3 лучшие функции MIUI 14, которые влюбляют в себя

Китайский бренд Xiaomi уже официально представил миру свою серию смартфонов Xiaomi 13, а также новую оболочку Android под названием MIUI 14. По логике вещей, новая серия Xiaomi 13 станет первым флагманским телефоном с системой MIUI 14. Хотя эта новая система содержит несколько обновлений, некоторые из них сильно выделяются на фоне остальных, и о них просто нельзя не поговорить. Они будут лежать в основе телефонов, получивших широчайшее распространение, особенно в России. В этой статье мы собрали 3 лучших функции, которые принесет система MIUI 14. О них и поговорим.

Увеличение скорости работы Xiaomi

Xiaomi представила движок для ускорения работы сторонних приложений. Любое приложение, которое вы загружаете из любого источника, может быть намного быстрее с новой системой MIUI 14. Движок глубоко оптимизирует ядро ​​Linux и обеспечивает высокую плавность работы для пользователей MIUI.

Официальный постер, раскрывающий фотонный движок MIUI 14, показывает, что скорость работы сторонних приложений может увеличиться на 88%. Кроме того, эта функция также снизит энергопотребление приложений на целых 16%. Будет приятно почувствовать изменения, которые принесет эта новая функция. Хотя, конечно, это будет проявляться не со всеми приложениями.

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Почти голый Андройд на Сяоми

Очень достойная и, пожалуй, самая привлекательная особенность MIUI 14 — новая «сверхчистая система». Xiaomi считает эту систему «сверхчистой», потому что она поставляется с минимальным количеством надстроек. Она также использует небольшой объем памяти и в ней нет большого перегруза предустановленными приложениями.

Согласно отчетам, пользователи могут удалить все внутренние приложения, кроме восьми самых ключевых. Только очень важные приложения, такие как телефонные звонки, текстовые сообщения, часы и магазин приложений, должны обязательно оставаться на телефоне. Это может сделать телефон действительно очень шустрым.

В течение последних 12 лет MIUI обновляла систему Android, и прошивка росла. На этот раз компания нарушает естественный процесс расширения системы. Чем больше система получает функций, тем тяжелее она становится. Но что делать пользователям, которым не нужны некоторые функции? Именно таким вопросом задались разработчики компании и решили освободить систему. В итоге ее вес был уменьшен на 23% по сравнению с предыдущей версией.

Освобождение системы также означает снижение требований к памяти. Пользователи могут строго контролировать использование памяти системными приложениями и службами. По словам Лэй Цзюня, генерального директора Xiaomi, теперь пользователи имеют право выбирать, какие приложения останутся на их устройствах.

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Как поменять значки на Xiaomi

Еще одна очень хорошая особенность системы MIUI 14 — поддержка сменных больших значков. Значки на рабочем столе, с которыми вы больше всего знакомы, могут быть больше и лучше. Новый размер делает макет рабочего стола более красочным. Есть сообщения, что MIUI 14 поддерживает новые настраиваемые значки и виджеты. Система также принесет большие папки.

Таким образом, пользователи, которые всегда хотели меньше по количеству, но больше по размеру на своих рабочих столах, теперь могут их получить. Проще говоря, MIUI 14 предоставляет пользователям множество возможностей кастомизации.

Есть ли реклама в MIUI 14

Согласно отчету MyDrivers, MIUI 14 может не включать рекламу. Компания хочет сделать систему привлекательной для пользователей. Почему такая внезапная клиентоориентированность проявилась именно сейчас, скачать сложно, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Источник также утверждает, что в MIUI 14 особое внимание будет уделено избавлению от вредоносных программ и предустановленных приложений. Xiaomi уже проделала большую работу в этом отношении в MIUI 13, но шаг, сделанный в MIUI 14, все равно намного более значительный. Нам придется подождать и посмотреть, что предложит эта новая система. Однако на данный момент дела у MIUI 14 выглядят хорошо.

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