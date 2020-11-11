Лучшие предложения от Tronsmart на распродажу 11.11

Все знают что, в период распродаж 11.11 каждый продавец пытается предоставить лучшую цену на свои товары. И Tronsmart не стал исключением! В этой статье мы расскажем о наушниках и колонке, которые можно купить по очень привлекательным ценам в честь распродажи 11.11

Tronsmart Onyx Ace лучшие наушники для iPhone 12

Выпуск iPhone 12 стал горячей темой в последнее время, поскольку Apple уже отказалась не только от наушников, но и от зарядного кабеля, которые раньше были неотъемлемыми аксессуарами. Дизайн в стиле Apple Tronsmart Onyx Ace, безусловно, лучший выбор для вас, чтобы соответствовать вашему iPhone 12.

Forbes сказал об Onyx Ace: «Это лучшая альтернатива Apple AirPods». Onyx Ace оснащен чипом Qualcomm для декодирования звука без потерь aptXTM, 6 микрофонами вместе с технологией cVc 8.0 и DSP для кристально чистого разговора. 24 часа воспроизведения позволяют слушать музыку целый день. Водонепроницаемость IPX5 позволяет использовать его даже под дождём или занимаясь спортом. В период выпуска Onyx Ace были в дефиците, но в период 11.11 Tronsmart готовы предложить вам чертовски низкую цену всего 19,79 долларов США!

Скидка действует только в период распродаж 11.11!

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Лучшие беспроводные наушники Tronsmart Apollo Bold с активным шумоподавлением

Apollo Bold был выпущен несколько месяцев назад и сразу привлек внимание всего мира. Как говорили все профессиональные СМИ: «Рождение Apollo Bold снова вселяет в меня уверенность в использовании беспроводных наушников!».

Apollo Bold — первые наушники, использующие флагманский чипсет Qualcomm QCC5124. Использование гибридной технологии ANC (активное шумоподавление с обратной связью и прямой обратной связью), а также снижение уровня шума до 35 дБ делают его конкурентоспособным с Apple AirPods pro и Sony WF-1000XM3. Три режима позволяют слушать музыку, где бы вы ни находились. До 10 часов воспроизведения также оставляют Apollo Bold вне конкуренции. С помощью приложения вы можете управлять режимом эквалайзера и слушать музыку любого жанра, которая вам нравится. Цена в период распродаж составит всего 89,99 долларов!

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Tronsmart T6 Mini — компактная колонка с 360° звуком

Колонки серии Tronsmart T6 уже получили широкую известность. Колонки Tronsmart вошли в пятерку брендов согласно отчету GFK (всемирное авторитетное исследовательское агентство). Tronsmart T6 mini унаследовал дизайн, аналогичный бестселлеру T6.

Круглая форма позволяет T6 mini обеспечивать объемный звук на 360 градусов. Динамик размером с ладонь может выдавать мощность до 15 Вт и воспроизводить исключительно глубокие басы. Функция TWS обеспечивает потрясающий стереозвук. Благодаря шнурку и водонепроницаемости IPX6 вы можете брать его с собой куда угодно. Это лучший выбор для любителей активного отдыха. В период распродаж 11.11 стоит всего 19,99 долларов! Если вы любите слушать музыку, когда выходите на улицу, то берите!

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