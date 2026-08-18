Xiaomi официально представила HyperOS 4 — крупное обновление для смартфонов Xiaomi, REDMI и планшетов Xiaomi Pad. Компания строит его вокруг трёх вещей: скорости системы, нового стеклянного интерфейса Soft Light Glass и обновлённого помощника Super XiaoAi 2.0. Ниже — понятный разбор всех анонсированных фишек. А если хотите знать, получит ли ваш смартфон HyperOS 4, то прочитайте наш отдельный материал.

Что за обновление и на чём оно основано

Xiaomi официально представила HyperOS 4 как следующее крупное обновление для устройств Xiaomi, REDMI и Xiaomi Pad (предыдущим было HyperOS 3). Оно построено вокруг трёх областей: производительности системы, переработанного интерфейса Soft Light Glass и Super XiaoAi 2.0 на базе моделей Xiaomi MiMo.

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Сразу важное ограничение, которое стоит держать в голове при чтении всего дальнейшего. Анонсированные функции и информация о выходе сейчас относятся к китайской версии HyperOS 4. Несколько ИИ-сервисов зависят от Super XiaoAi и китайских приложений, поэтому их доступность на глобальной, европейской, индийской, турецкой и других региональных прошивках не подтверждена.

Насколько быстрее станет телефон после дня использования

Главный посыл Xiaomi по скорости — не «рекорды в первые минуты после перезагрузки», а стабильная работа в конце дня, когда телефон обычно начинает тормозить. Основа всего — доработанный низкоуровневый слой оптимизации HyperCore. Xiaomi утверждает, что общее число инструкций сокращено на 14,4% по сравнению с HyperOS 3. На практике это должно означать меньше задержек при открытии приложений, переключении экранов и фоновых задачах.

Второй важный элемент — умное управление памятью. Система использует ИИ-прогноз, чтобы заранее готовить оперативную память под вероятные задачи. Xiaomi заявляет, что после восьми часов использования доступной памяти становится на 27,2% больше, чем на HyperOS 3. Для пользователя это значит, что приложения реже «выгружаются» и реже перезагружаются, когда вы прыгаете между мессенджером, соцсетями, камерой, браузером и картами.

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Xiaomi приводит и другие цифры из своих тестов:

В тесте на запуск 30 приложений подряд после девяти часов работы устройства HyperOS 4 сократила время запуска на 17,5%.

Компания сообщает о снижении числа пропущенных кадров на 28,9% после долгого использования. После девяти часов средний показатель пропуска кадров составил 0,22% на HyperOS 4 против 1,61% на HyperOS 3.

Время прокрутки до конца галереи с десятками тысяч миниатюр сокращено на 90%.

Xiaomi заявляет об улучшении автономности на 0,26 часа в своём тесте DOU, то есть примерно на 15,6 минуты.

Важный дисклеймер: все эти цифры измерены в лабораторных условиях Xiaomi и сравнивались с HyperOS 3 на похожих платформах. В реальной жизни результат будет зависеть от модели, состояния накопителя, набора приложений и объёма оперативной памяти. Прирост автономности тут честно назван скромным — это скорее защита от того, чтобы «удержание приложений в памяти» не съедало заряд.

Новый дизайн Soft Light Glass — что меняется на экране

Xiaomi называет язык дизайна HyperOS 4 Life Aesthetics. Не пугайтесь маркетингового названия, ведь по сути речь о новом внешнем виде интерфейса. Ключевой материал оформления — Soft Light Glass, «мягкое светлое стекло». Это не новый физический слой дисплея. Это дизайн интерфейса на основе полупрозрачных поверхностей, мягких отражений, слоистых карточек, размытия, адаптивной прозрачности и подсветки, реагирующей на действия.

Официальный сайт описывает Soft Light Glass как «дышащий материал». Прозрачность и подсветка меняются в зависимости от контента и ваших жестов. Новая система дизайна включает адаптивную прозрачность в зависимости от окружающего контента, более чёткое разделение слоёв, динамические световые эффекты при взаимодействии с элементами, подсветку, следующую за жестами перетаскивания, и более естественные переходы при перемещении папок, виджетов и элементов интерфейса. Правда, поддерживаться всё это будет лишь на избранных устройствах.

Отдельно переработали экран блокировки. HyperOS 4 представляет обновлённый экран блокировки с более простой настройкой в одном месте: крупные варианты часов, новые расположения виджетов и слоистые визуальные эффекты под обои. Часы можно настраивать свободнее на поддерживаемых телефонах, а некоторые флагманы получат стеклянный эффект часов. Тут же важное ограничение: гибкие настройки часов будут доступны не на каждом устройстве.

