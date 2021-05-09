Зачем телефон кладут экраном вниз? Три объективные причины

Уверены ли вы, что знаете обо всех особенностях смартфонов под управлением Android? Думаю, что нет, особенно, если учесть, что регулярные обновления программной и аппаратной частей вносят изменения не только в модель их функционирования, но и в принципы взаимодействия. Взять хотя бы жесты, которые какое-то время назад пришли на смену функциональным клавишам. Но, если с ними ещё можно смириться, то для многих по-прежнему остаётся тайной, почему некоторые пользователи переворачивают свои смартфоны экраном вниз.

Думаю, вам не раз доводилось видеть, как кто-то из знакомых (или, наоборот, из незнакомых) переворачивает телефон экраном вниз. Казалось бы, зачем вообще это нужно? Ведь, когда телефон лежит перевёрнутым, с ним совершенно невозможно взаимодействовать даже в пассивном режиме.

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Например, так вы не сможете ни увидеть уведомлений, которые пропустили, ни посмотреть, кто вам звонит. Но у тех, кто так делает, определённо есть свои причины для этого. Разберёмся, почему.

Стоит ли класть смартфон экраном вниз

Первая причина – сугубо практическая. Современные смартфоны в большинстве своём имеют сильно выдающиеся из корпуса модули камер. Но, насколько бы они ни выступали – на 1-2 миллиметра или на полсантиметра, — они неизменно будут мешать ему лечь на поверхность всей спинкой.

В результате опираться смартфон будет именно на камеру. И ещё хорошо, если линза утоплена внутрь объектива, так ведь бывает, что линза установлена вровень с его гранями. Поэтому так велик риск поцарапать камеру и ухудшить качество снимков, а значит, куда логичнее класть телефон экраном вниз, особенно, если он в чехле.

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Вторая причина – функциональная. Немногие знают, что некоторые смартфоны позволяют заглушать звук входящего вызова при повороте смартфона экраном вниз. Такую функцию, например, предлагает приложение «Телефон» от Google. О том, как его настроить так, чтобы оно заглушало вызов, я рассказывал в отдельной статье – обязательно почитайте, если интересно.

Таким образом поворот смартфона экраном вниз становится вполне себе осмысленным. Правда, держать его перевёрнутым всегда не имеет особого смысла, потому что заглушение происходит именно из-за переворота как такового. То есть смартфон чувствует, что его переворачивают, и заглушает звонок. А, если просто держать его перевёрнутым, ничего такого не произойдёт.

Как увеличить автономность телефона

Ну, и третья причина – экономичная. Как известно, большинство современных смартфонов оснащаются датчиками освещённости. Они следят, попадает на смартфон свет или нет. Именно благодаря им экран гаснет, когда мы говорим по телефону, чтобы мы ненароком не понажимали на экранные кнопки лицом. Но это не единственное предназначение этих датчиков.

Это они позволяют телефону понять, что он находится в кармане и не позволяют его экрану включаться, когда приходят уведомления. Но датчикам всё равно, находится аппарат в кармане или лежит на столе в перевёрнутом состоянии – он всё равно не включит экран, а значит, сэкономит ресурс аккумулятора, если уведомления сыплются каждые пять минут.

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Как видите, причины для того, чтобы класть телефон экраном вниз, могут быть самыми разными. Более того, наверняка у кого-то есть и другие поводы для использования аппарата в таком «режиме». Возможно, кто-то просто не хочет, чтобы окружающие видели, кто ему пишет или звонит, а потому переворачивает телефон экраном вниз. Ведь если не видно экрана, значит, не видно и того, что на нём происходит.

Другое дело, что переворачивая смартфон экраном вниз, нужно помнить, что так вы оказываете на его экран повышенную нагрузку. То есть если на столе или другой поверхности, на которой лежит ваш аппарат, есть какие-то крошки, соринки или песчинки, лучше этого не делать, потому что из-за контакта с ними может пострадать и олеофобное покрытие, и поцарапаться защитное стекло.