Представлен новый POCO M3 Pro. Нашел, как купить его дешевле уже сейчас

Новую модель POCO ждали многие, и вот наконец-то она здесь! После того, как POCO M3 произвел настоящий фурор на многих рынках (было продано более 3 миллионов устройств), суббренд Xiaomi не заставил себя ждать и выпустил обновленную модель POCO M3 Pro. Новый смартфон примечателен тем, что это первый телефон среднего класса POCO, поддерживающий работу в сетях 5G. Пусть пока это актуально не для всех стран, у него есть и другие интересные особенности, которые привлекают немало интереса.

Характеристики POCO M3 Pro

С появлением POCO M3 Pro нас ждут сразу несколько изменений. Во-первых, это первый телефон производителя, который работает на чипах Dimensity, в нем используется Dimensity 700. При этом он набирает 329 072 балла в тестах AnTuTu.

Еще одной особенностью нового POCO является дисплей с высокой частотой обновления 90 Гц, это первая подобная модель серии М. Она получила 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, быстрое хранилище (UFS 2.2) объемом 64 ГБ или 128 ГБ соответственно и даже продается в трех цветах.

Но главное нововведение — 6,5-дюймовый ЖК-экран с разрешением FHD+, аккумулятор на 5000 мАч и зарядка 18 Вт.

За фото возможности отвечает тройная задняя камера (48 МП + 2 МП + 2 МП) и фронталка на 8 МП. Есть сканер отпечатков пальцев, система распознавания лиц, NFC и даже аудиоразъем 3,5 мм — поклонники POCO очень просили не убирать его, как это сейчас модно среди других производителей.

Версия фирменной оболочки MIUI для POCO, которая поставляется с некоторыми характерными только для этих смартфонов приложениями, больше всего отличает смартфон POCO M3 Pro от Xiaomi. Компания доработала оболочку еще больше и внесла в нее некоторые эксклюзивные функции, чтобы она была еще более самостоятельной.

Где купить POCO M3 Pro

Сегодня официальный магазин POCO на AliExpress запустил продажи этого смартфона. И это не только самый быстрый способ получить новинку (быстрее в России она не появится), но и также самый выгодный. В честь старта продаж магазин предлагает купон первым покупателям, который сразу уменьшит цену POCO M3 Pro на 15 долларов (около тысячи рублей).

Перейдите в официальный магазин Poco на Али; Добавьте POCO M3 Pro в корзину; Введите промокод POCOTREND; Продолжайте оформлять покупку по сниженной цене!

Стоит ли покупать POCO M3 Pro

Пожалуй, POCO M3 Pro сейчас – это лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Он хорош всем – от ёмкости аккумулятора, благодаря которому аппарат спокойно проживёт 2-3 дня от одной зарядки, до обновлённого дизайна корпуса. Не зря бренд Poco давно нашёл признание на рынке бюджетных смартфонов, а также среди тех, кто ценят оптимальное соотношение цены и качества устройства.

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