруг на Android, функция менее актуальна: обычный Quick Share и так отлично работает. То же касается владельцев бюджетных и среднебюджетных смартфонов: пока поддержка ограничена флагманами, и неизвестно, спустится ли она ниже. По данным 9to5Google, для работы функции могут быть аппаратные требования к Bluetooth и Wi-Fi, а также нужна актуальная версия Android.

Главный вывод: Google двигается в правильном направлении, но масштабного развёртывания на все Android-устройства пока нет. Если у вас флагман Samsung, OPPO, OnePlus или Honor из списка — ждите обновления в ближайшие месяцы. Если нет — пользуйтесь QR-кодом в Quick Share как временным решением.