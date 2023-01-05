Как правильно настроить смартфон Xiaomi после покупки. Пошаговая инструкция

Самыми популярными смартфонами в России являются устройства компании Xiaomi. Их покупают в официальной рознице и в серых магазинах, заказывают на AliExpress и на других маркетплейсах, а владельцами китайских гаджетов становятся не только гики, но и самые обычные пользователи, не имеющие никакого представления о том, как настроить телефон Xiaomi, Redmi или POCO. Именно для таких людей предназначен сегодняшний материал, в котором я подробно расскажу обо всех нюансах настройки, начиная с первого включения.

Первое включение Xiaomi

Включение телефона Xiaomi, как и устройства любого другого производителя, начинается с удержания кнопки питания в течение 2-3 секунд. Если аппарат заряжен, то после этого на экране появится логотип Xiaomi, Redmi или POCO, а затем — меню базовой настройки. Нажмите кнопку продолжения, выберите язык и регион.

Затем вам будет предложено вставить SIM-карту в телефон. Этот, как и многие другие шаги, можно пропустить нажатием соответствующей кнопки. Но я рекомендую сделать все сразу, чтобы потом не тратить время на продолжение настройки. После удачного обнаружения SIM-карты подключитесь к Wi-Fi.

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Следующий этап — перенос данных со старого телефона на новый. Здесь вы тоже можете нажать кнопку «Пропустить» и заняться передачей файлов потом. Но опять же лучше сделать это сразу, запустив на старом смартфоне приложение «Google». Произнесите фразу «Настрой устройство» или введите соответствующий запрос в строку поиска, после чего на экране появится окно переноса, а вам останется лишь следовать инструкциям, которые будут появляться как на старом, так и на новом Xiaomi. Если ничего не происходит — жмите кнопку «Пропустить». О том, как еще можно перенести данные на Xiaomi, мы поговорим позже.

Далее требуется настроить блокировку экрана. При наличии сканера советую зарегистрировать отпечаток и пароль (графический ключ) в качестве его альтернативы.

На заключительном этапе первого включения Xiaomi нужно принять пользовательское соглашение Google и отказаться от некоторых функций смартфона. Рекомендую отключить «Персонализацию рекламы», «Карусель обоев» и по желанию «Отправлять данные об использовании и диагностике».

В конце смартфон предложит выбрать рабочий стол по умолчанию (я использую вариант «Классический») и установить партнерские приложения (нажмите кнопку «Назад», чтобы отказаться). Для попадания на рабочий стол останется нажать кнопку со стрелкой.

Как перенести данные на телефон Xiaomi

Если в процессе первого включения телефона Xiaomi или Redmi вам не удалось передать данные, воспользуйтесь приложением Mi Mover, установив его на оба устройства. Активируйте Wi-Fi и Bluetooth на обоих смартфонах, на старом нажмите кнопку «Отправитель», а на новом — «Получатель». На предыдущем устройстве выберите новый аппарат, чье название отобразится в локаторе, а также отметьте файлы для передачи (рекомендую отмечать все).

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Mi Mover позволит передать вам не только мультимедийные файлы, но и базовые настройки, включая аккаунты. Дополнительно вам уже не придется ничего настраивать, но несколько рекомендаций я все-таки дам.

Как настроить телефон Xiaomi, Redmi или POCO

Первое, что я делаю после попадания на рабочий стол нового смартфона, — включаю управление жестами, так как оно намного удобнее кнопок, а еще экономит полезное пространство экрана. Следом вам стоит открыть раздел настроек «Приложения». Здесь вы найдете около двух десятков партнерских программ, которые смело можно удалять.

При первом включении Xiaomi на ваш телефон то и дело будут сыпаться уведомления от бесполезных встроенных сервисов. Чтобы не утонуть в них, задержите палец на лишнем оповещении, нажмите на колокольчик и подтвердите запрет на отправку пушей. Более подробную информацию о том, как настроить уведомления на смартфоне, вы получите в отдельном материале.

Разумеется, стоит сразу же обновить прошивку Xiaomi. Для этого откройте настройки устройства, перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Версия MIUI». Нажмите кнопку «Загрузить обновления», а по окончании его скачивания — «Перезагрузить» для завершения установки.

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Бегущей строкой упомяну еще несколько полезных настроек Xiaomi, которые сделают процесс взаимодействия со смартфоном более комфортным:

если ваш смартфон поддерживает повышенную частоту обновления экрана, активируйте ее в разделе настроек «Экран»; здесь же по желанию вы можете изменить размер шрифта и настроить автояркость ;

; во вкладке «Активный экран и блокировка» увеличьте время до перехода в спящий режим, чтобы дисплей перестал гаснуть сам по себе;

в разделе настроек «Рабочий стол» отключите ленту виджетов ;

; поочередно откройте вкладки «Расширенные настройки» и «Язык и ввод», а в разделе «Текущая клавиатура» выберите Gboard, так как она обеспечивает более приятную виброотдачу в сравнении со стандартной Emoji Keyboard;

в разделе расширенных настроек «Дата и время» отключите вторые часы , если они вам не нужны;

, если они вам не нужны; наконец, во вкладке «Плавающие окна», расположенной в разделе «Специальные возможности», рекомендую отключить боковую панель Xiaomi, которая будет мешать вам смотреть видео и играть.

Казалось бы, на этом можно уже заканчивать. Но мы до сих пор не поговорили о самом главном, оставив за скобками разговор о том, как отключить рекламу на Xiaomi.

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Как убрать рекламу на Xiaomi

Вне зависимости от того, покупаете вы дешевый телефон Xiaomi или дорогой флагман, во многих стандартных приложениях будет появляться реклама, а именно в:

Ленте виджетов;

Карусели обоев;

Проводнике;

Музыке;

Галерее;

Безопасности.

Если в первых двух случаях помогает банальное отключение карусели обоев и ленты виджетов через настройки Xiaomi, то во всех остальных нужно самостоятельно открыть каждое приложение и попытаться отыскать в его настройках пункты вроде «Показывать рекламу» или «Персональные рекомендации». Отключите их, чтобы больше никогда не видеть раздражающие баннеры в стандартных приложениях.

Отдельного упоминания заслуживает реклама в галерее Xiaomi, так как у этого приложения нет настроек, отвечающих за показ рекомендаций. Их придется отключать через Mi Видео.

Также советую прочитать более подробный текст о том, как убрать рекламу на Xiaomi, в котором рассказывается о дополнительных способах избавления от персональных рекомендаций во всех приложениях, а не только в стандартных.