Ещё одно удобное изменение на экране блокировки — уведомления в стопке. Вместо того чтобы заполнять экран отдельными карточками, связанные уведомления можно группировать в компактную стопку. Это делает экран читаемее, когда сразу несколько приложений присылают оповещения.

Рабочий стол, Центр управления и системные приложения

Домашний экран получил более гибкие инструменты организации. Xiaomi выделяет несколько нововведений:

стопки виджетов с переключением между ними;

настройку папок перетаскиванием и новые эффекты переходов папок;

более отзывчивое перемещение при перестановке элементов и обновлённые иконки и раскладки системных приложений.

Стопки виджетов позволяют разместить несколько виджетов в одной области экрана и переключаться между ними. Это способ сделать плотный рабочий стол опрятнее, не держа все виджеты видимыми одновременно. Центр управления перешёл на новый стиль Soft Light Glass с округлыми слоистыми кнопками и усиленным откликом на нажатие. Также показали переработанное приложение погоды, которое подаёт информацию нагляднее и с более яркими динамическими эффектами.

Обновления интерфейса затрагивают несколько встроенных приложений: файловый менеджер, контакты, галерею на Xiaomi Pad, заметки, погоду, Центр управления, а также виджеты и карточки уведомлений на экране блокировки. При этом Xiaomi предупреждает, что точный визуальный эффект может отличаться в зависимости от версии системы и модели, особенно на слабом железе.

Связка устройств: Fusion Device Center и работа с двумя телефонами

HyperOS 4 переработала Fusion Device Center — центр управления подключёнными телефонами, планшетами, компьютерами, носимыми устройствами, товарами для умного дома и автомобилями. Новая версия предлагает более понятную раскладку, позволяет закреплять часто используемые устройства и поддерживает переключение между несколькими домами в одно касание. Это удобно, если вы управляете устройствами в двух местах — например, дома и в офисе. Обновлённый Fusion Device Center требует HyperOS 4 и приложение Mi Home версии 11.6 или новее.

Также Xiaomi добавляет функцию для владельцев двух смартфонов Xiaomi с одной учётной записью: звонки и коды подтверждения синхронизируются в реальном времени, и ответить можно с любого устройства. Это больше, чем простое зеркалирование уведомлений, потому что Xiaomi отдельно упоминает поддержку телефонных звонков и SMS с кодами подтверждения. Функция рассчитана на серии Xiaomi Digital, Xiaomi Flip, Xiaomi MIX, Xiaomi CIVI, REDMI K и REDMI Turbo. Оба телефона должны быть онлайн, подключены к одной учётной записи Xiaomi и настроены через параметры кросс-девайс уведомлений.

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Всё остальное межустройственное взаимодействие идёт через HyperConnect, о котором мы писали отдельно. HyperOS 4 расширяет интерфейс HyperConnect, а не заменяет его отдельной платформой. Среди сценариев — использование камеры одного устройства с другого, раздача связи телефона на планшет, управление телефоном Xiaomi с компьютера, вывод экрана телефона на телевизор с картинкой-в-картинке и связь устройств Xiaomi с iPhone, iPad, Mac и Windows. Как всегда, реальный набор функций зависит от поддерживаемых моделей, установленных приложений, региона устройства и версий сервисов связи Xiaomi.

Super XiaoAi 2.0 и ИИ-функции — самое спорное для России

Здесь Xiaomi обещает больше всего, но и ограничений тут больше всего. HyperOS 4 представляет Super XiaoAi 2.0 — крупное обновление голосового помощника на базе больших моделей Xiaomi MiMo, а официальные данные указывают конкретно на Xiaomi MiMo V2.5. Главное изменение — переход от ответов на одну команду к более активному выполнению задач. Ключевой нюанс сразу: многие из этих функций входят в Expert Mode, который доступен только на избранных устройствах и требует Super XiaoAi версии 8.1 или новее.

Один из новых способов взаимодействия — Inspiration Ball. Он определяет намерение пользователя по адресу, времени, изображению, сообщению в чате, афише или другому контенту на экране. Примеры Xiaomi: навести на адрес и попросить построить маршрут, навести на товар и найти похожие вещи и ссылки на покупку, навести на время и место в чате или афише и добавить это в календарь, навести на фото и попросить ИИ убрать людей, сменить одежду или добавить элементы. При этом Inspiration Ball, как ожидается, придёт через OTA-обновление в сентябре, по умолчанию отключён и может быть доступен не на каждом устройстве с HyperOS 4.

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Расширили и «остров» живых активностей — HyperIsland. Он показывает состояние текущих задач без прерывания активного приложения: навигация, статус доставки, транзакция или другой живой сервис остаётся видимым вверху экрана, пока вы заняты чем-то ещё. По официальным данным, экосистема Super Island на 31 июля 2026 года поддерживала более 130 сервисов.

