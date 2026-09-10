Xiaomi открыла набор в глобальную бета-программу HyperOS 4. Первыми новую систему, которую мы обозревали в отдельном материале, могут попробовать владельцы Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 и Leica Leitzphone powered by Xiaomi, а с 17 сентября к ним присоединятся еще четыре модели. Речь пока только о бете, а не о стабильной прошивке: Xiaomi прямо предупреждает, что это ранняя сборка без фиксированного графика выхода.
Две волны набора: кто получит бету первым
Xiaomi не открывает бету сразу для всех глобальных моделей, а делит их на группы. Первая группа уже доступна для подачи заявок, вторая откроется через неделю. Об этом сообщает XimiTime со ссылкой на официальное объявление компании.
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Первая волна, набор открыт сейчас:
- Xiaomi 17 Ultra;
- Leica Leitzphone powered by Xiaomi;
- Xiaomi 17.
Вторая волна, набор откроется 17 сентября:
- Xiaomi 17T Pro;
- Xiaomi 17T;
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 15.
Про Redmi, POCO и планшеты в глобальном объявлении ничего нет. Это не значит, что они останутся без HyperOS 4, просто в бету их пока не зовут — остальные модели ищите в полном списке тех, кто получит HyperOS 4.
Полупрозрачный интерфейс, стопки виджетов и единый центр устройств
Внешне HyperOS 4 заметно отличается от третьей версии. Xiaomi называет новый стиль Soft Light Glass: элементы интерфейса становятся полупрозрачными и многослойными, как будто наложены друг на друга стеклами. Экран блокировки перерисовали, а уведомления научились группироваться, чтобы шторка не превращалась в бесконечную ленту.
На рабочем столе появились стопки виджетов, когда несколько виджетов лежат в одной ячейке и листаются свайпом, и более свободное размещение папок. Отдельно Xiaomi переделала Fusion Device Center: это один экран, откуда управляются телефон, планшет, часы, компьютер и умный дом. Для тех, кто живет в экосистеме Xiaomi целиком, это, пожалуй, самое полезное изменение.
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С ИИ-функциями есть оговорка. В материалах для Китая перечислены умные конспекты и пропуск тишины в Диктофоне, извлечение задач из голосовых заметок и структурированный голосовой ввод с переводом в клавиатуре Super XiaoAi. Но все это завязано на китайского ассистента XiaoAi, и Xiaomi не подтверждала, что эти функции появятся в глобальной прошивке. Рассчитывать на них владельцам европейских и глобальных версий пока не стоит.
Как подать заявку и установить бету HyperOS 4
Перед подачей заявки убедитесь, что на телефоне стоит последняя доступная версия HyperOS 3, а аккаунт Xiaomi в приложении Xiaomi Community совпадает с тем, что привязан к самому телефону. Иначе заявку не одобрят или обновление не придет. Дальше порядок такой:
- Откройте приложение Xiaomi Community и перейдите на вкладку «Я».
- Выберите пункт «Бета-тестирование», затем «Набор участников».
- Найдите программу HyperOS 4 Global Beta для своей модели и заполните анкету.
- На той же странице позже проверьте результат рассмотрения заявки.
- После одобрения дождитесь обновления. Если оно не приходит, откройте Настройки», раздел «Мое устройство» и нажмите на номер версии, чтобы проверить вручную.
Одобрение заявки не значит, что прошивка прилетит сразу. Xiaomi выпускает бета-сборки по мере готовности и раскатывает их волнами, так что между одобрением и обновлением может пройти несколько дней.
Стабильная версия ожидается не раньше осени
Сроков выхода стабильной глобальной HyperOS 4 Xiaomi не называла: в объявлении о бете компания подчеркивает, что графика нет и сборки выходят по готовности. Ориентироваться можно только на прошлые годы. HyperOS 3 показали в Китае в августе 2025-го, а глобальная версия последовала в сентябре того же года, и по этой логике профильные издания ждут стабильную глобальную HyperOS 4 в октябре или ноябре.
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Если у вас Xiaomi 17 или 17 Ultra и есть запасной телефон, бета дает возможность увидеть новую систему на месяц-два раньше остальных. Всем остальным разумнее подождать: стабильная прошивка придет сама, без анкет, риска сломать приложения и похода в сервис ради отката.