Лучшие предложения от Tronsmart на распродажу 11.11

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AndroidInsider.ru

Все знают что, в период распродаж 11.11 каждый продавец пытается предоставить лучшую цену на свои товары. И Tronsmart не стал исключением! В этой статье мы расскажем о наушниках и колонке, которые можно купить по очень привлекательным ценам в честь распродажи 11.11

Отличная распродажа у Tronsmart

Tronsmart Onyx Ace лучшие наушники для iPhone 12

Выпуск iPhone 12 стал горячей темой в последнее время, поскольку Apple уже отказалась не только от наушников, но и от зарядного кабеля, которые раньше были неотъемлемыми аксессуарами. Дизайн в стиле Apple Tronsmart Onyx Ace, безусловно, лучший выбор для вас, чтобы соответствовать вашему iPhone 12.

Tronsmart Onyx Ace

Forbes сказал об Onyx Ace: «Это лучшая альтернатива Apple AirPods». Onyx Ace оснащен чипом Qualcomm для декодирования звука без потерь aptXTM, 6 микрофонами вместе с технологией cVc 8.0 и DSP для кристально чистого разговора. 24 часа воспроизведения позволяют слушать музыку целый день. Водонепроницаемость IPX5 позволяет использовать его даже под дождём или занимаясь спортом. В период выпуска Onyx Ace были в дефиците, но в период 11.11 Tronsmart готовы предложить вам чертовски низкую цену всего 19,79 долларов США!

Скидка действует только в период распродаж 11.11!

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Лучшие беспроводные наушники Tronsmart Apollo Bold с активным шумоподавлением

Apollo Bold был выпущен несколько месяцев назад и сразу привлек внимание всего мира. Как говорили все профессиональные СМИ: «Рождение Apollo Bold снова вселяет в меня уверенность в использовании беспроводных наушников!».

Tronsmart Apollo с активным шумоподавлением

Apollo Bold — первые наушники, использующие флагманский чипсет Qualcomm QCC5124. Использование гибридной технологии ANC (активное шумоподавление с обратной связью и прямой обратной связью), а также снижение уровня шума до 35 дБ делают его конкурентоспособным с Apple AirPods pro и Sony WF-1000XM3. Три режима позволяют слушать музыку, где бы вы ни находились. До 10 часов воспроизведения также оставляют Apollo Bold вне конкуренции. С помощью приложения вы можете управлять режимом эквалайзера и слушать музыку любого жанра, которая вам нравится. Цена в период распродаж составит всего 89,99 долларов!

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Tronsmart T6 Mini — компактная колонка с 360° звуком

Колонки серии Tronsmart T6 уже получили широкую известность. Колонки Tronsmart вошли в пятерку брендов согласно отчету GFK (всемирное авторитетное исследовательское агентство). Tronsmart T6 mini унаследовал дизайн, аналогичный бестселлеру T6.

Tronsmart T6 Мини

Круглая форма позволяет T6 mini обеспечивать объемный звук на 360 градусов. Динамик размером с ладонь может выдавать мощность до 15 Вт и воспроизводить исключительно глубокие басы. Функция TWS обеспечивает потрясающий стереозвук. Благодаря шнурку и водонепроницаемости IPX6 вы можете брать его с собой куда угодно. Это лучший выбор для любителей активного отдыха. В период распродаж 11.11 стоит всего 19,99 долларов! Если вы любите слушать музыку, когда выходите на улицу, то берите!

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