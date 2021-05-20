Представлен новый POCO M3 Pro. Нашел, как купить его дешевле уже сейчас

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AndroidInsider.ru 0

Новую модель POCO ждали многие, и вот наконец-то она здесь! После того, как POCO M3 произвел настоящий фурор на многих рынках (было продано более 3 миллионов устройств), суббренд Xiaomi не заставил себя ждать и выпустил обновленную модель POCO M3 Pro. Новый смартфон примечателен тем, что это первый телефон среднего класса POCO, поддерживающий работу в сетях 5G. Пусть пока это актуально не для всех стран, у него есть и другие интересные особенности, которые привлекают немало интереса.

POCO M3 Pro

POCO M3 Pro официально представлен и это просто пушка

Характеристики POCO M3 Pro

С появлением POCO M3 Pro нас ждут сразу несколько изменений. Во-первых, это первый телефон производителя, который работает на чипах Dimensity, в нем используется Dimensity 700. При этом он набирает 329 072 балла в тестах AnTuTu.

Еще одной особенностью нового POCO является дисплей с высокой частотой обновления 90 Гц, это первая подобная модель серии М. Она получила 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, быстрое хранилище (UFS 2.2) объемом 64 ГБ или 128 ГБ соответственно и даже продается в трех цветах.

POCO M3 Pro

3 цвета, две версии

Но главное нововведение — 6,5-дюймовый ЖК-экран с разрешением FHD+, аккумулятор на 5000 мАч и зарядка 18 Вт.

За фото возможности отвечает тройная задняя камера (48 МП + 2 МП + 2 МП) и фронталка на 8 МП. Есть сканер отпечатков пальцев, система распознавания лиц, NFC и даже аудиоразъем 3,5 мм — поклонники POCO очень просили не убирать его, как это сейчас модно среди других производителей.

Версия фирменной оболочки MIUI для POCO, которая поставляется с некоторыми характерными только для этих смартфонов приложениями, больше всего отличает смартфон POCO M3 Pro от Xiaomi. Компания доработала оболочку еще больше и внесла в нее некоторые эксклюзивные функции, чтобы она была еще более самостоятельной.

POCO M3 Pro

Частота обновления дисплея увеличена до 90 Гц

Где купить POCO M3 Pro

Сегодня официальный магазин POCO на AliExpress запустил продажи этого смартфона. И это не только самый быстрый способ получить новинку (быстрее в России она не появится), но и также самый выгодный. В честь старта продаж магазин предлагает купон первым покупателям, который сразу уменьшит цену POCO M3 Pro на 15 долларов (около тысячи рублей).

  1. Перейдите в официальный магазин Poco на Али;
  2. Добавьте POCO M3 Pro в корзину;
  3. Введите промокод POCOTREND;
  4. Продолжайте оформлять покупку по сниженной цене!

Стоит ли покупать POCO M3 Pro

Пожалуй, POCO M3 Pro сейчас – это лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Он хорош всем – от ёмкости аккумулятора, благодаря которому аппарат спокойно проживёт 2-3 дня от одной зарядки, до обновлённого дизайна корпуса. Не зря бренд Poco давно нашёл признание на рынке бюджетных смартфонов, а также среди тех, кто ценят оптимальное соотношение цены и качества устройства.

Купить POCO M3 Pro

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