Ещё одна практичная мелочь — Code and Number Island. Жест тремя пальцами вверх превращает распознанные номера, коды, QR-коды, билеты и подобную информацию в карточки быстрых действий. Это экономит время на ручном копировании кодов и поиске номера брони.

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Отдельные ИИ-инструменты добавили во встроенные приложения. Но именно здесь спрятаны самые жёсткие региональные ограничения, важные для российских пользователей:

Диктофон умеет распознавать сценарии встреч, выделять ключевые мысли, создавать план и резюме, вручную отмечать важные моменты и пропускать тихие фрагменты.

Клавиатура Super XiaoAi добавляет улучшение голосового ввода, шлифовку формулировок и китайско-английский перевод, но ограничена устройствами HyperOS 4 в материковом Китае.

Голосовые заметки с ИИ принимают вставленные изображения и извлекают выводы и задачи, но доступны только на поддерживаемых устройствах HyperOS 4.

Новые функции ИИ-звонков ожидаются в середине сентября для избранных устройств HyperOS 4 в материковом Китае; планшеты на платформах Unisoc и без поддержки SIM исключены.

Вывод по ИИ простой: большая часть умных функций жёстко завязана на Китай и китайские сервисы, поэтому рассчитывать на них в глобальной прошивке пока нельзя.

Приватность: что важно знать про ИИ, который действует за вас

Раз помощник умеет не только отвечать, но и совершать действия, вопрос безопасности становится ключевым. HyperOS 4 включает фреймворк end-cloud privacy computing, который должен гарантировать, что данные пользователя используются только для выполнения запрошенной задачи.

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Главная защита — подтверждение опасных действий. В Expert Mode HyperOS 4 добавляет подтверждение перед тем, как ИИ сможет изменить, удалить или отправить данные наружу. Это разумно: если ИИ может действовать в приложениях и на устройствах, пользователю важно знать, когда он вот-вот выполнит значимое действие, а не просто предложит его. Дополнительно есть инструменты управления источником автоматической ИИ-памяти и очистки автоматически запомненного контента внутри бесед Expert Mode.

Кто получит бету первым и когда ждать стабильную версию

Xiaomi открыла первый этап набора на бету HyperOS 4 через Центр внутреннего тестирования сообщества Xiaomi в Китае.

Первые смартфоны с бетой:

Xiaomi 17 Ultra;

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition;

Xiaomi 17 Pro Max;

Xiaomi 17 Pro;

Xiaomi 17;

REDMI K90 Pro Max;

REDMI K90 Pro Max Champion Edition;

REDMI K90.

Первые планшеты с бетой:

Xiaomi Pad 8 Pro;

Xiaomi Pad 8.

Теперь про сроки стабильной версии — и тут придётся быть честными. Это китайская бета-программа, и Xiaomi не подтвердила расписание глобальной, европейской, индийской, турецкой или другой международной беты в официальных материалах HyperOS 4. Точной даты выхода стабильной версии Xiaomi в анонсе не назвала — ни для Китая, ни для глобального рынка. Есть только привязка отдельных функций к конкретным месяцам: Inspiration Ball ожидается через OTA-обновление в сентябре, а функции ИИ-звонков — в середине сентября для избранных устройств в материковом Китае. Всё, что касается общего графика стабильного релиза, официально пока не объявлено.

Ограничения по устройствам: кому достанется полный набор

Не все фишки будут работать на всех телефонах — это стоит понимать заранее. Дизайн Soft Light Glass и интерактивную подсветку Xiaomi планирует для устройств с определёнными платформами. В список попали:

Платформы Snapdragon 8 Elite и более поздние флагманские платформы;

Флагманские платформы Dimensity 9500 и новее;

Флагманские процессоры XRING O1 3 нм и новее.

Другие эффекты интерфейса (например, продвинутое стеклянное оформление часов на экране блокировки) тоже могут быть ограничены избранными флагманами. А у Expert Mode, Inspiration Ball, ИИ-генерации контента и кросс-девайс ИИ-инструментов свои требования к устройству, приложениям, сети и учётной записи.

Для глобальных пользователей направление дизайна и производительности теперь официально, но паритет функций и доступность ИИ по регионам остаются неподтверждёнными. Если у вас свежий флагман Xiaomi или REDMI из списка совместимых платформ, вы почти наверняка получите новый вид системы и прирост плавности. Если же вас интересовали именно умные ИИ-возможности Super XiaoAi 2.0, для российского пользователя пока разумнее ждать конкретики по глобальной прошивке, а не рассчитывать на всё сразу.